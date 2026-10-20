Мосгорсуд отказался взыскать с бывшей невесты Лепса 3 млн рублей по иску Бони

Мосгорсуд отклонил иск блогера Бони к экс-невесте Лепса на 3 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу Виктории Бони на решение нижестоящего суда, который ранее не стал взыскивать компенсацию с Авроры Беляковой (Кибы) за публикацию поста в соцсетях, передает РИА «Новости».

«Апелляционная инстанция оставила решение районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения», – сообщили агентству в пресс-службе суда.

Поводом для разбирательства стали публикации Беляковой, в которых она утверждала, что Боня якобы занималась эскортом. Истец настаивала, что эти сведения порочат ее репутацию, отпугивают бизнес-партнеров и требуют публичного опровержения.

Конфликт начался летом 2025 года после высказываний Бони в эфире одного из шоу о финансовых проблемах семьи бывшей невесты музыканта. В июне районный суд в Москве отклонил первоначальный иск блогера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд также отклонил иск Бони к экс-невесте Лепса Кибе из-за оскорбительного поста.

В апреле производитель БАДов подал иски к Виктории Боне и Маше Малиновской.

В феврале Кибе приписали роман с племянником президента Азербайджана.