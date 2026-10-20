ВВС Нигерии ликвидировали 103 террориста на северо-востоке страны

Tекст: Валерия Городецкая

Вооруженные силы Нигерии отчитались об успешной операции против террористической группировки «Западноафриканская провинция Исламского государства*», передает РИА «Новости» со ссылкой на нигерийский телеканал Channels Television.

В период с 10 по 18 октября военные нанесли семь авиаударов по объектам боевиков в штатах Борно и Адамава. В операции участвовали авиация сухопутных войск, беспилотники и другие средства воздушной поддержки. В результате действий армии были уничтожены 103 террориста, а также ликвидированы несколько логистических узлов и складских помещений.

Кроме того, 18 октября авиация нанесла удар по запасной резиденции руководителя группировки в южной части озера Чад Абу Салима, которая располагалась в штате Борно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом армия Нигера потеряла 14 солдат в засаде боевиков.

В мае военные Мали, Нигера и Буркина-Фасо нанесли авиаудар по террористам.

В апреле боевики похитили 18 школьников на юго-востоке Нигерии.