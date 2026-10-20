Самолет-разведчик США прибыл в Болгарию для патрулирования Черного моря

БНТ: В Болгарию прибыл самолет-разведчик США для патрулирования Черного моря

Tекст: Валерия Городецкая

В понедельник министерство обороны Болгарии сообщило об усилении наблюдения за побережьем Черного моря, а также за прилегающим морским и воздушным пространством. В воскресенье американский самолет прибыл в Варну, а на следующий день выполнил длительную разведывательную миссию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение (БНТ).

По данным портала ItaMilRadar, Poseidon совершал маневры к востоку от Варны. На отдельных участках маршрута самолет опускался на высоту ниже 2,7 тыс. метров, что является характерным признаком морского патрулирования.

Самолет P-8A Poseidon предназначен для ведения морского патрулирования, электронной разведки, а также обнаружения и отслеживания надводных кораблей и подводных лодок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в МИД России заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море.

В понедельник Болгария усилила патрулирование побережья с помощью беспилотников.

В начале месяца самолет-разведчик США провел над акваторией более семи часов.