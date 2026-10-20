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    20 октября 2026, 20:33 • Новости дня

    Психотерапевт призвал не путать последствия ковида с ленью

    Врач Кульгавчук: За отсутствием мотивации могут скрываться последствия ковида

    Психотерапевт призвал не путать последствия ковида с ленью
    @ photorevolution//imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    У людей, которые перенесли в тяжелой форме COVID-19 до сих пор могут сохраняться упадок сил, потеря мотивации и трудности с концентрацией. Эти последствия могут сочетаться с депрессией, поэтому объяснять все только усталостью или характером неправильно, сказал газете ВЗГЛЯД психотерапевт Евгений Кульгавчук. Он рассказал, как действовать в этой ситуации: отказаться от попыток работать на износ, разбивать дела на небольшие задачи и не принимать без назначения психиатра препараты-предшественники дофамина.

    По данным исследователей, COVID-19 может «выжигать» дофаминовые рецепторы. Изменения обнаружили в мозге людей с длительным течением заболевания, сообщает «Вечерняя Москва». Наиболее заметные отклонения в количестве дофаминовых нервных окончаний наблюдались у участников с выраженными нарушениями памяти, замедленностью движений и потерей мотивации.

    «Как психотерапевт, я вижу здесь две основные ловушки. С одной стороны, можно списать все симптомы на плохой характер или лень, с другой, уйти в бесконечный поиск «сломанного дофамина» и упустить время. Ключевое различие, которое я вижу в практике, заключается в динамике симптомов под нагрузкой. При классической депрессии или выгорании человек может чувствовать упадок сил, но после отдыха или смены деятельности «батарейка» хоть немного, но заряжается. При постковидном состоянии с предполагаемым поражением дофаминовой системы все иначе», – говорит Кульгавчук.

    Первым маркером, на который стоит обращать внимание, специалист назвал постнагрузочное ухудшение и усталость от напряжения. На начальных стадиях выгорания усталость накапливается постепенно, и хороший сон или отпуск приносят некоторое облегчение. При постковидном синдроме, что подтверждается клиническими рекомендациями, даже небольшая умственная или физическая нагрузка может вызвать отсроченный «крах» через 12–48 часов. Человек может чувствовать себя нормально в момент деятельности, а на следующий день буквально «умереть». Это не лень и не отсутствие мотивации, а биологический сбой энергообеспечения.

    «Второй маркер связан с разницей между апатией и ангедонией (утрата способности получать удовольствие от того, что раньше радовало – прим. ВЗГЛЯД). При депрессии часто страдает способность предвкушать удовольствие. Человек ничего не хочет, потому что ничто не приносит радости. При дофаминовом дефиците после ковида чаще страдает инициация действия. Желание может быть, но нет «топлива», чтобы начать движение или мысль. Это ощущается как «мотор внутри заглох», а не как «мне все равно», – поясняет психотерапевт.

    Третьим отличием врач назвал когнитивный «туман». При депрессии замедление мышления часто связано с руминацией, то есть с пережевыванием одних и тех же мыслей. Люди с постковидным «туманом» описывают свое состояние как «ватную голову», жалуются на невозможность сфокусироваться и на то, что «слова вылетают».

    «При этом я бы не советовал ставить крест на оптимистичной жизни. Исследования на эту тему основаны на пилотных данных на небольшой выборке, и авторы прямо говорят, что это гипотеза, а не приговор. Дофаминовая система обладает нейропластичностью, и даже при повреждении терминалов мозг способен к компенсации. Кроме того, депрессия и постковидный синдром часто идут рука об руку, ведь до 44% людей с лонг-ковидом имеют клинически значимые симптомы депрессии. Это не значит, что депрессия «притворяется» ковидом, это значит, что лечить нужно и то, и другое», – предупреждает Кульгавчук.

    Если человек знает, что тяжело переболел, и чувствует, что ничего не радует именно из-за этого, действовать нужно не стандартными «мотивационными пинками», которые могут навредить, а стратегией энергосбережения и мягкой нейромодуляции, разъясняет эксперт.

    Первый шаг заключается в пейсинге, то есть дозировании активности с учетом своих сил. При постковидном синдроме попытки действовать по принципу «соберись и сделай через не могу» могут ухудшить самочувствие. Поэтому важно сохранять такой уровень активности, который не провоцирует обострение симптомов.

    «Не «сделать зарядку», а «полежать 10 минут в тишине». Это не лечение дофамина напрямую, но защита мозга от дальнейшего истощения. Вторым шагом может стать умеренная физическая активность, но с осторожностью. Есть гипотеза, основанная на исследованиях на животных, что умеренные упражнения способны стимулировать экспрессию дофаминовых рецепторов D2, которые подавляются вирусом. Ключевое слово здесь именно «умеренные». Это не кроссфит, а прогулка в медленном темпе, если после нее не наступает «крах». Если же наступает, нагрузку нужно снизить. Учитесь чувствовать себя», – советует врач.

    Третий шаг, по словам Кульгавчука, предполагает таргетную фармакологию, но исключительно под контролем врача. В исследованиях на эту тему упоминается, что теоретически могут помочь препараты-предшественники дофамина, например «Леводопа», или ингибиторы его распада. Однако речь идет не о БАДах и не о «дофамине в таблетках», а о рецептурных препаратах для лечения болезни Паркинсона. Их прием при постковидном синдроме остается экспериментальной гипотезой, а не доказанной практикой.

    «Ни в коем случае не пытайтесь простимулировать себя самостоятельно «L-тирозином» или тем более «Леводопа» без назначения психиатра, врача-психотерапевта или невролога. Четвертый шаг связан с микродозами «вознаграждения». Дофаминовая система любит предсказуемость и маленькие шаги. Вместо того чтобы ждать «большого счастья», которое сейчас недоступно, попробуйте дробить день на микрозадачи, которые гарантированно завершатся успехом. Например, выпить стакан воды, открыть окно, записать одну фразу. Это не решит проблему поврежденных нейронов, но может помочь не «заснуть» окончательно в апатии, поддерживая нейронные сети в тонусе», – отмечает эксперт.

    Если человек чувствует, что после ковида «мозг стал другим» и это не похоже на обычную усталость, не стоит пытаться лечиться только «позитивным мышлением», подчеркивает собеседник. Нужно найти психиатра, психотерапевта или невролога, знакомого с постковидным синдромом, и обсудить возможность нейропсихологического тестирования, а при необходимости и медикаментозной поддержки. «А пока берегите энергию, не геройствуйте и не вините себя. Ваше состояние имеет биологическую основу, и это уже половина пути к тому, чтобы перестать себя «грызть» за недостаток мотивации», – подытожил Кульгавчук.

    Ранее Кульгавчук рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что увлечение быстрыми «дофаминовыми» удовольствиями вроде коротких видео, соцсетей, сладкого, никотина и алкоголя приводит к выгоранию, тревожности и «эмоциональной тупости».

    19 октября 2026, 02:51 • Новости дня
    Врач назвал последствия чтения новостей лежа со смартфоном

    Врач Кабычкин назвал последствия чтения лежа со смартфоном

    Врач назвал последствия чтения новостей лежа со смартфоном
    @ IMAGO/Zoonar.com/Larysa Stefaniu/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Привычка листать ленту новостей на смартфоне лежа может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая бессонницу и нарушение кровообращения, сообщил заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

    «Листание ленты новостей или манипуляции с гаджетом или ноутбуком лежа нарушает абсолютно все, не только осанку. В таком положении мышцы шеи находятся в постоянном напряжении, что создает условия для отека, для нарушения кровообращения в позвоночной артерии, которая питает мозжечок. Из-за этого может появиться головокружение, шаткость походки, плохое самочувствие и расстройство сна», – пояснил специалист радио Sputnik.

    Кроме того, использование гаджетов перед сном мешает мозгу расслабиться, что часто приводит к бессоннице. В результате люди начинают принимать снотворные и антидепрессанты, а затем обращаются к врачам для лечения последствий своей привычки, отметил эксперт.

    Для профилактики негативных последствий врач рекомендует гулять на свежем воздухе и ограничивать работу с устройствами до 40 минут, сохраняя правильную позу. Также полезно заниматься легкими физическими нагрузками несколько раз в неделю.

    Тем, кто работает сидя, Кабычкин советует соблюдать «правило 90»: сохранять прямые углы между позвоночником, тазобедренной и берцовой костями.

    Расстояние до экрана монитора должно составлять от 40 до 60 сантиметров, а после 40 лет важно регулярно проверять зрение, чтобы избежать перенапряжения мышц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт ПНИПУ рассказала, как сохранить здоровое зрение в офисе и дома. Диетолог объяснила, чем опасен прием пищи перед экраном.Ученые

    опровергли связь между экранным временем и аутизмом у детей.


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    19 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Оспа обезьян подтвердилась у пятерых пациентов в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    В клинической инфекционной больнице имени Боткина подтвердили заражение оспой обезьян у пяти человек, ранее госпитализированных в Петербурге с подозрением на инфекцию.

    Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, которые ранее были госпитализированы в Петербурге с подозрением на это заболевание, передает РИА «Новости». Представитель медицинского учреждения сообщила, что все пациенты находятся в стабильном состоянии легкой и средней тяжести. В настоящий момент их лечение продолжается.

    В управлении Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что ведомство организовало полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В городе проводится работа по выявлению контактных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу врачи назвали состояние пациентов с подозрением на оспу обезьян в Петербурге. В пятницу в городе госпитализировали пять человек с признаками инфекции.

    В России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы для выявления этого заболевания.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    19 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Посетителей ПВЗ предупредили о риске заражения гепатитом

    Врач Сухарева заявила о риске заражения гепатитом через ножи в пунктах выдачи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посетители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) рискуют заразиться гепатитом при использовании общих канцелярских ножей для вскрытия посылок, заявила терапевт Ольга Сухарева.

    Специалист рассказала, что к ней неоднократно обращались пациенты, порезавшиеся канцелярским ножом при проверке товара. Именно этот инструмент представляет серьезную опасность для здоровья клиентов маркетплейсов, приводит слова терапевта «Лента.ру».

    «До вас этим же ножом мог порезаться кто-то еще. А вирус гепатита В может до месяца обитать в капле засохшей крови. Вирус гепатита С тоже устойчив во внешней среде: он может сохраняться более недели даже в засохшем и незаметном пятне крови на лезвии бритвы, конце иглы», – объяснила Сухарева.

    При этом медик добавила, что ВИЧ подобным путем передаться не может.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Красноярске клиентка с тремя собаками напала на сотрудницу пункта выдачи заказов.

    Летом Роспотребнадзор зарегистрировал сверхточный тест на гепатит Е.

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    19 октября 2026, 08:35 • Новости дня
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в поздравлении коллективу областного перинатального центра в Магадане назвал улучшение демографической ситуации одним из ведущих приоритетов развития России.

    «Охрана материнства и детства, поддержка рождаемости, улучшение демографической ситуации – одни из ведущих приоритетов развития нашей страны», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что начало работы перинатального центра на Дальнем Востоке в полной мере соответствует этим важнейшим целям.

    Он подчеркнул, что центр оснащен передовым отечественным оборудованием, а благодаря современным технологиям магаданские медики смогут работать в контакте с опытными коллегами из Национального медицинского исследовательского центра имени академика В.И. Кулакова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин поблагодарил бизнес за внимание к демографии.

    В тот же день Путин заявил о первостепенном значении демографии для России.

    В сентябре Путин оценил влияние спецоперации на показатели рождаемости в стране.

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    19 октября 2026, 05:23 • Новости дня
    Геронтолог Ткачева перечислила тревожные признаки деменции

    Геронтолог Ткачева назвала ухудшение памяти признаком деменции

    Tекст: Катерина Туманова

    Прогрессирующие изменения памяти, мешающие повседневной жизни, являются тревожным сигналом и могут свидетельствовать о развитии деменции, сообщила профессор, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева.

    Когнитивные способности человека могут ухудшаться с возрастом, однако не все подобные изменения считаются нормой.

    «Тревожный признак – прогрессирующие изменения, которые мешают повседневной жизни: человек повторяет одни и те же вопросы, забывает недавние события, путается в лекарствах и привычных маршрутах. Сразу договоримся: деменция не является нормальной частью старения», – сказала Ткачева ТАСС.

    Эксперт обратила внимание на ухудшение слуха и зрения, отметив, что с выраженными нарушениями нельзя просто мириться. По словам специалиста, многие причины таких состояний поддаются лечению.

    При этом отсутствие коррекции слуха и зрения может привести к социальной изоляции и увеличить риск когнитивного снижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одиночество назвали причиной развития деменции и болезней сердца. Академик Онищенко объяснил причины роста случаев деменции в России.

    Неврологи назвали общение основой сохранения памяти после 80 лет.

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    19 октября 2026, 01:35 • Новости дня
    Ученый предупредил о росте смертности от супербактерий

    Ученый Калмыков предупредил о росте смертности от супербактерий

    Tекст: Катерина Туманова

    Через несколько десятилетий устойчивость бактерий к лекарствам станет более частой причиной гибели людей, чем рак, заявил вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Степан Калмыков.

    Устойчивость микроорганизмов к препаратам через 25-30 лет станет одним из главных факторов смертности в мире. Проблема приобрела глобальный масштаб из-за бесконтрольного использования лекарств в медицине и сельском хозяйстве, передает ТАСС.

    «Через 25-30 лет от антибиотикорезистентности <…> будет умирать больше, чем от онкологии», – заявил Калмыков на полях международной конференции SKIF-2026.

    Ученый отметил, что эта тема сейчас активно обсуждается национальными академиями государств БРИКС. Среди других серьезных угроз биобезопасности эксперт выделил неконтролируемое распространение новых вирусов и опасных бактерий.

    Дополнительными направлениями для международного сотрудничества исследователей выступают климат, энергетика и продовольственная безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав в 2024 году зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью. В России создали новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией.

    Российские ученые создали добавки для повышения эффективности антибиотиков.

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    19 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Мурашко назвал факторы развития ожирения

    Мурашко: Модифицированные продукты могут быть дополнительной причиной ожирения

    Tекст: Вера Басилая

    Дополнительными факторами, способствующими развитию ожирения, являются стресс, модифицированные продукты и проблемы со сном, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Мурашко рассказал в ходе XXI Национального конгресса терапевтов, что стресс, потребление модифицированных продуктов и ухудшение качества сна служат дополнительными причинами развития ожирения, передает РИА «Новости».

    «Борьба с ожирением – это ключ к снижению развития остальных хронических неинфекционных заболеваний», – сказал Мурашко.

    Он добавил, что хронические недуги напрямую отражаются на экономике государства, поскольку их часто диагностируют у людей трудоспособного возраста. При этом здоровый образ жизни помогает существенно сократить потенциальные риски развития заболеваний и смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о разработке национального руководства по питанию.

    В прошлом месяце в России впервые синтезировали препарат от ожирения и диабета.

    Россия вошла в десятку стран по темпам роста ожирения.

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    19 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Роспотребнадзор призвал избегать контактов с приматами из-за оспы обезьян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роспотребнадзор рекомендовал гражданам России во время зарубежных поездок избегать контактов с животными из-за продолжающегося распространения оспы обезьян в мире.

    Ведомство посоветовало избегать встреч с грызунами и приматами, которые могут быть носителями опасного вируса, и тщательно соблюдать правила гигиены, передает РИА «Новости».

    «В мире продолжается распространение оспы обезьян. Эпицентром распространения заболевания остается Африка», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    По данным ВОЗ, только за 2026 год в мире зафиксировано более 14 тыс. случаев заболевания. Большинство из них приходится на Демократическую Республику Конго, Уганду и Сьерра-Леоне. Всего с 2022 года зарегистрировано свыше 193 тыс. случаев.

    В Роспотребнадзоре подчеркнули, что профильные инфекционные учреждения России оснащены необходимым оборудованием для своевременного выявления завозных случаев заболевания. Ситуация находится под контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге госпитализировали пять человек с подозрением на оспу обезьян.

    В России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы на это заболевание.

    В четверг в Подмосковье начали расследование из-за возможного случая заражения.

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    19 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Мурашко анонсировал вызов пациентов на прием по данным электронных медкарт

    Минздрав решил автоматически вызывать на прием пациентов с высокими рисками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что благодаря автоматическому анализу данных электронных медицинских карт врачи будут самостоятельно вызывать на прием пациентов с высоким риском обострения хронических заболеваний.

    Российские врачи начнут самостоятельно приглашать на прием пациентов, у которых выявлен высокий риск обострения хронических неинфекционных заболеваний, передает ТАСС.

    «Мы будем работать с тысячами пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями с помощью автоматического отбора на основе данных электронной медицинской карты. Высокий риск – вызвать на прием, умеренный риск – проверить динамику, стабильное течение заболевания пациента – панель контроля», – рассказал Мурашко в ходе XXI Национального конгресса терапевтов.

    Министр подчеркнул, что в настоящее время российская система здравоохранения переходит от формальных плановых осмотров к расстановке реальных приоритетов в зависимости от уровня риска для здоровья человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мурашко заявил о позднем обращении россиян за помощью хирургов.

    Минздрав внес изменения в порядок диспансеризации россиян.

    Также министр объяснил суть норматива по приему пациента за 15 минут.

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    20 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    Минздрав предсказал рост числа случаев рака в России к середине века

    Минздрав предсказал рост числа случаев рака в России на 15,9% к середине века

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор департамента организации медицинской помощи Минздрава Екатерина Каракулина заявила, что число новых случаев злокачественных новообразований в стране может увеличиться на 15,9% к 2050 году.

    К 2050 году количество новых случаев онкологических заболеваний в России может вырасти на 15,9% в соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина на Всероссийском конгрессе онкопациентов, передает ТАСС.

    «Сегодня средний возраст пациентов с установленным зно тоже сдвинулся. Для женщин он сегодня у нас составляет 64,8 года, для мужчин сегодня составляет 65,9 года», – сказала Каракулина.

    Она также отметила, что за последние десять лет средний возраст выявления рака увеличился на 1,8 года у мужчин и на 1,1 года у женщин.

    Кроме того, по данным Минздрава, количество врачей-онкологов, включая детских, в России с 2018 года увеличилось на 27,5% и достигло 10 092 специалистов в 2025 году. Число гематологов за этот период выросло до 1 896, а радиологов и радиотерапевтов – до 1 660.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу главный онколог Москвы назвал возраст повышения риска развития рака.

    Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко привел показатель выявляемости онкозаболеваний в России.

    Между тем ВОЗ спрогнозировала резкий рост заболеваемости раком в Европе и России.

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    20 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Онколог Минздрава опроверг влияние стресса на развитие рака

    Минздрав: Стресс не является научно доказанной причиной развития рака

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Медицинского радиологического научного центра имени Цыба Сергей Иванов заявил, что мнение о том, что стресс вызывает рак, не имеет достаточных доказательств.

    «Изучаются нейроэндокринные, иммунные и поведенческие механизмы, но формула «стресс вызывает рак» не соответствует уровню доказательств», – заявил Иванов на XXI Национальном конгрессе терапевтов. Его слова приводит РИА «Новости».

    Врач отметил, что наибольший вклад в развитие онкологических заболеваний вносят курение, употребление алкоголя и инфекции.

    Кроме того, на развитие опухолей могут повлиять избыточная масса тела, недостаточная физическая активность, отдельные факторы питания, загрязнение воздуха, ультрафиолетовое излучение и профессиональные канцерогенные воздействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ученый предупредил о росте смертности от супербактерий.

    На прошлой неделе онколог развеял популярные мифы о причинах возникновения рака.

    В конце прошлого месяца ученые назвали инфекции причиной 12% случаев рака в мире.

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    20 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России

    Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости гриппом в России продолжает расти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России зафиксирован рост заболеваемости гриппом, среди циркулирующих вирусов выявлены штаммы свиного и гонконгского гриппа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Заболеваемость гриппом в России продолжает расти. По результатам вирусологического мониторинга, есть находки А (H1N1), A (H3N2), B и C, – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

    На прошлой неделе в России было зарегистрировано более 635 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Среди респираторных инфекций доминируют вирусы негриппозной этиологии (96,6%), в частности риновирусы (45,1%) и парагрипп (19,8%). Вирусы гриппа составляют 3,4% в общей структуре заболеваемости.

    В ведомстве рекомендовали при первых симптомах респираторного заболевания оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роспотребнадзор запросил данные о заражении россиян гриппом А в Дубае. Ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал ускорить вакцинацию от гриппа в России.

    А в начале месяца ведомство сообщало о замедлении распространения ковида и гриппа в стране.

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    20 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Оспа обезьян не подтвердилась у пятерых пациентов в Подмосковье

    Оспа обезьян не подтвердилась у пятерых госпитализированных в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты анализов пятерых пациентов из Московской области, контактировавших с зараженным оспой обезьян, оказались отрицательными, в связи с чем их готовят к выписке, сообщили в Минздраве региона.

    У пяти жителей Подмосковья, которые ранее контактировали с инфицированным, не выявили оспу обезьян, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

    «Результаты анализов пятерых пациентов, контактировавших ранее с зараженным оспой обезьян, отрицательные. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке», – рассказали в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роспотребнадзор призвал избегать контактов с приматами из-за оспы обезьян.

    В четверг в Подмосковье госпитализировали пятерых человек с подозрением на эту инфекцию.

    Правоохранительные органы начали расследование из-за возможного случая заболевания.

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    20 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    В США выявили первый в году случай заражения человека птичьим гриппом

    Telegraph: В США выявили первый в году случай заражения человека птичьим гриппом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В американском штате Вашингтон у мужчины впервые в этом году в США выявили заражение птичьим гриппом H5N1, он мог заразиться от инфицированных коров, пишет The Telegraph.

    Мужчина в штате Вашингтон сдал положительный тест на птичий грипп H5N1, что стало первым подобным случаем в США в текущем году, пишет The Telegraph. Пациент, работающий на молочной ферме, предположительно заразился после контакта с двумя инфицированными коровами, передает РИА «Новости».

    Заболевание протекает в легкой форме. В настоящее время мужчина находится у себя дома, его состояние оценивается как нетяжелое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в Италии выявили первый в Европе случай птичьего гриппа H9N2.

    В прошлом году академик Геннадий Онищенко исключил переход штамма птичьего гриппа к человеку.

    Агентство Reuters предупредило о риске серьезной пандемии птичьего гриппа.

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    20 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    В Нигерии выявили первый случай заражения Эболой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На территории Нигерии выявили первый случай заражения лихорадкой Эбола, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

    Инфицированной оказалась женщина, прибывшая в Нигерию авиарейсом из Уганды. Она проходит лечение в одной из частных клиник Абуджи, заявили в минздраве Нигерии изданию The Cable, сообщает ТАСС.

    Власти уже установили 44 человека, которые контактировали с заболевшей. Правительство призвало учреждения национальной системы здравоохранения проявлять максимальную бдительность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число жертв Эболы в Демократической Республике Конго превысило 4,5 тыс.

    В начале месяца первый случай заражения вирусом выявили в Кении.

    Днем ранее число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

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