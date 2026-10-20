Завершено расследование дела обвиняемого в убийстве девушки в ОАЭ россиянина

СК завершил расследование дела обвиняемого в убийстве девушки в ОАЭ россиянина

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Петербурге завершилось расследование дела 42-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве 25-летней девушки в ОАЭ. Материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, сообщает СК России.

По версии следствия, с сентября 2024 по декабрь 2025 года мужчина преследовал бывшую возлюбленную, угрожал ей убийством и избивал. В номере отеля в Дубае 17 декабря прошлого года он нанес девушке не менее 15 ударов колюще-режущим предметом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

После совершения преступления злоумышленник покинул страну и вернулся в Петербург, где его задержали и заключили под стражу. В ходе расследования, которое велось совместно с правоохранительными органами Эмиратов, следователи допросили более 25 свидетелей, провели следственный эксперимент и судебные экспертизы.

Летом правоохранительные органы открыли уголовные дела против полицейских из Петербурга из-за убийства девушки в Дубае.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи связали подозреваемого в убийстве россиянки в Абхазии с другими преступлениями.