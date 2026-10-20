Tекст: Валерия Городецкая

Как заявил Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу, Запад уже никогда не будет главным игроком на мировой арене и не сможет диктовать свои условия, передает РИА «Новости».

«Сейчас, когда мир развернулся в другую сторону, исторический процесс объективно делает экономику, политику и мировые финансы совершенно другими. Запад уже никогда не будет главным игроком, «заказывающим музыку». Он пускается во все тяжкие, идет на беспрецедентные авантюры», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров назвал религиозный фактор одним из триггеров конфликта на Украине.

В прошлом месяце министр уличил Запад в создании проблем для голосования россиян.

Глава ведомства заявил об отказе западных стран от дружественной повестки.