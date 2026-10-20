РФС объявил о товарищеском матче сборной России с Венесуэлой

РФС: Сборная России по футболу сыграет с командой Венесуэлы 17 ноября

Tекст: Валерия Городецкая

Встреча со сборной Венесуэлы состоится 17 ноября в Казани и станет второй товарищеской игрой для российской команды в этом месяце, передает РИА «Новости» со ссылкой на РФС.

За пять дней до этого, 12 ноября, россияне проведут выездной матч со сборной Узбекистана в Ташкенте.

В рейтинге ФИФА сборная России занимает 35-е место, а команда Венесуэлы располагается на 49-й строчке. В текущем году российские футболисты провели восемь товарищеских встреч, в которых одержали пять побед, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях решением ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца женская сборная России обыграла команду Индии в товарищеском матче.

Мужская национальная команда тогда же завершила вничью встречу с Нигерией.

В прошлом месяце российские футболисты победили команду Ирана в Казани.