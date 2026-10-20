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    20 октября 2026, 16:03 • Новости дня

    Китай создал госкомпанию для развития искусственного интеллекта

    В Китае создали госкомпанию National Data Group для развития ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учреждена государственная компания National Data Group, которая займется использованием информационных ресурсов для развития сферы искусственного интеллекта.

    Новая структура сосредоточится на разработке и применении массивов данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Работа предприятия призвана раскрыть потенциал информации как фактора производства, поддержать развитие технологий искусственного интеллекта и сформировать экосистему индустрии данных.

    National Data Group также поручено укреплять координацию между центральными и местными органами власти, углублять взаимодействие в отрасли и способствовать обмену опытом. Создание такой госкомпании должно усилить позиции Пекина в глобальной конкуренции за информационные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце разведка США испугалась кражи Пекином технологий истребителей F-35 в Саудовской Аравии.

    20 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    МГУ отчислил студента из Китая за флаг японских милитаристов

    SCMP: МГУ отчислил студента из Китая за флаг японских милитаристов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Московский государственный университет принял решение об отчислении студента из Китая, который пришел на занятия завернувшись во флаг с японским восходящим солнцем.

    Учащегося обязали покинуть Россию после демонстрации флага во время занятий, пишет South China Morning Post со ссылкой на газету Global Times.

    Отмечается, что решение об отчислении было принято после того, как действия студента подверглись жесткой критике со стороны Народно-освободительной армии Китая и газеты «Жэньминь жибао». В публикациях подчеркивалось, что поступок прославляет японский милитаризм.

    Флаг с восходящим солнцем использовался японскими войсками в период имперской экспансии и до сих пор применяется Морскими силами самообороны Японии. В Китае и других азиатских странах он считается символом японской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии. Пекин призвал уважать итоги Второй мировой войны после критики со стороны Токио.

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    19 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на СКИФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых принять участие в совместной работе на отечественной мегаустановке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

    Чернышенко на 30-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств предложил китайской стороне расширить сотрудничество в области мегасайенс, передает РИА «Новости».

    «Для расширения сотрудничества в области мегасайенс приглашаем к совместной работе на российской установке СКИФ, созданию российско-китайской экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения HEPS. Выражаем надежду на поддержку китайской стороной инициативы Объединенного института ядерных исследований в городе Дубне», – заявил он.

    Кроме того, вице-премьер пригласил исследователей из КНР принять участие в шестом Конгрессе молодых ученых, проведение которого запланировано на декабрь.

    СКИФ представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Масштабный научный комплекс строится в наукограде Кольцово под Новосибирском на участке 30 га, периметр кольца ускорителя составляет 476 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МЧС Александр Куренков оценил возможности пожаротушения на научной мегаустановке.

    В воскресенье ученые запланировали проведение первого эксперимента на синхротроне СКИФ до конца года.

    Летом президент Владимир Путин поделился впечатлениями от СКИФа в Новосибирске.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    20 октября 2026, 12:07 • Новости дня
    Фантасты объяснили разницу в страхах перед ИИ в Китае и на Западе
    Фантасты объяснили разницу в страхах перед ИИ в Китае и на Западе
    @ IMAGO/Piero Nigro/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Колумнист издания NewScientist Эннали Ньюиц сравнил западные страхи перед искусственным интеллектом с христианскими представлениями о едином Боге и показал, как это отличает отношение к ИИ в США от восприятия технологии в Китае.

    Эннали Ньюиц напомнил, что в США на фоне обсуждений угроз искусственного интеллекта президент Дональд Трамп в прошлом месяце подписал указ, по которому технология больше не должна называться «искусственным» интеллектом, а только «суперинтеллектом», и объявил в соцсетях «врагом» тех, кто продолжает употреблять прежний термин, передает NewScientist.

    По словам автора, идея «суперинтеллекта», популяризированная философом Ником Бостромом, повторяет христианскую модель мира, где всемогущий Бог управляет через «класс жрецов», а в массовой культуре Запада споры пессимистов и сторонников ускоренного развития ИИ напоминают спор религиозных сект о намерениях Бога и отражаются в фантастике о «машинах-спасителях» и «машинах-карателях». Ньюиц считает, что такие духовные и научно-фантастические образы затем перетекают в политику и регулирование технологий.

    Китайский писатель-фантаст Чэнь Цюфань в беседе с Ньюицом отметил, что в китайской традиции нет единого всесильного Бога, а божества воспринимаются как «могущественные соседи с должностными обязанностями», поэтому в местном воображении ИИ выглядит скорее как инструмент, бюрократ, помощник или член семьи и рассматривается как шанс возглавить новую индустриальную революцию. По словам Чэня, «самый глубокий страх» в Китае связан не с восстанием машин, а с риском «опоздать к очередной промышленной революции», тогда как американцы задают ИИ богословский вопрос «кто спасет или осудит нас», а китайцы – исторический: «успеем ли мы на этот раз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek. На прошлой неделе Москва выразила озабоченность решением США переименовать искусственный интеллект в «суперинтеллект». В прошлом месяце Конгресс США объединился ради разработки регулирования искусственного интеллекта.

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    20 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Китай вдвое сократил поставки картофеля в Россию

    Китай за месяц сократил экспорт картофеля в Россию почти в два раза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сентябре объем экспорта китайского картофеля на российский рынок снизился почти в два раза, достигнув минимального уровня с ноября прошлого года.

    Сентябрьские поставки картофеля из Китая в Россию сократились в 1,8 раза в месячном выражении и на 12% в годовом, составив 957,4 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

    По итогам первых трех кварталов текущего года объем закупок китайского картофеля со стороны России также снизился в два раза, до 29,4 млн долларов.

    В результате Россия опустилась с третьего на четвертое место среди главных покупателей картофеля у Китая. Первые три строчки в списке заняли Вьетнам, Таиланд и Малайзия, а замкнула пятерку Шри-Ланка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией. Ранее глава МИД России Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между странами. Объем торговли между Москвой и Пекином превысил 185 млрд долларов.

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    20 октября 2026, 00:21 • Новости дня
    Трамп высоко оценил позицию России и Китая по Украине

    Трамп признался в высокой оценке позиций Москвы и Пекина по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация высоко ценит справедливую позицию Москвы и Пекина в отношении Украины.

    Американская администрация высоко ценит позицию Москвы и Пекина в отношении Украины, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме о возможности обсуждения украинского кризиса с председателем КНР Си Цзиньпином, американский лидер ответил утвердительно. Он подчеркнул, что глава Китая ведет себя очень справедливо в этом вопросе.

    «То же самое можно сказать и о России. Они сделали гораздо меньше, чем могли бы, и я это высоко ценю. Они знают, что я это высоко ценю», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп назвал денуклеаризацию главной темой предстоящей встречи с лидерами России и Китая.

    Западные обозреватели предупредили, что предложенная Москвой и Вашингтоном сделка по Украине повергнет Европу в шок.

    Власти США отказались обсуждать желание Киева наносить удары по российской территории с помощью системы Starshield.

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    19 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    «Аэрофлот» запросил допуски на рейсы в Малайзию через Китай

    «Аэрофлот» запросил допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай

    Tекст: Дарья Григоренко

    Авиакомпания «Аэрофлот» обратилась в Росавиацию с просьбой выдать допуски на выполнение перелетов в Малайзию через Китай по маршруту Владивосток – Санья – Лангкави, следует из материалов ведомства.

    Отмечается, что перевозчик планирует осуществлять семь рейсов в неделю, передает РИА «Новости». В настоящий момент ни одна авиакомпания не имеет допусков на полеты по этому направлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе «Аэрофлот» изменил расписание рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи.

    Летом компания анонсировала увеличение числа рейсов в Турцию.

    В апреле власти Сейшел обсудили с перевозчиком круглогодичные рейсы.

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    19 октября 2026, 23:12 • Новости дня
    Трамп назвал денуклеаризацию главной темой встречи с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп предложил обсудить сокращение ядерного оружия с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином была бы посвящена сокращению ядерных вооружений, а не ситуации на Украине.

    Американский лидер не планирует обсуждать украинский конфликт в рамках вероятных трехсторонних переговоров с главами России и Китая. «Мы бы запланировали встречу, посвященную денуклеаризации, это очень позитивно для мира», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможных темах для переговоров, президент США подчеркнул, что у российской стороны «все в порядке по Украине».

    Кроме того, глава американской администрации выразил сомнение относительно вероятности проведения двусторонней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

    Трамп отметил, что ему удается поддерживать очень хорошие отношения с главой Северной Кореи, однако он не уверен, что кто-либо просил о проведении подобных переговоров в рамках предстоящего мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил о готовности к переговорам с Путиным и Си Цзиньпином. Кремль прокомментировал вероятность проведения такого саммита.

    В среду Пекин поприветствовал будущую встречу российского и китайского лидеров на полях АТЭС.

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    19 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Германия договорилась с Nvidia о партнерстве в сфере промышленного ИИ

    Германия и Nvidia заключили соглашение о внедрении ИИ в промышленность

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Документ был подписан на международном инвестиционном саммите Invest in Germany в Берлине, сообщает ТАСС.

    «Согласно документу, партнеры договорились о продвижении инициативы по разработке передовых моделей искусственного интеллекта для сферы физического ИИ», – заявили в пресс-службе правительства ФРГ.

    Инициатива нацелена на систематическое внедрение промышленного ИИ и создание в Европе современной экосистемы с участием немецких компаний и институтов.

    Центральным элементом станет платформа «Индустрия 4.0», которая переориентируется на эту тематику и останется открытой для международного сотрудничества.

    Приоритетом станет разработка решений на базе платформ Nvidia Nemotron и Cosmos, для чего компания расширит присутствие и инвестиции в ФРГ.

    В правительстве отметили, что партнерство объединит «немецкое инженерное искусство с передовыми технологиями ИИ», повысит производительность труда и обеспечит технологический суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Nvidia выпустила инструмент, блокирующий опасные действия ИИ. Компания представила платформу защиты от его несанкционированных действий.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу во время выступления на сцене.

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    20 октября 2026, 01:16 • Новости дня
    В МИД России оценили позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай всегда проявлял искреннюю заинтересованность в урегулировании украинского кризиса и по-прежнему придерживается этой позиции, однако Пекин продолжит настаивать на собственных ранее озвученных инициативах, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

    Как подчеркнул дипломат в интервью «Известиям», у китайской стороны есть свой комплекс предложений, который транслировался ранее, и КНР, вероятно, будет и дальше продвигать этот мирный план

    Руденко также прокомментировал гипотетическую возможность проведения трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    По оценке замминистра, если подобные трехсторонние контакты на высшем уровне действительно состоятся, они могли бы послать важные направленные сигналы всему мировому сообществу относительно общего видения тремя ведущими державами тех или иных международных конфликтов, включая ситуацию вокруг Украины.

    Ранее возможность организации такой встречи признали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва, Вашингтон и Пекин рассматривают подобный сценарий как теоретически возможный, однако конкретного понимания по срокам, организации и потенциальной повестке дня на данный момент нет.

    Со своей стороны американская администрация в лице госсекретаря США Марко Рубио подтвердила, что вариант проведения трехстороннего саммита сейчас обсуждается для реализации на полях предстоящего саммита АТЭС в Китае.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президента США Дональд Трамп во вторник заявил о готовности рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

    Трамп также подчеркнул, что темой возможной встречи с Путиным и Си Цзиньпином может быть сокращение ядерных вооружений. При этом американский президент высоко оценил позицию России и Китая по Украине

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    20 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    МИД Китая пообещал объединить усилия с Россией в духе Великого похода

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин намерен объединить усилия с Россией и другими странами для совместного развития в духе Великого похода китайских коммунистов.

    «Дух Великого похода вдохновляет и мотивирует китайский народ преодолевать трудности, добиваться впечатляющих успехов в развитии, привлекающих внимание всего мира», – подчеркнула Мао Нин. Об этом пишет ТАСС.

    По словам дипломата, Китай будет сотрудничать с Москвой и другими столицами для содействия миру и строительства человеческого сообщества с единой судьбой. На пути к великому возрождению нации Пекин продолжит придерживаться независимой мирной внешней политики.

    Великий поход китайских коммунистов проходил с 1934 по 1936 год. В ходе этой стратегической операции основные силы партии перебазировались из южных регионов в труднодоступные северо-западные районы для объединения боевых отрядов и усиления их совокупной мощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    В августе председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайского взаимодействия.

    Летом послы двух стран оценили вклад лидеров государств в сотрудничество.

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    20 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Китай увеличил закупки российской нефти с начала года на 18%

    ТАСС: Китай увеличил закупки российской нефти в 2026 году на 18,3%

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в январе – сентябре увеличила поставки нефти в Китай на 18,3% в годовом исчислении, достигнув 87,58 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

    По стоимости импорт нефти из России в Китай за девять месяцев вырос на 36,5% и составил 51,54 млрд долларов, передает ТАСС.

    Россия остается крупнейшим экспортером нефти в КНР. На втором месте находится Бразилия, которая увеличила поставки на 33,3%, до 44,29 млн тонн.

    Третье место занимает Саудовская Аравия с объемом 43,11 млн тонн (снижение на 27,5%). За ними следуют Индонезия и Малайзия.

    В сентябре поставки российской нефти в Китай снизились по сравнению с августом на 11,4%, до 9,94 млн тонн, однако их стоимость увеличилась на 1,7%, до 6,58 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией. В воскресенье Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о росте числа стран, пожалевших об отказе от российского топлива.

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    20 октября 2026, 05:04 • Новости дня
    Центробанк Китая сохранил базовую ставку без изменений 17-й месяц подряд

    Народный банк Китая оставил годовую ставку для заемщиков на уровне 3%

    Tекст: Денис Тельманов

    Народный банк Китая принял решение не менять годовую ставку для первоклассных заемщиков на ближайший месяц и оставил ее на уровне 3%.

    Народный банк Китая не стал корректировать годовую ставку для первоклассных заемщиков (LPR) на ближайший месяц. Ставка для займов на пять лет также сохранилась на отметке 3,5%, передает ТАСС.

    Таким образом, показатели не подвергаются корректировке в КНР уже 17-й месяц подряд. В последний раз годовая ставка менялась в мае 2025 года, когда ее понизили на 0,1 процентного пункта. В текущем году изменений не происходило.

    Снижение LPR влияет на стоимость кредитов для компаний и потребителей, а также определяет проценты по ипотеке. Этот инструмент позволяет властям стимулировать экономику и повышать активность на рынке.

    Ежемесячно ставку определяет Всекитайский центр межбанковского кредитования на основе данных ключевых коммерческих банков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Костин сообщил о серьезном приросте китайских инвестиций в Россию.

    Летом Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику Татарстана.

    В мае президент Владимир Путин заявил о завершении строительства энергоблоков АЭС в Китае.

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    20 октября 2026, 04:58 • Новости дня
    Импорт российского СПГ в Китай вырос на 44,3%

    ТАСС: Китай увеличил импорт российского СПГ на 44,3% за девять месяцев

    Tекст: Денис Тельманов

    За период с января по сентябрь Китай увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 44,3% в годовом исчислении, достигнув 7,19 млн тонн.

    По стоимости поставки российского СПГ в Китай выросли на 38,5% и составили 3,92 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

    Россия находится на втором месте среди ведущих экспортеров СПГ в Китай. Лидером поставок остается Австралия, хотя она и сократила экспорт на 1,1%, до 15,01 млн тонн. На третьем месте располагается Малайзия с 6,2 млн тонн (рост на 26,1%).

    Далее следуют Катар (4,88 млн тонн, снижение на 65,5%) и Индонезия (2,46 млн тонн, снижение на 22,8%). США за этот период экспортировали в Китай 231,18 тыс. тонн СПГ, что на 11% меньше, чем в прошлом году.

    Отмечается, что только в сентябре импорт российского СПГ в Китай увеличился в два раза по сравнению с августом и составил 1,85 млн тонн. В стоимостном выражении поставки выросли в 2,2 раза, достигнув 1,18 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией. На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между Москвой и Пекином.

    Летом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о готовности России поставлять СПГ в Малайзию.

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    20 октября 2026, 08:20 • Новости дня
    Военные Китая зафиксировали вторжение корабля США в Южно-Китайском море

    Корабль ВМС США вторгся в воды Китая у рифа Сяньбинь

    Tекст: Мария Иванова

    Моряки Народно-освободительной армии Китая (НОАК) зафиксировали проход американского боевого корабля через китайские территориальные воды в Южно-Китайском море, сообщила Южная зона боевого командования НОАК.

    Военные Китая проследили за американским прибрежным боевым кораблем Charleston, который прошел возле рифа Сяньбинь (Сабина) на островах Спратли без разрешения Пекина, передает ТАСС.

    «Военно-морские силы Южной зоны боевого командования НОАК организовали силы для отслеживания и мониторинга в соответствии с законом и правилами», – заявили военные.

    В командовании НОАК отметили, что действия США нарушают суверенные права Китая, подрывают морскую безопасность и наносят ущерб региональной стабильности, и призвали Вашингтон немедленно прекратить подобную деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайские военные вытеснили самолет ВВС Филиппин из воздушного пространства над Южно-Китайским морем.

    В прошлом месяце Тихоокеанский флот провел учения в этом регионе. Армия Китая организовала там патрулирование.

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