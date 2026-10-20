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    20 октября 2026, 19:05 • Новости дня

    Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили второй за день беспилотник над Эр-Риядом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны аравийской коалиции под руководством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат в районе Эр-Рияда, сообщил представитель альянса Турки аль-Малики.

    «Был перехвачен и уничтожен беспилотник в районе Эр-Рияда», – заявил представитель коалиции, слова которого приводит Саудовское агентство печати. Это уже вторая атака на столицу королевства за день, передает ТАСС.

    Ранее аль-Малики сообщал о перехвате над Эр-Риядом баллистической ракеты, запущенной йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы).

    В связи с первым инцидентом Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало Национальную платформу раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, однако позже опасность была признана миновавшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии.

    В воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    В прошлый четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
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    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

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    20 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил признательность руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным и всему российскому народу за их твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан, передает ТАСС.

    Встреча иранского президента и главы российской дипломатии состоялась в Тегеране в рамках рабочей поездки Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным.

    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Премьер-министр Михаил Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    19 октября 2026, 22:58 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал посла Германии из-за обвинений в подготовке покушений

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране Акселя Диттмана, чтобы выразить протест в связи с подозрениями в подготовке покушений на еврейских деятелей.

    МИЛ Ирана выразил дипломату решительный протест в связи с подходом ряда немецких официальных лиц по отношению к Тегерану, передает РИА «Новости».

    «После безосновательных обвинений со стороны властей Германии в адрес Ирана в министерство иностранных дел был вызван посол Германии в Тегеране», – говорится в сообщении МИД.

    Высший земельный суд Гамбурга приговорил гражданина Дании с афганскими корнями и его сообщника к длительным срокам лишения свободы за шпионаж в пользу Ирана. Суд счел доказанным факт слежки за Шустером и Беком. По версии следствия, осужденные готовили покушение на Бека, а один из них также планировал поджечь кошерный продуктовый магазин в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД Германии вызвал посла Ирана Маджида Нили Ахмадабади. Причиной стали подозрения в подготовке покушений на председателя центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера и главу немецко-израильского общества Фолькера Бека.

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    19 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    КСИР назвал интернет-кабели под Ормузским проливом возможной целью Ирана

    КСИР: Кабели передачи данных под Ормузским проливом могут стать целями Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что подводные кабели передачи данных, проходящие через Ормузский пролив, могут стать следующими целями Ирана.

    «Через Ормузский пролив проложено семь крупных кабелей, от которых зависит работа мирового интернета и передача коммерческих данных: напоминаем об этом противнику», – заявил представитель элитных частей ВС Ирана, имя и должность которого не приводятся, агентству Fars.

    По его словам, Иран не исключает вероятности войны, и в этот раз ответ страны будет гораздо более жестким. Америку ждут серьезные неприятности, а мир столкнется с тяжелым энергетическим кризисом, отметил представитель КСИР.

    Он добавил, что на новом этапе конфликта будут представлены новые виды вооружений и обозначены новые цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил о плане по открытию Ормузского пролива.

    В прошлом месяце кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс предупредил о грядущем переходе конфликта США и Ирана в новую стадию.

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    19 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за позицию по событиям в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил признательность президенту России Владимиру Путину и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Иране.

    Пезешкиан в ходе встречи с Лавровым выразил благодарность Москве за принципиальный подход к недавним событиям в Иране, передает РИА «Новости».

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу страны за ту сильную позицию, которую демонстрировали в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава российского дипведомства Сергей Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи оценил прошедшие в Тегеране переговоры.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

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    20 октября 2026, 02:43 • Новости дня
    Израильские боевые роботы атаковали блокпост ливанской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Два боевых роботизированных аппарата израильской армии приблизились на опасное расстояние к блокпосту ливанских военнослужащих на юге Ливана

    Как уточнили журналисты издания Lebanon 24, инцидент с участием дистанционно управляемых устройств произошел в районе Эль-Амирия под городом Тир, передает ТАСС.

    Появление израильской робототехники вызвало серьезную обеспокоенность ливанских солдат, в результате чего подразделения на блокпосту были экстренно подняты по тревоге для отражения потенциального нападения.

    «Была объявлена тревога для отражения возможного нападения, однако атаки роботов не последовало», – отмечает в своей публикации ливанский информационный ресурс.

    Параллельно с инцидентом на блокпосту израильская авиация подвергла массированным ударам объекты шиитской организации «Хезболлах» в южных районах Айната, Барашит, Таллуса и Хаддата.

    Кроме того, в течение суток израильская артиллерия вела интенсивный огонь по долинам Вади-Зыбкин и Вади-эль-Ходжейр, а сухопутные спецподразделения провели операцию по зачистке местности и подрыву жилых домов в окрестностях города Кфар-Шуба.

    По оценке ливанских обозревателей, фиксируемая эскалация военных действий на юге страны свидетельствует о стремлении Израиля расширить границы своей буферной зоны и закрепиться в стратегических точках к северу от реки Литани.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с ливанским коллегой Юсефом Раджи заявил, что действия израильских вооруженных сил грубо нарушают международное право.

    Лавров также выразил признательность Юсефу Раджи за визит в Москву в сложный для ливанского народа период.

    11 октября израильские военные целенаправленно уничтожили на юге Ливана библиотеки, архивы и хранилища документов.

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    20 октября 2026, 05:52 • Новости дня
    Трамп: США могут немедленно завершить военную операцию против Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты могли бы немедленно завершить военную операцию против Ирана, поскольку Тегеран лишен возможности получить ядерное оружие, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «У них не может быть ядерного оружия, и у них не будет его. Кто-то сказал: «Вы можете уйти прямо сейчас». И это правда. Мы можем уйти прямо сейчас. У них не будет ядерного оружия, замечательные бомбардировщики B-2 [в июне прошлого года] вылетели с базы, расположенной недалеко отсюда, <…> и сбросили все бомбы», – цитирует Трампа ТАСС.

    Ранее Трамп заявлял, что война США против Ирана завершится очень скоро, конфликт может закончиться сразу после промежуточных выборов в Конгресс США в начале ноября или даже до них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

    В воскресенье в Корпусе стражей исламской революции заявили о наличии технологии создания американской «матери всех бомб».

    Тогда же Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб».

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    19 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    РАХ анонсировала выставку работ Зураба Церетели в Иране

    В Иране решили организовать выставку в честь Зураба Церетели

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Российской академии художеств Василий Церетели заявил, что в феврале 2027 года в Музее современного искусства в Тегеране состоится выставочный проект, посвященный творчеству Зураба Церетели и выдающимся мастерам-академикам.

    Выставочный проект, посвященный творчеству народного художника России Зураба Церетели, пройдет в Иране в 2027 году, передает ТАСС.

    «Масштабный выставочный проект, посвященный творчеству народного художника СССР и РФ Зураба Церетели и выдающимся мастерам-академикам Российской академии художеств. Он пройдет в феврале 2027 года в Музее современного искусства в Тегеране», – сообщил президент Российской академии художеств Василий Церетели.

    Говоря о международных планах академии, он также анонсировал совместный российско-туркменский проект «Сад Добра».

    По его словам, выставка будет посвящена единству культурных кодов двух стран и объединит произведения искусства 23 российских художников и 22 мастеров туркменского изобразительного искусства.

    Уточняется, что российскую часть экспозиции составят 75 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства из авторских и частных собраний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году сын Зураба Церетели Василий стал исполняющим обязанности президента Российской академии художеств. Президент России Владимир Путин отправил венок на церемонию прощания со скульптором.

    Российская академия художеств решила провести собрание для выбора преемника Церетели.

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    20 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Завершено расследование дела обвиняемого в убийстве девушки в ОАЭ россиянина

    СК завершил расследование дела обвиняемого в убийстве девушки в ОАЭ россиянина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который жестоко расправился со своей бывшей возлюбленной в Объединенных Арабских Эмиратах.

    В Петербурге завершилось расследование дела 42-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве 25-летней девушки в ОАЭ. Материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, сообщает СК России.

    По версии следствия, с сентября 2024 по декабрь 2025 года мужчина преследовал бывшую возлюбленную, угрожал ей убийством и избивал. В номере отеля в Дубае 17 декабря прошлого года он нанес девушке не менее 15 ударов колюще-режущим предметом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

    После совершения преступления злоумышленник покинул страну и вернулся в Петербург, где его задержали и заключили под стражу. В ходе расследования, которое велось совместно с правоохранительными органами Эмиратов, следователи допросили более 25 свидетелей, провели следственный эксперимент и судебные экспертизы.

    Летом правоохранительные органы открыли уголовные дела против полицейских из Петербурга из-за убийства девушки в Дубае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи связали подозреваемого в убийстве россиянки в Абхазии с другими преступлениями.

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    20 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Число погибших при ударе по военному лагерю в Йемене выросло до 73

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор йеменской провинции Шебва Аввад бен аль-Вазир заявил, что число погибших в результате атаки мятежников-хуситов на тренировочный центр для силовиков увеличилось до 73 человек.

    Удар пришелся на лагерь для сотрудников служб безопасности и полиции, расположенный на юго-востоке страны, передает РИА «Новости». В заявлении местных властей отмечается, что поисковые мероприятия на месте происшествия продолжаются.

    На данный момент устанавливается судьба еще 14 человек, которые числятся пропавшими без вести после атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник количество жертв удара хуситов по военному лагерю в Йемене достигло 53.

    В воскресенье шесть человек пострадали при атаке мятежников на саудовский город Наджран.

    В начале месяца хуситы атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

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    20 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Глава МИД Ирана заявил о самом тесном в истории сотрудничестве с Россией

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал отношения с Россией самыми тесными в истории

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Москва и Тегеран никогда не сотрудничали так тесно, как в настоящее время.

    Аракчи заявил, что Тегеран и Москва достигли исторического максимума в двустороннем взаимодействии на фоне рабочего визита главы российского дипломатического ведомства в исламскую республику, передает РИА «Новости».

    «Принял министра иностранных дел Лаврова на своевременных переговорах в Тегеране. Мы обсудили все вопросы, от Европы до Передней Азии, включая Ливан, Палестину, Украину и Йемен. Также сосредоточили внимание на расширении экономического и ядерного сотрудничества. Никогда в нашей истории Иран и Россия не сотрудничали так тесно, как сейчас», – написал Аббас Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Владимира Путина за твердую позицию по ситуации вокруг исламской республики. В понедельник Сергей Лавров рассказал о готовности России содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США. Министр иностранных дел также заявил о перспективах двустороннего сотрудничества по углеводородам.

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    20 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду и задействовал истребители Typhoon для защиты страны от атак йеменских мятежников-хуситов.

    Минобороны Британии выделило истребители Typhoon для защиты воздушного пространства Саудовской Аравии от ударов со стороны йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», передает ТАСС.

    «Британия будет выполнять оборонительные задачи по защите воздушного пространства Саудовской Аравии, задействовав истребители Typhoon королевских ВВС, для обороны саудовских городов и критически важной национальной инфраструктуры от воздушных атак», – говорится в заявлении британского военного ведомства.

    Отмечается, что боевые самолеты будут использоваться исключительно в оборонительных целях и не будут наносить ответных ударов по позициям хуситов.

    Кроме того, Британия предоставит военно-транспортный самолет RAF A400M для перевозки военных грузов внутри Саудовской Аравии, а также направит военных советников для оказания поддержки саудовским штабным офицерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия отменила форум «Давос в пустыне» из-за атак хуситов. Накануне мятежники нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    А в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

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    20 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    КСИР Ирана пригрозил ударить по интернет-кабелям в Ормузском проливе

    Fars: КСИР назвал интернет-кабели в Ормузском проливе целью в войне с США

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил, что интернет-кабели в Ормузском проливе могут стать целями в случае эскалации конфликта с США.

    Иран готов расширить перечень потенциальных целей в случае нового витка напряженности в отношениях с США, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

    «На новом этапе войны будут продемонстрированы новые вооружения, будут и новые цели… Семь больших кабелей проходят под Ормузским проливом, все интернет-данные и вся коммерческая информация в мире привязаны к ним. Мы напоминаем противнику об этом, чтобы он помнил», – заявил Мохеби.

    Конфликт обострился в конце зимы после ударов Вашингтона и Тель-Авива по иранским объектам, на которые Тегеран ответил собственными атаками. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении боевых действий, стороны возобновили взаимные удары, и конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Тегеран назвал действия против США правом на самооборону.

    В понедельник глава МИД Сергей Лавров сообщил о готовности России содействовать поиску развязок в ирано-американском конфликте.

    В прошлом месяце сенатор Джей Ди Вэнс заявил о грядущем переходе противостояния в новую стадию.

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    20 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    Иран назвал действия против США правом на самооборону

    Вице-президент Ирана Ареф назвал действия в отношении США самообороной

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский вице-президент Мохаммад Реза Ареф на заседании Совета глав правительств стран ШОС заявил, что Тегеран в конфликте с США реализовал свое право на самооборону и не стремится к войне.

    Политик подчеркнул, что в ходе конфликта с Соединенными Штатами Тегеран в полной мере задействовал все имеющиеся средства для защиты национальных интересов, однако твердо рассчитывает на мирное урегулирование. Об этом он сообщил на проходящем в Душанбе заседании Совета глав правительств стран – членов Шанхайской организации сотрудничества, передает ТАСС.

    «В соответствии с 51-й статьей Устава ООН Исламская Республика Иран воспользовалась своим неотъемлемым правом на самооборону, но в то же время вновь продемонстрировала, что не стремится к войне и нестабильности, всегда предпочитая мир противостоянию», – отметил Ареф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Сергей Лавров выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

    В воскресенье российский министр раскритиковал американский подход к этому противостоянию.

    В прошлом месяце кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил о грядущем переходе конфликта Вашингтона и Тегерана в новую стадию.

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    20 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Саудовская Аравия отменила «Давос в пустыне» из-за атак хуситов

    Саудовская Аравия перенесла форум «Давос в пустыне» на 2027 год

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Саудовской Аравии приняли решение перенести на следующий год инвестиционную конференцию Future Investment Initiative, известную как «Давос в пустыне», на фоне участившихся ударов йеменских хуситов.

    Ежегодный форум, который должен был пройти с 26 по 29 октября в Эр-Рияде, отложен до 2027 года из-за эскалации конфликта с йеменскими повстанцами, передает Al Jazeera.

    «Это решение проистекает из глубокой приверженности нашим партнерам, членам, спикерам и делегатам», – заявила генеральный директор института FII Маха бинт Мишари Аль Сауд. По ее словам, организаторы хотят гарантировать беспрецедентный масштаб и исключительное качество десятого юбилейного мероприятия.

    В последние недели поддерживаемые Ираном хуситы нанесли серию ударов по военной, энергетической и гражданской инфраструктуре королевства, включая международный аэропорт Эр-Рияда. В результате атак погибли по меньшей мере 18 человек и сотни получили ранения.

    Из-за сохраняющейся угрозы государственным учреждениям и компаниям в саудовской столице предписано перевести сотрудников на удаленную работу. Руководство небоскреба Kingdom Centre, где расположен региональный офис Международного валютного фонда, также попросило персонал оставаться дома до дальнейших уведомлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли форум «Давос в пустыне» из-за атак хуситов на Саудовскую Аравию. В воскресенье при ударе по саудовскому городу Наджран пострадали шесть человек. В четверг свыше 15 человек погибли при атаках на аэропорт Эр-Рияда.

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