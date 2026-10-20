Российские гандболистки вышли в полуфинал юниорского чемпионата мира

Tекст: Тимур Шайдуллин

Встреча со швейцарскими спортсменками завершилась со счетом 30:25 в пользу россиянок, передает ТАСС. На предыдущих этапах турнира российская команда также одержала победы над сборными Аргентины (41:21) и Египта (41:29). Соперник россиянок по полуфиналу определится позднее.

Чемпионат мира в Марокко завершится 24 октября.

Сборная выступает на соревнованиях с российским флагом и гимном. Это первая национальная команда по гандболу, которая принимает участие в мировом первенстве после снятия ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Международная федерация гандбола пригласила россиянок принять участие в Кубке наций в Болгарии. В июле Международная федерация гандбола отменила запрет на участие российских команд в турнирах.

В мае национальная сборная выиграла международные товарищеские соревнования в Китае.