Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды

Ким Чен Ын вместе с дочерью и женой посетил выставку одежды и обуви

Tекст: Мария Иванова

Северокорейский лидер высоко оценил представленные на выставке товары, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап, которое, в свою очередь, ссылается на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Это наглядное подтверждение верности политики, направленной на устранение различий между центральными и региональными районами, а также достижение сбалансированного развития всей страны», – привело агентство слова лидера КНДР.

Отмечается, что несколько лет назад власти Северной Кореи начали реализацию политики регионального развития, включающей строительство современных предприятий в отдаленных районах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Южной Корее заявили, что дочь Ким Чен Ына возглавила ядерные силы КНДР.

В прошлом году глава государства открыл новую фабрику в КНДР.