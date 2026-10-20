Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти до 1043 долларов

Tекст: Мария Иванова

Торги открылись у отметки в 1030 долларов за тысячу кубометров, что на 0,9% выше расчетной цены предыдущего дня. К 14:20 мск рост котировок ускорился до 2,1%, достигнув 1042,9 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

По итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, составив 897 долларов. При этом эксперты не исключали, что зимой стоимость топлива может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ.

Средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в первый месяц осени составила 71,5%, что стало минимальным показателем за всю историю наблюдений с 2011 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе сохранили стабильность на уровне тысячи долларов.

В понедельник котировки закрепились выше этой отметки.

В пятницу глава Газпрома Алексей Миллер предупредил о долгосрочном сохранении высоких цен на газ в Евросоюзе.