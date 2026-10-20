Пользователи Mail.Ru пожаловались на массовые сбои в работе сервиса

Tекст: Алексей Дегтярёв

В России пользователи столкнулись с проблемами при использовании сервиса Mail.Ru, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

Количество жалоб за первый час после начала неполадок около 14.15 мск превысило 1,2 тыс., а за сутки достигло 1,6 тыс. обращений. В основном пользователи жалуются на проблемы с загрузкой сайта, доступом к личному кабинету и общей работой сервисов.

Наибольшее число сообщений о проблемах поступило из Москвы. Сбои также зафиксированы в Петербурге, Самарской, Нижегородской и Московской областях.

На прошлой неделе россияне уже жаловались на сбои в работе сервисов Mail.Ru. Тогда в российском сегменте интернета зафиксировали массовый сбой.