Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили второй за день беспилотник над Эр-Риядом

Tекст: Валерия Городецкая

«Был перехвачен и уничтожен беспилотник в районе Эр-Рияда», – заявил представитель коалиции, слова которого приводит Саудовское агентство печати. Это уже вторая атака на столицу королевства за день, передает ТАСС.

Ранее аль-Малики сообщал о перехвате над Эр-Риядом баллистической ракеты, запущенной йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы).

В связи с первым инцидентом Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало Национальную платформу раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, однако позже опасность была признана миновавшей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии.

В воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

В прошлый четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.