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    20 октября 2026, 17:00 • Новости дня

    МВД Франции пообещало предельно жесткие действия полиции на субботних протестах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что силы правопорядка будут действовать предельно жестко на запланированных в стране в субботу протестах.

    Нуньес заявил депутатам Национального собрания Франции, что полиция проявит решительность на протестных акциях, запланированных на субботу, передает РИА «Новости».

    «В субботу и в ближайшие дни я лично прослежу за тем, чтобы были приняты необходимые меры. Можете рассчитывать на мою решительность. Мне уже не нужно ее доказывать. Будьте уверены, я буду действовать предельно жестко, и мы будем готовы к этому моменту», – сказал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    В воскресенье во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков.

    В субботу полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.

    20 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Трамп предрек превращение Парижа в мусульманский город
    Трамп предрек превращение Парижа в мусульманский город
    @ Abaca/Sipa USA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что население Парижа скоро станет преимущественно мусульманским, а Европе придет конец из-за проблем с иммиграцией.

    «Я говорил еще давным-давно: "Ты совершаешь большую ошибку во Франции. Ты впускаешь сюда всех подряд со всего мира". Туда стекался весь мир. Париж очень скоро станет мусульманским городом», – отметил американский лидер. Об этом пишет ТАСС.

    По словам президента США, Европа отказывается закрывать границы и высылать преступников, из-за чего у нее не останется шансов на выживание. Он призвал европейские власти прогнать людей, которые ненавидят приютившие их страны.

    Трамп также сравнил Соединенные Штаты с Францией, отметив, что страну ждут разорение и грабежи со стороны мигрантов, если на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября победит Демократическая партия.

    По его мнению, левые политики завезли миллионы людей из стран третьего мира, которые несовместимы с западными ценностями. Демократов он назвал партией марксистов и враждебных иностранцев.

    Массовые демонстрации по всей Франции прошли 17 октября. Участники акций выступали против роста цен на топливо и снижения покупательной способности.

    В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией, власти задержали 1,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник грабежи и погромы начали влиять на выборы президента Франции.

    В воскресенье Вэнс не исключил участия в выборах президента США в 2028 году.

    В марте Габбард не подтвердила иностранное вмешательство в американские выборы.

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    19 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    В центре Парижа введен комендантский час

    BFMTV: Власти ввели комендантский час на нескольких улицах в центре Парижа

    В центре Парижа введен комендантский час
    @ Gauthier Bedrignans/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Парижа ввели комендантский час на нескольких улицах в центре города из-за продолжающихся беспорядков, сообщил телеканал BFMTV.

    Комендантский час установлен на площади Республики и нескольких улицах в квартале Ле-Аль в историческом I округе, передает ТАСС. Ограничение будет действовать с 22:00 понедельника до 06:00 вторника по местному времени и распространяется на всех граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    В этот же день премьер-министр Франции Себастьян Лекорню допустил введение режима чрезвычайного положения на фоне беспорядков.

    В воскресенье президент Эммануэль Макрон потребовал от правительства предотвратить новые погромы в стране.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    20 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    The Guardian: Макрон загнал себя в политическую изоляцию

    The Guardian: Политика Макрона привела его к политической изоляции

    The Guardian: Макрон загнал себя в политическую изоляцию
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Политика президента Франции Эммануэля Макрона привела его к политической изоляции и жесткой критике со всех сторон на фоне массовых протестов в стране, пишет The Guardian.

    Французский лидер столкнулся с почти единодушным осуждением после своего обращения к нации в воскресенье, последовавшего за одним из самых жестоких дней беспорядков в недавней истории Франции, пишет The Guardian.

    В своей восьмиминутной речи Макрон выразил «гнев и стыд» в связи с протестами, но не предложил конкретных мер, таких как перестановки в кабинете министров или новые государственные расходы. Это вызвало резкую критику со стороны политических оппонентов.

    Издание отмечает, что высокомерный стиль Макрона и его стратегические ошибки усугубляются серьезными экономическими проблемами страны. Государственный долг Франции достиг 119% ВВП, что является самым высоким показателем с 1946 года.

    Бывший депутат от партии Макрона Жан-Батист Моро даже предложил президенту уйти в отставку и назначить досрочные выборы. «В данный момент Марин Ле Пен идет прямым курсом в Елисейский дворец», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник грабежи и погромы начали влиять на выборы президента Франции. В воскресенье президент Эммануэль Макрон посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов. В тот же день Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.

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    19 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Дарья Григоренко

    Префектура департамента Нор объявила о введении комендантского часа в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен на фоне массовых беспорядков.

    Как передает телеканал BFMTV, власти ограничили перемещение граждан в вечернее и ночное время из-за охвативших регион протестов и уличных беспорядков. Ограничительная мера была полностью согласована с мэрами всех четырех населенных пунктов, передает ТАСС.

    Комендантский час начнет действовать с вечера понедельника и продлится в течение двух суток. Ограничения будут находиться в силе с 20.00 до 06.00 по местному времени, что соответствует периоду с 21.00 до 07.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети.

    Премьер страны допустил введение режима чрезвычайного положения.

    Глава французского правительства поручил ввести частичный комендантский час.

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    20 октября 2026, 11:00 • Новости дня
    Потерявший руку на протестах студент подал в суд на главу МВД Франции

    Figaro: Пострадавший на протестах во Франции студент подал в суд на главу МВД

    Tекст: Мария Иванова

    Адвокат Яссин Бузру подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса и сотрудника правоохранительных органов после того, как 17-летнему участнику протестов оторвало кисть руки полицейской гранатой.

    Студент получил тяжелые ранения в субботу во время протестов против высокой стоимости жизни в коммуне Сент-Этьен, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro.

    «Говорят, что это якобы граната жандармерии. Я же не могу это подтвердить. Разумеется, будет проведено расследование», – заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Жалоба против полицейского квалифицирует его действия как умышленное насилие при отягчающих обстоятельствах. Лорана Нуньеса обвиняют в соучастии из-за распоряжений об использовании спецсредств. Документы направлены в Суд Республики, который уполномочен рассматривать дела о правонарушениях членов правительства.

    Расследование инцидента поручено генеральной инспекции национальной жандармерии и генеральной инспекции национальной полиции. Протесты во Франции начались в середине сентября с требований старшеклассников улучшить состояние школ, позднее к ним присоединились недовольные ростом цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков во Франции. В субботу полиция арестовала 400 человек в ходе протестов против роста цен.

    Участник акции лишился кисти руки из-за взрыва гранаты.

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    20 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    ОАЭ и Бахрейн согласились снабжать Францию дизельным топливом

    AFP: ОАЭ и Бахрейн будут поставлять Франции по 200 тыс. тонн дизеля в месяц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Елисейский дворец заручился обязательствами Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна о регулярных поставках сотен тысяч тонн дизельного топлива на фоне высоких цен на автомобильных заправках.

    Ежемесячные поставки дизельного топлива во Францию из Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна составят по 200 тыс. тонн, сообщает AFP.

    Как указали в Елисейском дворце, в общей сложности французская сторона заручилась гарантиями получения 295 тыс. тонн дизеля каждый месяц. Ожидается, что эти объемы покроют около 10% совокупного потребления страны, что в свою очередь приведет к снижению стоимости горючего на автомобильных заправках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Франция отказалась от закупок российского дизельного топлива.

    Тем временем топливный кризис отправил Францию и Британию на войну с хуситами.

    Париж потерял более 400 млн евро из-за скачка цен на топливо.

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    20 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    Французские погромы изменили расклад в гонке за Елисейский дворец

    Politico сообщило о влиянии беспорядков во Франции на выборы 2027 года

    Французские погромы изменили расклад в гонке за Елисейский дворец
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президентские выборы во Франции 2027 года оказались под влиянием массовых грабежей и беспорядков, пишет издание Politico, отмечая рост шансов лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен и усиление борьбы на левом фланге.

    Массовые грабежи и беспорядки во Франции в выходные, по оценке экспертов, могут изменить ход президентской кампании 2027 года, поскольку Марин Ле Пен использует кризис, чтобы закрепить за собой образ кандидата «порядка и безопасности», а левые и центристы пытаются не потерять инициативу, передает Politico.

    По данным издания, Ле Пен получила немедленный политический бонус: даже оппоненты признают, что субботние беспорядки «сыграли на руку крайне правым». Лидер партии «Национальное объединение» выступила с обращением к нации, пообещав «умиротворенную Францию», а ее соратник Жордан Барделла предупредил, что погромщики «скоро будут врываться в дома людей», и заявил, что «власти рушатся». При этом один из консервативных собеседников издания предупредил: «Если возникает настоящий кризис, нельзя знать, к чему он приведет».

    Лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон оказался под огнем критики за поддержку протестов на фоне обвинений в подстрекательстве к насилию, тогда как его соперник по левому флангу, евродепутат Рафаэль Глюксман, осудил беспорядки, заявив, что «невыносимо, что орды грабителей нападают на символы государства», и обвинил Меланчона в том, что он «трамплин» для Ле Пен. Опрос для Politico показывает, что семидесятипятилетний Меланшон остается одним из наиболее «отвергаемых» политиков во Франции, тогда как рейтинги Глюксмана после победы на праймериз социалистов выросли до 15–16,5%.

    Бывший премьер-министр Эдуар Филипп, считающийся главным центристским конкурентом крайне правых, стремится отмежеваться от президента Эмманюэля Макрона, которого критикуют за мягкую реакцию на кризис. Филипп жестко раскритиковал телевизионное обращение Макрона в воскресенье, отметив, что предпочел бы «решения и инициативы по восстановлению порядка», и заявив: «Этой стране нужен тот, кто возьмет командование». По мнению его оппонентов, Филиппу придется решительнее обозначить свои меры, если он хочет переломить стагнацию рейтингов.

    Сам Макрон подвергся нападкам за то, что в телобращении ограничился обещанием, что погромщики, которые «разрушили» имущество, понесут наказание, и призывами найти «четкие ответы» на причины эскалации насилия. В понедельник премьер-министр Себастьен Лекорню попытался перехватить инициативу, объявив о локальных комендантских часах, ограничениях на передвижение и запретах демонстраций, однако на следующую субботу уже назначены новые акции протеста, и во Франции опасаются, что эти выступления перерастут в долгие волнения по типу движения «желтых жилетов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кандидат в президенты Франции заявил, что из-за охвативших страну погромов французское государство фактически исчезло. Газета Le Figaro на фоне массовых беспорядков по всей стране обвинила президента Эмманюэля Макрона в провале политики безопасности. В воскресенье британская газета The Daily Telegraph назвала нынешние беспорядки во Франции предсмертными конвульсиями макронизма.

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    19 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети

    Tекст: Валерия Городецкая

    В интернете появились объявления о продаже товаров, украденных во время недавних беспорядков во Франции.

    Французские пользователи соцсетей массово жалуются на появление предложений о продаже похищенной косметики, одежды и обуви, передает РИА «Новости». В основном такие объявления размещаются на местной версии платформы Vinted.

    В некоторых из них открыто указывается, что товар был добыт в ходе манифестаций 17 октября. Интернет-пользователи делятся скриншотами, на которых предлагаются пакеты, полные косметики из магазинов Sephora.

    Министр торговли Франции Серж Папен осудил продажу краденого на онлайн-платформах. Он заявил, что намерен провести встречу с представителями этих сервисов для урегулирования проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции допустил введение режима чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков в стране.

    Глава правительства объявил о начале масштабного расследования произошедших событий.

    В воскресенье число мародеров только в Марселе достигло 30 тыс. человек.

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    19 октября 2026, 23:51 • Новости дня
    Трамп допустил продление сроков пребывания беженцев с Украины в США

    Трамп заявил о готовности продлить сроки пребывания в США украинских беженцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность продления разрешения на временное пребывание украинских беженцев на американской территории.

    Американский лидер ответил на вопрос журналистов о том, может ли он продлить разрешение на временное пребывание в США для украинцев до завершения конфликта, передает ТАСС. «Я бы, безусловно, рассмотрел это», – заявил Трамп.

    В Министерстве внутренней безопасности США уточнили, что украинцы пока не теряют право на пребывание в стране, несмотря на то, что официально срок действия их статуса истекает 19 октября.

    По данным Politico, американские власти могут лишить порядка 100 тыс. украинских граждан права на дальнейшее пребывание в Соединенных Штатах.

    При этом президент США назвал проблемы с мигрантами главной причиной массовых беспорядков во Франции. Он отметил, что еще на первой встрече с Эммануэлем Макроном советовал ему закрыть границы.

    В субботу в Париже и других французских городах прошли масштабные демонстрации против роста цен на топливо, переросшие в столкновения с полицией, в результате которых задержали 1,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции во время протестов разграбили 2 тыс. магазинов. Летом Трамп сравнил ситуацию с мигрантами в США и испанской Сеуте.

    В прошлом году Соединенные Штаты начали депортацию украинских беженцев.

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    19 октября 2026, 22:43 • Новости дня
    Во Франции вынесли первые приговоры участникам беспорядков

    Французские суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков

    Tекст: Вера Басилая

    Французские суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков, произошедших в Париже 17 октября, в то время как число задержанных по всей стране превысило 2,5 тыс. человек.

    По данным BFMTV, два человека получили наказания за участие в массовых беспорядках. Бывший пожарный приговорен к восьми месяцам лишения свободы, из которых два месяца он проведет в тюрьме. Его задержали с восемью бутылками спирта, а в его телефоне нашли видео, где он бросал коктейли Молотова. Второй осужденный, 23-летний охранник, получил год условно за использование пиротехники против полиции, передает РИА «Новости».

    Обоим осужденным также запретили участвовать в манифестациях и хранить оружие. Ранее они не были судимы.

    Тем временем глава Минюста Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в полицейские участки после беспорядков в минувшие выходные были доставлены более 2,5 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TF1.

    «На момент, когда я с вами говорю, под стражу были помещены 2 513 человек», – заявил министр.

    По словам Дарманена, более 500 задержанных предстанут перед судом в ближайшие дни, а 67 человек уже находятся за решеткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов. Тогда стало известно, что полиция задержала более 1,8 тыс. участников беспорядков во Франции.

     Участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов.

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    19 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Испанская полиция применила силу к бастующим преподавателям в Мадриде

    El Pais: Испанская полиция применила силу к бастующим преподавателям в Мадриде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице Испании правоохранителям пришлось оттеснять участников протестной акции преподавателей, которые окружили вход в здание, где должно было пройти мероприятие с главой региона Исабель Диас Аюсо, пишет El Pais.

    Около 500 человек собрались на митинг в Мадриде у здания, где было запланировано мероприятие с участием главы автономного сообщества Исабель Диас Аюсо, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

    Протестующие окружили вход в здание, и из-за их отказа уходить стражам порядка пришлось силой оттеснить собравшихся на несколько метров.

    Бессрочная забастовка преподавателей государственных учебных заведений автономного сообщества Мадрид началась 14 октября. Участники требуют увеличения финансирования, сокращения наполняемости классов и улучшения условий труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца испанские профсоюзы назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса. Жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в городах страны.

    В феврале масштабную забастовку устроили испанские врачи.

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    19 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Власти Италии решили направить военных в Милан после погромов

    Правительство Италии решило направить 500 военных в Милан после беспорядков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Италии планируют направить 500 военнослужащих в Милан для обеспечения правопорядка после недавних массовых беспорядков, сообщила газета Il Messaggero.

    Правительство Италии направит 500 военных для обеспечения соблюдения правопорядка в Милане, передает ТАСС со ссылкой на Il Messaggero. Отмечается, что соответствующий указ будет одобрен на чрезвычайном заседании Совета министров во вторник.

    Решение принято на совещании представителей служб охраны правопорядка и МВД во главе с премьер-министром Джорджей Мелони.

    Военнослужащие направляются в город в качестве подкрепления после погромов в минувшие выходные. Ущерб торговому сектору, включая закрытие магазинов и ресторанов, оценивается в 700 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция задержала более 270 человек в ходе протестов в Милане.

    В воскресенье протестующие разгромили магазины в центре города.

    В пятницу итальянские студенты устроили массовые протесты против политики Мелони.

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    20 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Российские туристы рассказали о разгромленных магазинах в Париже

    Российские туристы рассказали о последствиях протестов в Париже

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россияне, находящиеся в Париже на фоне массовых протестов, пожаловались на проблемы с транспортом, разгромленные магазины и опасения за свою безопасность.

    Особенно сильно от беспорядков пострадали центральные районы французской столицы. По словам одной из туристок, забастовка напрямую не повлияла на ее отдых, но находиться в городе стало менее комфортно. Больше всего пострадал правый берег Сены с люксовыми бутиками, передает РБК.

    Директор по развитию парижского консьерж-сервиса Four Seasons Voyage Анастасия Рикеза рассказала, что в городе возникли трудности с передвижением: метро не работает, такси воспользоваться сложно, а оставлять машину на улице небезопасно. Она также сообщила, что посетителей не пускали в Лувр даже с билетами, а местные жители выходят убирать улицы.

    Несмотря на ситуацию, российские туристы не обращались с просьбами отменить поездки во Францию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Однако количество заявок на туры у оператора «Русский экспресс» снизилось примерно на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

    Префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    Протестующие накануне заблокировали вход в Лувр.

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    20 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Во Франции после массовых беспорядков поместили под стражу 123 человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Под стражей во Франции после массовых беспорядков в стране оказались 123 человека, среди задержанных оказались в том числе иностранные граждане, сообщил министр юстиции страны Жеральд Дарманен.

    «Помещены за решетку 123 человека, либо в рамках временного задержания, либо после ордера на арест», – цитирует Дарманена РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Europe 1 и телеканал CNews.

    Он отметил, что среди более 2,5 тыс. задержанных есть как выходцы из иммигрантских семей, так и иностранцы, а также хорошо интегрированные в общество французы. Министр добавил, что 70% нарушителей совершеннолетние, однако среди них оказались и 13-летние подростки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник массовые беспорядки обрушили фондовый рынок Франции. Главы Минюста и МВД страны признали провал властей во время погромов. В воскресенье во время протестов полицейские задержали почти 2,4 тыс. человек.

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    20 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    После протестов во Франции отправили за решетку почти 150 человек

    Минюст Франции: Число помещенных за решетку после беспорядков достигло 149

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Количество людей, которые оказались за решеткой во Франции после массовых беспорядков, достигло 149, заявил министр юстиции республики Жеральд Дарманен.

    «За решетку было помещено уже 149 человек. Таким образом, мы наблюдаем дальнейший резкий рост числа людей, которых помещают под предварительное заключение или отправляют за решетку прямо в зале суда», – приводит его слова РИА «Новости».

    Протесты во Франции прошли в минувшие выходные и вылились в массовые беспорядки по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главы Минюста и МВД Франции признали провал властей в ходе беспорядков.

    В воскресенье телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время протестов во Франции.

    В субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

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