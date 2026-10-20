Адвокат оценил риск уголовного дела в России против рэпера Navai

Адвокат Жорин: Рэперу Navai не грозит суд в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Что касается возможного привлечения к ответственности в России, то оснований считать, что Бакирову здесь обязательно что-то грозит, я не вижу», – заявил Жорин «Газете.Ru».

Юрист пояснил, что прекращение разбирательства в соседней стране не означает автоматического возбуждения нового уголовного дела в России. Теоретическая возможность для преследования сохраняется, однако для ее реализации потребуются самостоятельные процессуальные основания и доказательства.

Жорин также подчеркнул, что из-за решения о выдворении Бакиров не сможет посещать Казахстан в течение пяти лет, в том числе для проведения концертов. В целом ситуация разрешилась для артиста благоприятно, поскольку он избежал уголовного наказания, заключил эксперт.

Во вторник обвиняемый в контрабанде наркотиков рэпер Navai согласился на штраф. Его выдворили за пределы Казахстана.

В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила защиту музыканта российскими дипломатами.