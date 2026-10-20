ERR: Депутаты Эстонии потребовали лишить Шредера ордена Креста земли Марии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Эстонские парламентарии намерены отозвать награду, врученную бывшему руководителю немецкого правительства в 2000 году за вклад в развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

Поводом для инициативы стал недавний визит Герхарда Шредера на празднование дня рождения российского президента, состоявшееся 7 октября. Авторы обращения посчитали, что этот поступок стал выражением моральной и политической поддержки российского лидера. Кроме того, экс-канцлеру припомнили его руководящие должности в проектах газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2.

Отмечается, что это уже вторая попытка эстонских политиков лишить немецкого деятеля награды. В апреле 2022 года лидер партии Isamaa Урмас Рейнсалу обращался с аналогичным требованием к тогдашнему президенту Алару Карису. Согласно местному законодательству, глава государства вправе отозвать орден в случае, если последующее поведение награжденного оказалось недостойным.

Напомним, Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера.

Немецкие политики из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) потребовали исключить Шредера из партийных рядов после его поездки в Россию на день рождения Путина.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Шредер спокойно отнесся к критике европейских политиков после его встречи с президентом России.