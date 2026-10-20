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    20 октября 2026, 15:19 • Новости дня

    Мосгорсуд отказался взыскать с бывшей невесты Лепса 3 млн рублей по иску Бони

    Мосгорсуд отклонил иск блогера Бони к экс-невесте Лепса на 3 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский городской суд признал законным отказ в удовлетворении иска блогера Виктории Бони к бывшей невесте певца Григория Лепса Авроре Беляковой о защите деловой репутации на 3 млн рублей.

    Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу Виктории Бони на решение нижестоящего суда, который ранее не стал взыскивать компенсацию с Авроры Беляковой (Кибы) за публикацию поста в соцсетях, передает РИА «Новости».

    «Апелляционная инстанция оставила решение районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения», – сообщили агентству в пресс-службе суда.

    Поводом для разбирательства стали публикации Беляковой, в которых она утверждала, что Боня якобы занималась эскортом. Истец настаивала, что эти сведения порочат ее репутацию, отпугивают бизнес-партнеров и требуют публичного опровержения.

    Конфликт начался летом 2025 года после высказываний Бони в эфире одного из шоу о финансовых проблемах семьи бывшей невесты музыканта. В июне районный суд в Москве отклонил первоначальный иск блогера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд также отклонил иск Бони к экс-невесте Лепса Кибе из-за оскорбительного поста.

    В апреле производитель БАДов подал иски к Виктории Боне и Маше Малиновской.

    В феврале Кибе приписали роман с племянником президента Азербайджана.

    20 октября 2026, 03:25 • Новости дня
    Суд взыскал с руководства Большого театра 632 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Гагаринский суд Москвы обязал бывших и действующих руководителей Большого театра выплатить учреждению значительную сумму за незаконное обогащение.

    Решение Гагаринского суда Москвы о взыскании неосновательного обогащения было опубликовано в электронной базе данных суда, передает ТАСС.

    Иск был подан Государственным академическим Большим театром России к группе ответчиков, в числе которых оказались действующий заместитель генерального директора Дмитрий Соломенко, бывший главный инженер Юрий Боев и еще несколько лиц.

    Согласно материалам дела, ответчиков обязали выплатить театру солидарно 632 млн рублей. Причиной взыскания стало предоставление театру складских помещений для хранения реквизита по завышенным ценам, при этом конкурсные процедуры были обойдены.

    Для реализации схемы ответчики создали подконтрольное юридическое лицо, через которое и проводилась сдача складов.

    Нарушения были выявлены в ходе аудиторской проверки, проведенной внутри самого театра.

    Проверка обнаружила, что арендные соглашения заключались на невыгодных для учреждения условиях, что и послужило основанием для судебного разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы в Петербурге пресекли деятельность сообщества, подозреваемого в махинациях с НДС и незаконном обогащении на сумму не менее 270 млн рублей.

    В Ростове суд приговорил трех работников судебно-медицинской экспертизы к реальным срокам за вымогательство денег при выдаче тел умерших.

    В Забайкальском крае следственные органы раскрыли масштабную коррупционную схему с выдачей разрешений на поиск россыпного золота, по которой задержаны должностные лица.

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    18 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Московская полиция решила выдворить почти 340 иностранцев после рейда

    Tекст: Ольга Иванова

    По итогам масштабного оперативно-профилактического мероприятия на севере Москвы правоохранительные органы приняли решение о выдворении за пределы России 338 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства.

    Сотрудники столичной полиции подвели итоги проверок соблюдения миграционного законодательства в Северном административном округе, приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД России.

    «Сотрудники полиции УВД по САО провели оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства», – сообщили в ведомстве. Там уточнили, что проверки охватили общественные места, улицы, хостелы, гостиницы и жилые дома.

    Всего в ходе рейда правоохранители составили 1406 административных протоколов в отношении иностранных граждан. Помимо выдворения 338 человек, принято 842 решения о неразрешении въезда в Россию, а нарушителям назначены штрафы.

    Кроме того, полиция возбудила 13 уголовных дел по фактам незаконного пересечения границы и преступлений, связанных с поддельными документами. Еще 22 дела заведено по другим преступлениям. Также выявлены три иностранца, находящиеся в межгосударственном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу масштабный миграционный рейд начался на Сенном рынке в Петербурге.

    В понедельник правоохранительные органы задержали организаторов нелегальной миграции в столичном шоуруме одежды.

    В прошлом месяце силовики арестовали бывших полицейских за организацию нелегальной миграции в Москве.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    Басков получил от Путина поздравление с 50-летием
    Басков получил от Путина поздравление с 50-летием
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Николай Басков получил от президента Владимира Путина телеграмму с поздравлениями по случаю 50-летнего юбилея.

    Певец опубликовал фотографию с правительственной телеграммой в соцсетях, передает РИА «Новости». В тексте телеграммы президент отметил яркий талант, вдохновение, энергию и обаяние артиста, помогающие ему выступать на престижных концертных площадках и радовать поклонников.

    Путин также пожелал певцу здоровья и благополучия. Басков поблагодарил главу государства, назвав внимание президента большой честью и высокой оценкой. Он пожелал Путину здоровья, энергии и успехов в работе на благо России.

    Баскову исполнилось 50 лет 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Владимир Путин направил поздравления с 75-летием президенту Индонезии Прабово Субианто.

    На прошлой неделе он поздравил живущего в Австралии блокадника с 90-летием.

    В августе Путин наградил Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством».

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    18 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    СК установил восемь фигурантов дела об убийстве москвички по указке мошенников

    В деле об убийстве москвички по указке мошенников оказалось восемь фигурантов

    Tекст: Вера Басилая

    По уголовному делу об убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве по указанию мошенников проходят восемь фигурантов, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин заявил, что на данный момент в числе фигурантов уголовного дела восемь лиц. По его словам, кроме исполнителя преступления – 20-летнего футболиста клуба «Урал-2» Даниила Секача, по делу проходят четверо курьеров и двое координаторов, которые передавали адреса доставки имущества. В числе фигурантов также числится девушка, передавшая Секачу орудие преступления и участвовавшая в передаче похищенного, передает РИА «Новости».

    Убийство произошло в Москве в марте 2026 года. Мошенники под видом правоохранителей убедили несовершеннолетнюю дочь жертвы впустить в квартиру Секача. По указанию кураторов он убил мать девочки, сутки удерживал подростка, похитил деньги и ювелирные украшения из сейфа. Футболист арестован по обвинению в убийстве, разбое и насильственных действиях сексуального характера.

    Ранее правоохранительные органы задержали куратора и курьера по делу об убийстве на Строгинском бульваре.

    Один из соучастников нападения признал свою вину в инкриминируемом преступлении.

    Ранее Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО обвиняемого в этом убийстве футболиста Даниила Секача.

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    17 октября 2026, 23:53 • Новости дня
    Подростков задержали в Москве за езду на самокатах и питбайках по проезжей части

    Полиция задержала 20 подростков на электросамокатах и питбайках в Москве

    Подростков задержали в Москве за езду на самокатах и питбайках по проезжей части
    @ кадр из видео МВД России

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве задержаны 20 несовершеннолетних, которые передвигались на электросамокатах и питбайках по проезжей части, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    В субботу днем на Третьем транспортном кольце заметили группу несовершеннолетних, ехавших на электросамокатах и питбайках по проезжей части в сторону Ленинградского проспекта.

    «Мои столичные коллеги установили несовершеннолетних нарушителей правил дорожного движения», – сообщила представитель МВД России в «Максе».

    Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и пресечения административных нарушений сотрудники ДПС УВД по Северному административному округу организовали мероприятие по розыску и остановке этой группы подростков. Нарушителей задержали недалеко от торгового центра «Авиапарк» и доставили в отдел МВД России по Хорошевскому району Москвы.

    В отношении подростков было составлено девять протоколов по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях России. Кроме того, в отношении родителей несовершеннолетних оформлено 20 протоколов по статье 5.35 КоАП России за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД зафиксировало резкий рост числа аварий с участием мини-мотоциклов.

    В Госдуме предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    17 октября 2026, 20:03 • Новости дня
    Актрисе Зиновьевой повредили Porsche на полмиллиона рублей в шиномонтаже

    Актрисе Зиновьевой повредили Porsche в шиномонтаже из-за спора об оплате

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Зоя Зиновьева сообщила о повреждении своего автомобиля Porsche сотрудниками московского шиномонтажного сервиса после отказа заплатить завышенную цену за ремонт.

    Актрисе Зое Зиновьевой, известной по сериалу «Беспринципные», повредили автомобиль Porsche в столичном шиномонтажном сервисе, ущерб оценивается в полмиллиона рублей, передает РИА «Новости».

    Конфликт возник после того, как по завершении ремонта сотрудники мастерской на улице Правды потребовали сумму, более чем вдвое превышающую изначально оговоренную.

    «На мой отказ оплачивать сверх озвученной суммы заявили, что не выпустят меня. Я оставила изначально озвученную сумму, села в машину и стала выезжать», – написала Зиновьева в соцсетях.

    По словам актрисы, работник сервиса попытался помешать ее выезду и намеренно нажал кнопку закрытия ворот. В результате столкновения машина получила серьезные повреждения.

    Автоэксперт рассказал о действиях при повреждении автомобиля коммунальщиками.

    Юрист объяснил правила фиксации ущерба автомобилю после непогоды.

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    18 октября 2026, 05:18 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 127

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера субботы силы ПВО уничтожили 127 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены 11 БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он опубликовал два сообщения, что сбиты еще 25 и 40 беспилотников соответственно.

    Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ПВО сбила еще 51 беспилотник, который летел на Москву.

    Над территорией Ленинградской области также продолжается отражение масштабной атаки БПЛА, уничтожено 95 дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    17 октября 2026, 23:31 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин: ПВО уничтожила 51 летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили 51 беспилотник, который летел на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены 12 беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позже он сообщил, что сбито еще 25 дронов, затем ПВО уничтожила еще 14 БПЛА.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 144 беспилотника, летевших на Москву.

    В среду попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    17 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    На Манежной площади в Москве загорелось такси

    На Манежной площади в центре Москвы загорелся автомобиль такси

    Tекст: Вера Басилая

    Автомобиль такси загорелся на Манежной площади в центре Москвы, из-под капота машины идет белый дым.

    На Манежной площади в центре Москвы загорелся автомобиль такси, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что из-под капота машины идет белый дым. Сначала водитель и очевидцы пытались потушить возгорание самостоятельно. Позже на место прибыли специалисты, которые заливают пожар водой из спецтранспорта. Ситуацию контролирует сотрудник Госавтоинспекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Олимпийской деревне в Москве при пожаре погибли два человека.

    В августе при пожаре в столице спасли шестерых человек.

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    19 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья в Москве удовлетворил исковые требования актера Олега Шкловского о расторжении брака с Наталией Микольшиной.

    Суд удовлетворил исковые требования артиста, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «Исковые требования Шкловского Олега Менделеевича к Микольшиной Наталии Григорьевне о расторжении брака удовлетворены», – сообщила собеседница агентства.

    Олег Шкловский, которому в следующем году исполнится 80 лет, получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Зимний вечер в Гаграх» и «Узник замка Иф».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд передал дочь Бари Алибасова-младшего матери после развода.

    В апреле суд расторг брак Джигана и Самойловой.

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    17 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Посетителей Пушкинского музея эвакуировали из-за пожарной тревоги

    В Москве эвакуировали посетителей Пушкинского музея из-за пожарной тревоги

    Tекст: Мария Иванова

    Персонал и посетителей Пушкинского музея в центре Москвы вывели из здания из-за срабатывания автоматической системы пожарной сигнализации.

    Причиной инцидента стала сработавшая пожарная сигнализация, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

    «Предварительно, в музее произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации», – сообщил собеседник агентства.

    Он добавил, что на время проверки из музея были эвакуированы все посетители и сотрудники. Обстоятельства происшествия выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Пушкинском музее произошла эвакуация. Позднее учреждение возобновило работу.

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    18 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Собянин: За сутки в сторону Московского региона летело 512 БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за минувшие сутки в сторону Московского региона летело 512 БПЛА, большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах.

    В период с половины девятого утра субботы до половины девятого утра воскресенья в сторону Московского региона направлялось более полутысячи дронов. Всего было зафиксировано 512 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Max Собянин.

    По словам мэра Москвы, большая часть этих аппаратов была успешно уничтожена силами противовоздушной обороны на дальних рубежах.

    Непосредственно на подлете к российской столице дежурные системы противовоздушной обороны нейтрализовали 127 вражеских беспилотников.

    Силы ПВО за ночь уничтожили 1015 украинских БПЛА над 16 регионами.

    Ранее сообщалось, что с вечера субботы силы ПВО уничтожили 127 БПЛА, направлявшихся к Москве.

    Силы противовоздушной обороны сбили 144 БПЛА над Ленинградской областью.

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    19 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Мужчина погиб после падения под поезд на станции «Перово» в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На станции «Перово» Калининской линии московского метро пассажир упал на рельсы перед прибывающим составом и получил травмы, несовместимые с жизнью.

    Мужчина погиб в результате падения под прибывающий поезд на станции метро «Перово», передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. «Инцидент произошел на станции метро «Перово». Мужчина упал на рельсы под прибывающий поезд. Он погиб», – сообщил собеседник агентства.

    В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства инцидента. Движение поездов на желтой ветке метрополитена, которое ранее было нарушено, уже введено в график.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник движение на Калининской линии метро Москвы замедлилось из-за человека на пути.

    В апреле после падения на пути в столичном метро погибла девушка.

    В начале апреля пьяный пассажир едва не погиб под поездом в Москве.

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    19 октября 2026, 08:17 • Новости дня
    Мошенники похитили у москвички рекордные 450 млн рублей

    Кибермошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рекордная сумма похищенных злоумышленниками средств у жительницы Москвы составила 450 млн рублей, сообщил глава управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по городу Антон Кононенко.

    «Наше противодействие осуществляется с 2019 года. За это время разные были цифры. Самые большие суммы насчитывают несколько сотен миллионов рублей. Рекорд – 450 млн рублей», – рассказал Кононенко ТАСС.

    Представитель ведомства уточнил, что жертвой рекордного обмана стала женщина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МВД составили алгоритм действий после звонка телефонных мошенников.

    В четверг правоохранительные органы рассказали о самом длительном дистанционном мошенничестве.

    Ранее злоумышленники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта.

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    19 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Мосгорсуд не разрешил футболисту Сафонову платить алименты со счета второй жены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд признал незаконной попытку вратаря клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова использовать банковский счет своей новой супруги для выплаты алиментов ребенку от первого брака.

    Представитель спортсмена пояснил, что у его клиента возникли подозрения в нецелевом расходовании средств бывшей супругой. В связи с этим вторая жена Сафонова, блогер Марина Кондратюк, открыла специальный счет для прямых переводов ребенку, передает ТАСС.

    Футболист обратился к приставу с просьбой зачесть средства на новом счете в качестве алиментов, однако получил отказ. Сафонов обжаловал это решение в Хорошевском суде, но проиграл процесс, после чего подал апелляцию.

    «Решение Хорошевского суда по иску Сафонова к УФССП по Москве признать законным, оставить его без изменения. Решение вступило в силу», – сказано в постановлении Мосгорсуда.

    Матвей и Анастасия Сафоновы развелись в 2021 году. В феврале 2024 года приставы возбудили исполнительное производство из-за долга по алиментам в размере 59,4 млн рублей. С лета 2024 года 27-летний вратарь выступает за французский клуб «Пари Сен-Жермен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывшая жена Сафонова попросила суд отложить дело об алиментах.

    Летом спортсмен оспорил в Конституционном суде норму об алиментах.

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