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    20 октября 2026, 15:36 • Новости дня

    После протестов во Франции отправили за решетку почти 150 человек

    Минюст Франции: Число помещенных за решетку после беспорядков достигло 149

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Количество людей, которые оказались за решеткой во Франции после массовых беспорядков, достигло 149, заявил министр юстиции республики Жеральд Дарманен.

    «За решетку было помещено уже 149 человек. Таким образом, мы наблюдаем дальнейший резкий рост числа людей, которых помещают под предварительное заключение или отправляют за решетку прямо в зале суда», – приводит его слова РИА «Новости».

    Протесты во Франции прошли в минувшие выходные и вылились в массовые беспорядки по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главы Минюста и МВД Франции признали провал властей в ходе беспорядков.

    В воскресенье телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время протестов во Франции.

    В субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

    19 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас: ЕС планирует соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз планирует противостоять России и Китаю в Арктике и добиваться свободного прохода судов по Северному морскому пути, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Евросоюз собирается противостоять России и Китаю в Арктике, он будет добиваться неограниченного доступа к Северному морскому пути, сказала Каллас в интервью Times, передает ТАСС.

    Дипломат заявила, что Запад «должен остановить Россию и Китай» в их стремлении доминировать в Арктике. Она отметила, что ЕС необходимо сотрудничать с Канадой и США, чтобы не допустить полного контроля Москвы и Пекина над Севморпутем, и добиваться его открытости для всех судов.

    Также она сообщила, что во вторник Еврокомиссия представит обновленную арктическую стратегию. Документ предусматривает инвестиции в ледоколы, создание военного центра мониторинга российской активности и послабления на запрет добычи нефти и газа на арктическом шельфе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что ЕС задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике. В тот же день стало известно о решении Евросоюза создать центр слежения за подлодками в регионе.

    В субботу ЕС собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников.

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    19 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что республика достигла полной самодостаточности в обеспечении электроэнергией и готовится к ее масштабному экспорту.

    По его словам, ввод в эксплуатацию четвертого энергоблока атомной электростанции «Моховце» позволил стране полностью обеспечить внутренние потребности в электричестве, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство TASR.

    «Словакия становится полностью самодостаточной в электроэнергии. Более того, с 2027 года мы сможем экспортировать ее в большом объеме. Речь идет о 400–500 мегаваттах, которые сможем направить на международный рынок. Словакия становится крупной энергетической державой. Несмотря на то, что мы небольшая страна с небольшим количеством жителей, у нас действуют две АЭС», – заявил Фицо.

    Четвертый энергоблок АЭС «Моховце» был подключен к национальной энергосети на прошлой неделе и в настоящее время работает на 19% своей мощности. Ожидается, что после выхода на проектную мощность он будет обеспечивать около 13% потребляемого в республике электричества.

    Всего в Словакии функционируют две атомные электростанции – «Моховце» в центральной части и «Богунице» на западе страны. Обе станции были построены при содействии Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Владимир Путин пообещал сделать все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике.

    В апреле Роберт Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы.

    В прошлом году премьер Словакии и Европейская комиссия обсудили прекращение транзита российского газа через Украину.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии

    Правительство Белоруссии запретило ввоз некоторых товаров из Латвии

    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров Белоруссии утвердил запрет на ввоз отдельных категорий товаров латвийского происхождения.

    Ограничения затронули широкий спектр латвийской продукции, передает ТАСС. «Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью», – сообщили в пресс-службе белорусского кабинета министров.

    Уточняется, что введенные ограничительные меры распространяются на рыбные консервы, а также на различные виды промышленных изделий латвийского происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе у границ с Россией и Белоруссией заметили разведывательный беспилотник Латвии.

    Летом Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии.

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    20 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Трамп предрек превращение Парижа в мусульманский город
    Трамп предрек превращение Парижа в мусульманский город
    @ Abaca/Sipa USA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что население Парижа скоро станет преимущественно мусульманским, а Европе придет конец из-за проблем с иммиграцией.

    «Я говорил еще давным-давно: "Ты совершаешь большую ошибку во Франции. Ты впускаешь сюда всех подряд со всего мира". Туда стекался весь мир. Париж очень скоро станет мусульманским городом», – отметил американский лидер. Об этом пишет ТАСС.

    По словам президента США, Европа отказывается закрывать границы и высылать преступников, из-за чего у нее не останется шансов на выживание. Он призвал европейские власти прогнать людей, которые ненавидят приютившие их страны.

    Трамп также сравнил Соединенные Штаты с Францией, отметив, что страну ждут разорение и грабежи со стороны мигрантов, если на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября победит Демократическая партия.

    По его мнению, левые политики завезли миллионы людей из стран третьего мира, которые несовместимы с западными ценностями. Демократов он назвал партией марксистов и враждебных иностранцев.

    Массовые демонстрации по всей Франции прошли 17 октября. Участники акций выступали против роста цен на топливо и снижения покупательной способности.

    В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией, власти задержали 1,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник грабежи и погромы начали влиять на выборы президента Франции.

    В воскресенье Вэнс не исключил участия в выборах президента США в 2028 году.

    В марте Габбард не подтвердила иностранное вмешательство в американские выборы.

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    19 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    The Times: Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    The Times: Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен создать специальный центр для наблюдения за морскими судами и активностью подводных лодок в Арктике в рамках новой военной стратегии, пишет The Times.

    Евросоюз в среду представит новую арктическую стратегию, предусматривающую создание центра наблюдения за российским теневым флотом и активностью подводных лодок, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times. «Европейская безопасность – это арктическая безопасность», – подчеркнула Каллас.

    Документ также предполагает создание системы мониторинга и ремонта подводных кабелей связи на случай диверсий, развитие портов и аэропортов для быстрой переброски войск. На разработку военных технологий для использования в арктических условиях Брюссель выделит 260 млн евро. Речь идет о самолетах, способных действовать в экстремальных погодных условиях, и средствах обнаружения большой дальности.

    В Брюсселе обеспокоены расширением возможностей России и Китая в Арктике, в том числе их превосходством над западными странами по количеству ледоколов. Новая стратегия предусматривает расширение европейского ледокольного флота. Каллас призвала страны Евросоюза координировать действия с США и Канадой для контроля над Северным морским путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике.

    В субботу Евросоюз собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников.

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    19 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    Чехия заявила об отказе большей части стран ЕС поддержать запрет виз для россиян

    Глава МИД Чехии Мацинка: Большинство стран ЕС не поддержали запрет виз россиянам

    Чехия заявила об отказе большей части стран ЕС поддержать запрет виз для россиян
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Большинство государств Евросоюза не поддерживают инициативу Финляндии по полному прекращению выдачи туристических виз гражданам России, сообщил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка.

    «Реальность такова, какая есть. Есть страны, которые этого не хотят, и их большинство», – цитирует министра ТАСС со ссылкой на портал Seznam.

    Глава ведомства добавил, что общеевропейское решение по данному вопросу не вырисовывается, так как большое число государств не присоединилось к инициативе. По его словам, в связи с этим Прага продолжит придерживаться своего национального подхода.

    Он также напомнил, что подобные предложения в Евросоюзе уже выдвигались ранее, однако не принесли результатов. Сама Чехия после начала спецоперации на Украине на национальном уровне прекратила выдачу виз россиянам, в настоящее время они предоставляются исключительно по гуманитарным соображениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова ответила премьеру Латвии на призыв не выдавать визы россиянам.

    В субботу в Европарламенте призвали запретить выдачу любых виз гражданам России.

    В четверг в МИД России отметили, что подобные идеи демонстрируют «гуманитарный подход» ЕС во всей красе.

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    19 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    В центре Парижа введен комендантский час

    BFMTV: Власти ввели комендантский час на нескольких улицах в центре Парижа

    В центре Парижа введен комендантский час
    @ Gauthier Bedrignans/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Парижа ввели комендантский час на нескольких улицах в центре города из-за продолжающихся беспорядков, сообщил телеканал BFMTV.

    Комендантский час установлен на площади Республики и нескольких улицах в квартале Ле-Аль в историческом I округе, передает ТАСС. Ограничение будет действовать с 22:00 понедельника до 06:00 вторника по местному времени и распространяется на всех граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    В этот же день премьер-министр Франции Себастьян Лекорню допустил введение режима чрезвычайного положения на фоне беспорядков.

    В воскресенье президент Эммануэль Макрон потребовал от правительства предотвратить новые погромы в стране.

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    20 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    The Guardian: Макрон загнал себя в политическую изоляцию

    The Guardian: Политика Макрона привела его к политической изоляции

    The Guardian: Макрон загнал себя в политическую изоляцию
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Политика президента Франции Эммануэля Макрона привела его к политической изоляции и жесткой критике со всех сторон на фоне массовых протестов в стране, пишет The Guardian.

    Французский лидер столкнулся с почти единодушным осуждением после своего обращения к нации в воскресенье, последовавшего за одним из самых жестоких дней беспорядков в недавней истории Франции, пишет The Guardian.

    В своей восьмиминутной речи Макрон выразил «гнев и стыд» в связи с протестами, но не предложил конкретных мер, таких как перестановки в кабинете министров или новые государственные расходы. Это вызвало резкую критику со стороны политических оппонентов.

    Издание отмечает, что высокомерный стиль Макрона и его стратегические ошибки усугубляются серьезными экономическими проблемами страны. Государственный долг Франции достиг 119% ВВП, что является самым высоким показателем с 1946 года.

    Бывший депутат от партии Макрона Жан-Батист Моро даже предложил президенту уйти в отставку и назначить досрочные выборы. «В данный момент Марин Ле Пен идет прямым курсом в Елисейский дворец», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник грабежи и погромы начали влиять на выборы президента Франции. В воскресенье президент Эммануэль Макрон посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов. В тот же день Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.

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    19 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Дарья Григоренко

    Префектура департамента Нор объявила о введении комендантского часа в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен на фоне массовых беспорядков.

    Как передает телеканал BFMTV, власти ограничили перемещение граждан в вечернее и ночное время из-за охвативших регион протестов и уличных беспорядков. Ограничительная мера была полностью согласована с мэрами всех четырех населенных пунктов, передает ТАСС.

    Комендантский час начнет действовать с вечера понедельника и продлится в течение двух суток. Ограничения будут находиться в силе с 20.00 до 06.00 по местному времени, что соответствует периоду с 21.00 до 07.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети.

    Премьер страны допустил введение режима чрезвычайного положения.

    Глава французского правительства поручил ввести частичный комендантский час.

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    20 октября 2026, 11:00 • Новости дня
    Потерявший руку на протестах студент подал в суд на главу МВД Франции

    Figaro: Пострадавший на протестах во Франции студент подал в суд на главу МВД

    Tекст: Мария Иванова

    Адвокат Яссин Бузру подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса и сотрудника правоохранительных органов после того, как 17-летнему участнику протестов оторвало кисть руки полицейской гранатой.

    Студент получил тяжелые ранения в субботу во время протестов против высокой стоимости жизни в коммуне Сент-Этьен, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro.

    «Говорят, что это якобы граната жандармерии. Я же не могу это подтвердить. Разумеется, будет проведено расследование», – заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Жалоба против полицейского квалифицирует его действия как умышленное насилие при отягчающих обстоятельствах. Лорана Нуньеса обвиняют в соучастии из-за распоряжений об использовании спецсредств. Документы направлены в Суд Республики, который уполномочен рассматривать дела о правонарушениях членов правительства.

    Расследование инцидента поручено генеральной инспекции национальной жандармерии и генеральной инспекции национальной полиции. Протесты во Франции начались в середине сентября с требований старшеклассников улучшить состояние школ, позднее к ним присоединились недовольные ростом цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков во Франции. В субботу полиция арестовала 400 человек в ходе протестов против роста цен.

    Участник акции лишился кисти руки из-за взрыва гранаты.

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    20 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    ОАЭ и Бахрейн согласились снабжать Францию дизельным топливом

    AFP: ОАЭ и Бахрейн будут поставлять Франции по 200 тыс. тонн дизеля в месяц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Елисейский дворец заручился обязательствами Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна о регулярных поставках сотен тысяч тонн дизельного топлива на фоне высоких цен на автомобильных заправках.

    Ежемесячные поставки дизельного топлива во Францию из Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна составят по 200 тыс. тонн, сообщает AFP.

    Как указали в Елисейском дворце, в общей сложности французская сторона заручилась гарантиями получения 295 тыс. тонн дизеля каждый месяц. Ожидается, что эти объемы покроют около 10% совокупного потребления страны, что в свою очередь приведет к снижению стоимости горючего на автомобильных заправках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Франция отказалась от закупок российского дизельного топлива.

    Тем временем топливный кризис отправил Францию и Британию на войну с хуситами.

    Париж потерял более 400 млн евро из-за скачка цен на топливо.

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    20 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    Французские погромы изменили расклад в гонке за Елисейский дворец

    Politico сообщило о влиянии беспорядков во Франции на выборы 2027 года

    Французские погромы изменили расклад в гонке за Елисейский дворец
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президентские выборы во Франции 2027 года оказались под влиянием массовых грабежей и беспорядков, пишет издание Politico, отмечая рост шансов лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен и усиление борьбы на левом фланге.

    Массовые грабежи и беспорядки во Франции в выходные, по оценке экспертов, могут изменить ход президентской кампании 2027 года, поскольку Марин Ле Пен использует кризис, чтобы закрепить за собой образ кандидата «порядка и безопасности», а левые и центристы пытаются не потерять инициативу, передает Politico.

    По данным издания, Ле Пен получила немедленный политический бонус: даже оппоненты признают, что субботние беспорядки «сыграли на руку крайне правым». Лидер партии «Национальное объединение» выступила с обращением к нации, пообещав «умиротворенную Францию», а ее соратник Жордан Барделла предупредил, что погромщики «скоро будут врываться в дома людей», и заявил, что «власти рушатся». При этом один из консервативных собеседников издания предупредил: «Если возникает настоящий кризис, нельзя знать, к чему он приведет».

    Лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон оказался под огнем критики за поддержку протестов на фоне обвинений в подстрекательстве к насилию, тогда как его соперник по левому флангу, евродепутат Рафаэль Глюксман, осудил беспорядки, заявив, что «невыносимо, что орды грабителей нападают на символы государства», и обвинил Меланчона в том, что он «трамплин» для Ле Пен. Опрос для Politico показывает, что семидесятипятилетний Меланшон остается одним из наиболее «отвергаемых» политиков во Франции, тогда как рейтинги Глюксмана после победы на праймериз социалистов выросли до 15–16,5%.

    Бывший премьер-министр Эдуар Филипп, считающийся главным центристским конкурентом крайне правых, стремится отмежеваться от президента Эмманюэля Макрона, которого критикуют за мягкую реакцию на кризис. Филипп жестко раскритиковал телевизионное обращение Макрона в воскресенье, отметив, что предпочел бы «решения и инициативы по восстановлению порядка», и заявив: «Этой стране нужен тот, кто возьмет командование». По мнению его оппонентов, Филиппу придется решительнее обозначить свои меры, если он хочет переломить стагнацию рейтингов.

    Сам Макрон подвергся нападкам за то, что в телобращении ограничился обещанием, что погромщики, которые «разрушили» имущество, понесут наказание, и призывами найти «четкие ответы» на причины эскалации насилия. В понедельник премьер-министр Себастьен Лекорню попытался перехватить инициативу, объявив о локальных комендантских часах, ограничениях на передвижение и запретах демонстраций, однако на следующую субботу уже назначены новые акции протеста, и во Франции опасаются, что эти выступления перерастут в долгие волнения по типу движения «желтых жилетов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кандидат в президенты Франции заявил, что из-за охвативших страну погромов французское государство фактически исчезло. Газета Le Figaro на фоне массовых беспорядков по всей стране обвинила президента Эмманюэля Макрона в провале политики безопасности. В воскресенье британская газета The Daily Telegraph назвала нынешние беспорядки во Франции предсмертными конвульсиями макронизма.

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    20 октября 2026, 05:21 • Новости дня
    Армия США приготовила сотни аэростатов на случай конфликта в Европе

    The War Zone: США применят тысячи аэростатов при конфликте в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский генерал Стивен Карпентер заявил, что Сухопутные войска США планируют использовать сотни высотных аэростатов в случае военного конфликта в Европе.

    На европейский театр военных действий в случае открытого противостояния могут быть переброшены сотни или даже тысячи подобных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на портал The War Zone.

    «США хотели бы заполнить стратосферу высотными аэростатами, причем по 200–300 единовременно», – заявил Стивен Карпентер.

    Предполагается, что аэростаты можно будет задействовать для выполнения широкого спектра задач, начиная с ретрансляции данных и обеспечения связи и заканчивая непосредственными пусками вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Армия США решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО.

    В прошлом месяце в Соединенных Штатах назначили исполняющего обязанности министра армии.

    Весной американское командование запланировало развернуть масштабную сеть аэростатов над Тихим океаном.

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    19 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    La Repubblica: Европа ошеломлена из-за запроса Украины на 70 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европа оказалась в неудобном положении из-за требования Владимира Зеленского выделить Киеву дополнительные 70 млрд евро, пишет La Repubblica.

    «Мы не знаем, где их найти», – приводит La Repubblica, на которую ссылается РИА «Новости», слова высокопоставленного представителя Европейского совета.

    Отмечается, что Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании.

    Также в статье говорится, что вопрос о кредите особенно чувствителен для Франции, Италии, Греции и Польши, где скоро состоятся выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Словакия отказалась участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины.

    В пятницу саммит ЕС отложил поиск финансирования Украины до конца года.

    В том же месяце эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием.

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    20 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян

    Telegraph: Страны Прибалтики и Скандинавии начнут изымать дома у россиян

    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти стран Прибалтики и Скандинавии начали принимать меры вплоть до экспроприации в отношении находящихся в этих государствах домов граждан России, пишет газета The Telegraph.

    Западные чиновники принимают меры вплоть до экспроприации против сотен домов в Литве, Швеции и Норвегии, которые принадлежат россиянам и находятся поблизости от инфраструктурных и военных объектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «В странах Балтийского региона существует обеспокоенность тем, что Россия может использовать право собственности… как своего рода «троянского коня», – заявил бывший посол Литвы в Британии Эйтвидас Баярунас.

    Издание не приводит никаких доказательств того, что загородные дома используются не по назначению. При этом в Москве неоднократно отвергали обвинения стран НАТО в гибридных операциях и подчеркивали отсутствие планов нападать на альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Кремль заявил о поддержке Европой русофобской риторики Лондона.

    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России.

    Летом премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил европейские элиты в русофобии.

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