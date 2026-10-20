Онлайн-банк Revolut сообщил о масштабном сбое в работе сервисов

Миллионы европейских пользователей пожаловались на сбои в работе банка Revolut

Tекст: Дмитрий Зубарев

Клиенты онлайн-банка Revolut массово пожаловались на перебои в работе сервисов кредитной организации, пишет ТАСС.

«В настоящее время мы испытываем сбой в работе нескольких сервисов. Мы подтверждаем, что все деньги и данные наших клиентов находятся в безопасности», – говорится в официальном сообщении банка.

Представители финансовой организации принесли извинения клиентам за доставленные неудобства. Техническая проблема была обнаружена во вторник утром, в данный момент специалисты ведут активную работу над ее устранением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее хакеры потребовали от Revolut выкуп в 3 млн долларов.

Также национальная система платежных карт сообщала о возможных сбоях онлайн-платежей по картам Visa и Mastercard.