Суд Петербурга изъял имущество разыскиваемого экс-полицейского на 227 млн рублей

Суд Петербурга изъял 170 млн рублей и недвижимость у бывшего полицейского

Tекст: Валерия Городецкая

Имущество было приобретено на неподтвержденные доходы, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. «Суд выяснил, что совокупный доход Алексея Васильева и его супруги Олеси Васильевой с 2010 по 2023 год составил 38 603 881 рубль 92 коп., тогда как в указанный период приобретены 23 объекта недвижимости и шесть транспортных средств общей стоимостью не менее 227 198 376 рублей 62 коп.», – рассказали в пресс-службе.

Имущество оформлялось на родственников и иных лиц, доходы которых не позволяли его приобрести, однако фактически им пользовалась семья Васильевых. Среди изъятого – квартира и машино-место на Петровском проспекте в Петербурге, доли в здании в Сестрорецке, земельные участки и здания в Ленинградской и Московской областях, недвижимость в Москве и Сочи, а также два автомобиля Audi и один Mercedes. Кроме того, государству переданы 171,5 млн рублей, полученные от продажи остального имущества.

Васильев служил в органах внутренних дел с 2003 по 2023 год, занимая должность начальника управления собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области с мая 2019 года. В марте 2025 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении против него дела о взяточничестве, после чего фигуранта объявили в розыск. По версии следствия, бывший полицейский участвовал в организации нелегального пребывания мигрантов в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент поручил МВД жестко бороться с коррупцией.

В 2025 году суд признал бывшего начальника службы безопасности МВД Кубани виновным в коррупции.