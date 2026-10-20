МИД направил ноту протеста Нидерландам из-за слов министра о «России-враге»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российская сторона направила ноту протеста в связи с тем, что ранее первый вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгез-Зегериус заявила, что официальная Гаага рассматривает Россию как врага, сообщается на сайте МИД России.

«Официальный ответ на нее пока не поступил. При этом отдельные представители кабинета министров Нидерландов уже поспешили озвучить свое мнение», – заявила Захарова.

По ее словам, глава нидерландского внешнеполитического ведомства Том Берендсен подтвердил, что сказанное министром обороны отражает позицию государства. В то же время премьер-министр страны Йеттен пояснил, что слова о России предназначались для внутренней аудитории для обоснования роста военных расходов в бюджете на 2027 год, назвав это сигналом Москве. При этом он не смог ответить на вопрос о том, какие именно действия предприняла Россия против Нидерландов.

Представитель российского ведомства отметила деградацию западных элит и их нездоровую одержимость Россией. Она добавила, что Москва неоднократно заявляла об отсутствии враждебных намерений в отношении стран Евросоюза и НАТО, однако мифическая угроза стала для европейских политиков поводом для списания промахов в решении социально-экономических проблем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мария Захарова назвала мифическую российскую угрозу спасательным кругом Европы.

Ранее правительство Нидерландов решило задерживать суда российского теневого флота.

Напомним, министр обороны Нидерландов назвала Россию врагом.