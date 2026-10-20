Посольство России во Франции призвало россиян к бдительности в дни протестов

Tекст: Валерия Городецкая

«Уделяйте повышенное внимание своей безопасности и будьте особенно бдительны в дни, когда планируются следующие протестные акции», – говорится в заявлении дипломатического представительства в Telegram.

В посольстве отметили резкое обострение общественно-политической ситуации во Франции, где проходят массовые акции протеста, нередко перерастающие в беспорядки и столкновения с полицией. В связи с этим местные власти могут вводить комендантский час, информация о котором размещается на сайтах мэрий и префектур, а также в СМИ.

Гражданам России, находящимся во Франции или планирующим поездки, рекомендовано избегать районов проведения манифестаций и мест массового скопления людей. В случае угрозы жизни и здоровью соотечественников призывают незамедлительно обращаться в экстренные службы или российские дипломатические и консульские представительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник после протестов во Франции отправили за решетку почти 150 человек.

В понедельник во Франции разграбили 2000 магазинов во время протестов.

Массовые беспорядки обрушили фондовый рынок Франции.