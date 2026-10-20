Онколог Минздрава опроверг влияние стресса на развитие рака

«Изучаются нейроэндокринные, иммунные и поведенческие механизмы, но формула «стресс вызывает рак» не соответствует уровню доказательств», – заявил Иванов на XXI Национальном конгрессе терапевтов. Его слова приводит РИА «Новости».
Врач отметил, что наибольший вклад в развитие онкологических заболеваний вносят курение, употребление алкоголя и инфекции.
Кроме того, на развитие опухолей могут повлиять избыточная масса тела, недостаточная физическая активность, отдельные факторы питания, загрязнение воздуха, ультрафиолетовое излучение и профессиональные канцерогенные воздействия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ученый предупредил о росте смертности от супербактерий.
На прошлой неделе онколог развеял популярные мифы о причинах возникновения рака.
В конце прошлого месяца ученые назвали инфекции причиной 12% случаев рака в мире.