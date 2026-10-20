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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер
    Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды
    МИД направил ноту протеста Нидерландам из-за слов министра о «России-враге»
    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула
    ОАЭ и Бахрейн согласились снабжать Францию дизельным топливом
    Путин потребовал не тратить деньги Российского спортивного фонда на машины
    Власти Индии решили усилить контроль над трафиком Starlink
    20 октября 2026, 14:31 • Новости дня

    Рубио указал на необходимость диалога России, США и Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что лидерам трех наиболее могущественных ядерных держав – России, Соединенных Штатов и Китая – необходимо вести диалог друг с другом.

    Американский госсекретарь прокомментировал возможность проведения трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

    «Нет причин удивляться, что лидерам трех наиболее могущественных ядерных держав мира необходимо разговаривать друг с другом. <…> Это – возможность, и президент [Трамп] показал свою готовность к тому, чтобы США, Россия и Китай на уровне лидеров провели предметный разговор, например, по вопросу контроля над вооружениями. Для мира это было бы очень позитивным делом», – заявил Рубио.

    Отмечается, что госсекретарь США общался с журналистами во время своего визита в Индию. Трансляцию беседы вел американский телеканал Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о готовности к встрече с российским и китайским лидерами.

    Он назвал денуклеаризацию главной темой возможных переговоров.

    На прошлой неделе Кремль не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    20 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    МГУ отчислил студента из Китая за флаг японских милитаристов

    SCMP: МГУ отчислил студента из Китая за флаг японских милитаристов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Московский государственный университет принял решение об отчислении студента из Китая, который пришел на занятия завернувшись во флаг с японским восходящим солнцем.

    Учащегося обязали покинуть Россию после демонстрации флага во время занятий, пишет South China Morning Post со ссылкой на газету Global Times.

    Отмечается, что решение об отчислении было принято после того, как действия студента подверглись жесткой критике со стороны Народно-освободительной армии Китая и газеты «Жэньминь жибао». В публикациях подчеркивалось, что поступок прославляет японский милитаризм.

    Флаг с восходящим солнцем использовался японскими войсками в период имперской экспансии и до сих пор применяется Морскими силами самообороны Японии. В Китае и других азиатских странах он считается символом японской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии. Пекин призвал уважать итоги Второй мировой войны после критики со стороны Токио.

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    20 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отношения Москвы и Вашингтона останутся испорченными на долгие годы, несмотря на временный отказ американского президента Дональда Трампа от новых ограничений, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками», – указал Медведев в Max.

    Он отметил, что принятый в США акт является системным русофобским документом, рассчитанным на долгое время. По его мнению, закон представляет собой незаконное ущемление прав граждан России.

    «Этот закон абсолютно противоправен с точки зрения основ международной жизни и представляет собой незаконное ущемление прав России и российских граждан, которое может быть квалифицировано даже как акт геноцида (особо тяжкого преступления)», – подчеркнул Медведев.

    Политик подчеркнул, что решения о заморозке применения отдельных частей документа превратятся в попытки долгосрочного шантажа со стороны Вашингтона, а история с санкциями переживет не одно поколение.

    «Какие выводы из этого? Очень простые. Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками.

    И второе. Хрен с ним, с этим законом и поблажками америкосов. А санкции… Как говорил старик Ницше, «Was mich nicht umbringt, macht mich starker («То, что не убивает нас, делает сильнее» – Прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.

    В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заморозил предусмотренные «законом Грэма» санкции.

    В понедельник США объяснили отмену санкций против Москвы потребностями Индии.

    Британия не поддержала отказ американского лидера от антироссийских ограничений.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    20 октября 2026, 02:15 • Новости дня
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался признать Украину официальным союзником Вашингтона и подчеркнул, что Киев обязан прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, наносящие ущерб американской экономике.

    Как заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью информационному порталу 2WAY, Украина в определенном смысле является партнером, однако интересы двух стран время от времени расходятся, передает ТАСС.

    В частности, американский политик выразил категорическое несогласие с действиями украинских властей по уничтожению объектов энергетической инфраструктуры.

    «Считаю ли я, что они должны наносить удары по российским объектам по производству дизеля, которые приводят к росту цен на энергоносители для американцев? Нет. Но очевидно, мы работаем с ними по некоторым другим вопросам. Мы продолжим работать с ними по некоторым вопросам, но, я думаю, они должны прекратить наносить удары по российской энергетике», – подчеркнул представитель Белого дома.

    Джей Ди Вэнс также отдельно указал на юридический статус взаимоотношений между государствами, добавив, что у Соединенных Штатов нет официального оборонного или союзнического альянса с Киевом.

    При этом в Вашингтоне напомнили, что президент США Дональд Трамп ранее уже выступал с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского из-за ударов по российским НПЗ.

    По словам американского лидера, украинское руководство серьезно дестабилизирует мировые дизельные рынки и вредит потребителям в самих США, игнорируя экономические последствия для своих партнеров.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что действия Владимира Зеленского мешают мирному урегулированию на Украине.

    Трамп подчеркнул, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования конфликта привел потерям в 1 млн человек на Украине.

    При этом американский президент заявил, что американская администрация высоко ценит позицию Москвы и Пекина в отношении Украины.

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    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    @ IMAGO/Russian President official\apaimages\Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

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    20 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил признательность руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным и всему российскому народу за их твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан, передает ТАСС.

    Встреча иранского президента и главы российской дипломатии состоялась в Тегеране в рамках рабочей поездки Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным.

    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Премьер-министр Михаил Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана.

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    20 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула

    Кореевед Ким Ен Ун: Курс Сеула в отношениях с Москвой диктует Вашингтон

    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В международной повестке появились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия Москвы и Сеула. Речь идет о транзите по Севморпути, а также возможной корректировке санкционной линии на фоне политики администрации Дональда Трампа. Однако кореевед Ким Ен Ун в разговоре с газетой ВЗГЛЯД призвал не переоценивать эти факторы.

    «Южная Корея ввела в общей сложности порядка 150 санкционных мер в отношении России. Связи Москвы и Сеула сейчас носят ограниченный характер», – напомнил Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.

    При этом считается, что в последнее время наметились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия между двумя странами, и связаны они с изменениями в международной повестке. Однако политолог призывает не переоценивать эти факторы.

    Первая предпосылка – спор между Южной Кореей и Украиной о разглашении информации о передаче северокорейских пленных. Скандал развивается на фоне заявлений Дональда Трампа о необходимости смены украинского руководства. Как отметил Ким, Сеул уже отозвал южнокорейского посла с Украины, а теперь сокращает численность сотрудников дипломатической миссии.

    «Дело не только в споре между Сеулом и Киевом, но и в непростой ситуации в украинской столице, где наблюдаются проблемы, в частности, с электроснабжением», – уточнил собеседник. По его мнению, разногласия Южной Кореи и Украины вовсе не означают, что Сеул станет выстраивать более тесные отношения с Россией. Многое будет зависеть от позиции Вашингтона.

    «Южная Корея экономически, финансово и технологически зависит от США, что напрямую влияет на ее внешнеполитический курс. По сути, страна действует в рамках общей американской парадигмы, и в обозримой перспективе выйти из этой логики ей будет крайне сложно. Другими словами, Сеул вряд ли станет предпринимать шаги, выходящие за пределы допустимого с точки зрения Вашингтона», – пояснил эксперт.

    Вторая предпосылка – смягчение Штатами санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Однако, как полагает Ким, южнокорейские власти едва ли последуют аналогичному пути. Такой сценарий остается возможным лишь при условии, что антисанкционная линия администрации Трампа будет последовательно продолжена. «Южная Корея не пойдет на отмену или смягчение ранее введенных ограничений, пока не последует соответствующих сигналов из Белого дома», – считает собеседник.

    Третья предпосылка – южнокорейский контейнеровоз совершил круговой рейс по Северному морскому пути (СМП), и власти рассматривают возможность регулярного сообщения по этому маршруту. «Для Сеула СМП представляет значительный интерес: он позволяет сократить время следования судов из Южной Кореи в Европу почти на треть. Это дает ощутимый экономический эффект», – пояснил специалист. В то же время, оговорился он, страна опасается возможных вторичных санкций, поэтому суда не заходят в российские порты, а руководство прямо заявляет, что не будет вкладываться в инфраструктуру Севморпути.

    С другой стороны, Южной Корее не нравится сближение России и КНДР. «Северная Корея – естественный сосед и стратегический партнер РФ. Москва не станет портить отношения с Пхеньяном или ослаблять взаимодействие в угоду Сеулу», – рассуждает политолог. Таким образом, хотя в Россию и зачастили южнокорейские ученые, которые пытаются выяснить, как могут выстраиваться отношения Москвы и Сеула после окончания СВО, каких-то реальных подвижек ожидать не стоит.

    «Позиция России сформулирована предельно прагматично: страна не намерена инициативно обострять отношения с кем-либо и будет выстраивать взаимодействие соразмерно тому, как к ней относятся. Москва готова к развитию торговых связей, если у той же Южной Кореи есть соответствующая заинтересованность», – заключил Ким.

    Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва фиксирует заявления властей Южной Кореи о желании нормализовать двусторонние отношения, однако Сеул связывает их полноценное восстановление с изменением геополитической ситуации и завершением конфликта на Украине. Он напомнил, что инициатором разрыва отношений выступила не Россия, а Южная Корея, присоединившаяся к антироссийским санкциям.

    На минувшей неделе южнокорейский президент Ли Чжэ Мен отмечал, что развитие отношений с Москвой является ключевым фактором для налаживания регулярного судоходства по Северному морскому пути (СМП). По его словам, Севморпуть сокращает расстояние и расходы при доставке грузов в Европу примерно на треть. В условиях нестабильности на Ближнем Востоке маршрут через Суэцкий канал становится сложнее, и СМП может стать альтернативой, добавил он.

    Ли Чжэ Мен назвал развитие судоходства по Северному морскому пути крайне важной задачей для национальных интересов Южной Кореи. Напомним, южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro 11 октября завершил первый в истории страны коммерческий круговой рейс в Европу и обратно через Арктику. Правительство рассчитывает открыть регулярное сообщение к 2030 году, а к 2035 году увеличить вместимость судов.

    Параллельно наблюдается ухудшение отношений между Сеулом и Киевом. Причиной стало заявление Владимира Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН, что власти Украины передали Южной Корее двух пленных военнослужащих из Северной Кореи. Южнокорейская сторона заявила, что Киев нарушил договоренности о конфиденциальности. В начале октября власти Южной Кореи отозвали своего посла на Украине, а 20 октября объявили о решении отозвать часть сотрудников посольства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что непорядочность Киева сближает Сеул с Москвой.

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    19 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Трамп заявил о скором освобождении задержанного в России американца

    Трамп анонсировал скорое освобождение гражданина США из российской тюрьмы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время может быть освобожден задержанный в России американец, имя которого он не назвал. 

    Президент США Дональд Трамп анонсировал вероятное возвращение на родину американского гражданина, находящегося под стражей в России, передает ТАСС.

    Глава государства не уточнил имени задержанного, но пояснил, что Вашингтон пытается добиться его возвращения давно, еще до прихода новой администрации в Белый дом. «Давайте посмотрим, что будет. Это произойдет совсем скоро», – сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжении контактов спецслужб России и США по обмену заключенными.

    В прошлом году генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил об обсуждении обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Замглавы МИД Сергей Рябков допустил возможность новых подобных соглашений.

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    20 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Китай вдвое сократил поставки картофеля в Россию

    Китай за месяц сократил экспорт картофеля в Россию почти в два раза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сентябре объем экспорта китайского картофеля на российский рынок снизился почти в два раза, достигнув минимального уровня с ноября прошлого года.

    Сентябрьские поставки картофеля из Китая в Россию сократились в 1,8 раза в месячном выражении и на 12% в годовом, составив 957,4 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

    По итогам первых трех кварталов текущего года объем закупок китайского картофеля со стороны России также снизился в два раза, до 29,4 млн долларов.

    В результате Россия опустилась с третьего на четвертое место среди главных покупателей картофеля у Китая. Первые три строчки в списке заняли Вьетнам, Таиланд и Малайзия, а замкнула пятерку Шри-Ланка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией. Ранее глава МИД России Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между странами. Объем торговли между Москвой и Пекином превысил 185 млрд долларов.

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    20 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал кандидатуру Антона Силуанова на должность вице-премьера – министра финансов России.

    Парламентарии одобрили утверждение Силуанова на пост заместителя председателя правительства, передает РИА «Новости». Он руководит Минфином с 2011 года, а в 2018–2020 годах уже совмещал эту должность с постом первого вице-премьера.

    На должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморья Олега Кожемяко. Первого замминистра финансов Ирину Окладникову предложили назначить вице-премьером – руководителем аппарата правительства.

    Министр транспорта Андрей Никитин может стать вице-премьером, а на его место предложен глава Росавиации Дмитрий Ядров. Во вторник кандидаты проводят встречи с профильными комитетами, в среду их кандидатуры рассмотрит Госдума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства.

    В понедельник Кремль заявил о расширении полномочий Силуанова.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов кабинета министров.

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    20 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян

    Telegraph: Страны Прибалтики и Скандинавии начнут изымать дома у россиян

    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти стран Прибалтики и Скандинавии начали принимать меры вплоть до экспроприации в отношении находящихся в этих государствах домов граждан России, пишет газета The Telegraph.

    Западные чиновники принимают меры вплоть до экспроприации против сотен домов в Литве, Швеции и Норвегии, которые принадлежат россиянам и находятся поблизости от инфраструктурных и военных объектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «В странах Балтийского региона существует обеспокоенность тем, что Россия может использовать право собственности… как своего рода «троянского коня», – заявил бывший посол Литвы в Британии Эйтвидас Баярунас.

    Издание не приводит никаких доказательств того, что загородные дома используются не по назначению. При этом в Москве неоднократно отвергали обвинения стран НАТО в гибридных операциях и подчеркивали отсутствие планов нападать на альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Кремль заявил о поддержке Европой русофобской риторики Лондона.

    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России.

    Летом премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил европейские элиты в русофобии.

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    19 октября 2026, 23:00 • Новости дня
    Трамп: Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки

    Трамп предложил заменить Зеленского на мирных переговорах

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования конфликта привел к колоссальным потерям, и предложил сменить украинского переговорщика.

    Американский лидер считает, что руководство на Украине принимает неправильные решения, отказываясь от диалога. Об этом передает ТАСС.

    «Зеленский не знает, о чем говорит. Зеленский – это человек, которому следовало уже давно урегулировать эту войну. Если бы он прислушался ко мне, он бы уже давно заключил гораздо более выгодную сделку, и на сегодняшний день у него бы остался миллион человек», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на слова Зеленского о том, что президент США находится «не на той стороне истории».

    Глава американской администрации также добавил, что Киеву, возможно, пришло время выставить на мирные переговоры кого-то другого вместо Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп указал на то, что Зеленский не способствует мирному урегулированию на Украине.

    В воскресенье Белый дом счел санкции против России помехой для переговоров. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон сошлись во мнении о нежелании Киева идти на мир.

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    19 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Самокатчика избили за наезд на коляску с ребенком в Екатеринбурге

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Екатеринбурге двое прохожих избили водителя электросамоката, который сбил женщину с двухлетней дочерью в коляске.

    Инцидент произошел днем 17 октября. В микрорайоне Широкая Речка 36-летний мужчина на электросамокате ехал по тротуару и врезался в коляску, когда женщина свернула на велодорожку, пишет «Газета. Ru».

    В результате столкновения коляска опрокинулась. Двое проходивших мимо мужчин набросились на самокатчика, повалили его на землю и стали избивать руками и ногами.

    Мать достала дочь из коляски. У двухлетней девочки диагностировали ушибы, после осмотра ее отпустили домой.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу грузовик сбил девушку на самокате на Малой Дмитровке в Москве.

    В начале месяца сбитый на самокате в Мытищах подросток умер в больнице.

    Весной девочки-подростки на электросамокатах сбили женщину с ребенком в Новосибирске.

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    20 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Украина заподозрила США в блокировке разведданных о ракетных атаках

    Bloomberg: Украина заподозрила США в блокировке разведданных о российских атаках

    Украина заподозрила США в блокировке разведданных о ракетных атаках
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Украине заподозрили, что администрация президента США Дональда Трампа намеренно блокирует передачу разведывательной информации, что позволяет ракетам достигать целей без предупреждения.

    Украинская сторона считает, что Вашингтон скрывает от нее информацию о ракетных ударах, позволяя снарядам поражать цели без своевременного включения систем оповещения, пишет Bloomberg.

    По мнению Киева, американская администрация первоначально ограничила обмен разведданными. В результате этого первая волна ракет смогла прорвать оборону в воскресенье. Позднее вечером Вашингтон восстановил работу системы раннего предупреждения для отражения второй волны атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Зеленский рассказал о предупреждении США прекратить передачу разведданных. Президент США Дональд Трамп отверг заявления о нарушении договоренностей с украинской стороной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Вашингтона лишить Киев разведывательной информации.

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    19 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Посетителей ПВЗ предупредили о риске заражения гепатитом

    Врач Сухарева заявила о риске заражения гепатитом через ножи в пунктах выдачи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посетители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) рискуют заразиться гепатитом при использовании общих канцелярских ножей для вскрытия посылок, заявила терапевт Ольга Сухарева.

    Специалист рассказала, что к ней неоднократно обращались пациенты, порезавшиеся канцелярским ножом при проверке товара. Именно этот инструмент представляет серьезную опасность для здоровья клиентов маркетплейсов, приводит слова терапевта «Лента.ру».

    «До вас этим же ножом мог порезаться кто-то еще. А вирус гепатита В может до месяца обитать в капле засохшей крови. Вирус гепатита С тоже устойчив во внешней среде: он может сохраняться более недели даже в засохшем и незаметном пятне крови на лезвии бритвы, конце иглы», – объяснила Сухарева.

    При этом медик добавила, что ВИЧ подобным путем передаться не может.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Красноярске клиентка с тремя собаками напала на сотрудницу пункта выдачи заказов.

    Летом Роспотребнадзор зарегистрировал сверхточный тест на гепатит Е.

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