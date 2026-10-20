Bild: Volkswagen отзывает 72,7 тыс. электромобилей из-за дефектов батарей

Tекст: Валерия Городецкая

В мастерские Германии будут отозваны около 10 тыс. электромобилей, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild. Кампания коснется моделей VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и Cupra Born.

В ходе внутренних проверок было установлено, что в ряде машин семейства ID отдельные ячейки высоковольтных батарей не соответствуют стандартам качества из-за производственного брака поставщиков, пишет Handelsblatt.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник автоконцерн Volkswagen решил заморозить зарплаты сотрудников до 2030 года.

В феврале BMW предупредила о возможном отзыве полумиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания.

В прошлом году Volkswagen сократил выпуск автомобилей в Германии из-за низкого спроса.