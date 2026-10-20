Задержку россиян на арестованном в Индии танкере объяснили отсутствием замены

Моряки из России не смогли покинуть арестованный в Индии танкер без замены

Tекст: Алексей Дегтярёв

Индийская сторона письменно подтвердила отсутствие претензий к морякам и готовность помочь им вернуться домой после прибытия новой команды. «Репатриация в первую очередь упирается в отсутствие замены на борту танкера», – сообщили в генконсульстве ТАСС.

Дипломаты находятся на круглосуточной связи с капитаном и экипажем, ситуация на судне в последнее время не претерпела изменений. Обязанность подобрать команду возложена на Генеральный директорат морского администрирования Индии по решению суда от 6 октября, процедуру предписано завершить по возможности в трехнедельный срок. Российское представительство направило индийским властям несколько соответствующих обращений.

Сейчас индийский суд рассматривает два дела: коммерческий спор хозяйствующих субъектов вокруг судна и иск капитана танкера к ведомствам с требованием организовать репатриацию. Танкер Unity под флагом Камеруна находится под арестом с 11 мая, на борту остаются 20 россиян, а также граждане Египта и Казахстана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе МИД России взял на контроль возвращение моряков с арестованного судна. В начале месяца суд обязал Индию репатриировать экипаж танкера Unity. Россия направила индийской стороне шесть нот из-за инцидента.