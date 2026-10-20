Полиция Лиссабона задержала 55 участников акции против жилищного кризиса

Lusa: В Лиссабоне при ликвидации лагеря протестующих задержали 55 человек

Операция по сносу палаточного лагеря Acampada de Lisboa на площади Дона Педру IV началась рано утром во вторник. Задержаны 55 человек, предположительно оказавших сопротивление, передает РИА «Новости» со ссылкой на португальское новостное агентство Lusa.

В португальской столице полицейские демонтировали и изъяли 228 конструкций, которые использовались участниками акции.

В результате операции два человека получили легкие травмы. Одному из пострадавших медицинскую помощь оказали на месте, второго доставили в больницу.

Акция в Лиссабоне стала продолжением волны протестов из-за жилищного кризиса, которая ранее охватила Испанию. Организаторы лагеря заявляли, что вдохновлялись активистами, разбившими палатки на площади Пуэрта-дель-Соль в центре Мадрида.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в ходе протестов в Барселоне пострадали 28 полицейских.

Суд в Мадриде отказался немедленно снести палаточный лагерь протестующих.

Жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в городах Испании.