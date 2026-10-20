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    20 октября 2026, 14:17 • Новости дня

    Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды

    Ким Чен Ын вместе с дочерью и женой посетил выставку одежды и обуви

    Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды
    @ Huang Jingwen/imago/Xinhua/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в компании дочери и жены посетил выставку одежды и обуви, где отметил существенный прогресс в легкой промышленности страны.

    Северокорейский лидер высоко оценил представленные на выставке товары, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап, которое, в свою очередь, ссылается на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Это наглядное подтверждение верности политики, направленной на устранение различий между центральными и региональными районами, а также достижение сбалансированного развития всей страны», – привело агентство слова лидера КНДР.

    Отмечается, что несколько лет назад власти Северной Кореи начали реализацию политики регионального развития, включающей строительство современных предприятий в отдаленных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Южной Корее заявили, что дочь Ким Чен Ына возглавила ядерные силы КНДР.

    В прошлом году глава государства открыл новую фабрику в КНДР.

    19 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас: ЕС планирует соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз планирует противостоять России и Китаю в Арктике и добиваться свободного прохода судов по Северному морскому пути, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Евросоюз собирается противостоять России и Китаю в Арктике, он будет добиваться неограниченного доступа к Северному морскому пути, сказала Каллас в интервью Times, передает ТАСС.

    Дипломат заявила, что Запад «должен остановить Россию и Китай» в их стремлении доминировать в Арктике. Она отметила, что ЕС необходимо сотрудничать с Канадой и США, чтобы не допустить полного контроля Москвы и Пекина над Севморпутем, и добиваться его открытости для всех судов.

    Также она сообщила, что во вторник Еврокомиссия представит обновленную арктическую стратегию. Документ предусматривает инвестиции в ледоколы, создание военного центра мониторинга российской активности и послабления на запрет добычи нефти и газа на арктическом шельфе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что ЕС задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике. В тот же день стало известно о решении Евросоюза создать центр слежения за подлодками в регионе.

    В субботу ЕС собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников.

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    19 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что республика достигла полной самодостаточности в обеспечении электроэнергией и готовится к ее масштабному экспорту.

    По его словам, ввод в эксплуатацию четвертого энергоблока атомной электростанции «Моховце» позволил стране полностью обеспечить внутренние потребности в электричестве, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство TASR.

    «Словакия становится полностью самодостаточной в электроэнергии. Более того, с 2027 года мы сможем экспортировать ее в большом объеме. Речь идет о 400–500 мегаваттах, которые сможем направить на международный рынок. Словакия становится крупной энергетической державой. Несмотря на то, что мы небольшая страна с небольшим количеством жителей, у нас действуют две АЭС», – заявил Фицо.

    Четвертый энергоблок АЭС «Моховце» был подключен к национальной энергосети на прошлой неделе и в настоящее время работает на 19% своей мощности. Ожидается, что после выхода на проектную мощность он будет обеспечивать около 13% потребляемого в республике электричества.

    Всего в Словакии функционируют две атомные электростанции – «Моховце» в центральной части и «Богунице» на западе страны. Обе станции были построены при содействии Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Владимир Путин пообещал сделать все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике.

    В апреле Роберт Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы.

    В прошлом году премьер Словакии и Европейская комиссия обсудили прекращение транзита российского газа через Украину.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    20 октября 2026, 10:33 • Новости дня
    Госдеп США осудил арест японского журналиста в России

    Госдеп США осудил задержание японского журналиста в России

    Госдеп США осудил арест японского журналиста в России
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американское внешнеполитическое ведомство осудило задержание корреспондента японской газеты «Хоккайдо симбун» в России по подозрению в шпионаже.

    Соединенные Штаты Америки впервые обозначили официальную позицию по делу об аресте японского журналиста в России, пишет Kyodo News.

    «США осуждают любые попытки запугать, преследовать и наказывать журналистов и независимые голоса», – заявил представитель Госдепартамента. По его словам, свобода выражения мнений является основополагающим правом, а правительственная цензура недопустима в свободном обществе.

    Журналист был задержан в Южно-Сахалинске по обвинению в сборе информации о российской обороноспособности в интересах Токио. Позже его перевели в Москву, где суд заключил японца под стражу на два месяца. Правительство Японии требует предоставить консульский доступ к задержанному и вместе с редакцией газеты отрицает обвинения в шпионаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с задержанием. На прошлой неделе на Сахалине за шпионаж задержали журналиста японской газеты. ФСБ показала видео задержания иностранца.

    Комментарии (12)
    20 октября 2026, 10:02 • Новости дня
    Москва заявила о готовности восстановить отношения с Южной Кореей

    МИД: Москва готова к нормализации отношений с Южной Кореей

    Москва заявила о готовности восстановить отношения с Южной Кореей
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва будет приветствовать практические шаги Южной Кореи по нормализации двусторонних отношений, отметив, что российская сторона не была инициатором их разрыва.

    Российская сторона фиксирует заявления властей Южной Кореи о желании нормализовать двусторонние связи. В случае перехода Сеула к практическим шагам в этом направлении Москва их поприветствует, пишет

    «Поэтому, если со стороны наших южнокорейских партнеров будут предприниматься какие-то практические шаги, то, конечно, с нашей стороны они будут приветствоваться», – цитирует Руденко ТАСС.

    Замглавы МИД отметил, что Сеул связывает возобновление диалога с изменением геополитической ситуации и завершением украинского конфликта. Однако, по его словам, Москва не увязывает отношения с какой-либо страной с тем, что происходит между Россией и Украиной.

    Он напомнил, что инициатором разрыва отношений выступила не Россия, а Сеул, присоединившийся к антироссийским санкциям. Дипломат также добавил, что авиационные власти и компании двух стран ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения, но об их результатах говорить пока преждевременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник автопроизводители Hyundai и Kia отказались комментировать слова южнокорейского посла о возвращении на российский рынок. На прошлой неделе президент Южной Кореи назвал отношения с Россией ключом к освоению Северного морского пути. В начале месяца Сеул отверг обвинения Киева в поставках нефтепродуктов в Россию.

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    19 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии

    Правительство Белоруссии запретило ввоз некоторых товаров из Латвии

    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров Белоруссии утвердил запрет на ввоз отдельных категорий товаров латвийского происхождения.

    Ограничения затронули широкий спектр латвийской продукции, передает ТАСС. «Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью», – сообщили в пресс-службе белорусского кабинета министров.

    Уточняется, что введенные ограничительные меры распространяются на рыбные консервы, а также на различные виды промышленных изделий латвийского происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе у границ с Россией и Белоруссией заметили разведывательный беспилотник Латвии.

    Летом Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии.

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    20 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    МГУ отчислил студента из Китая за флаг японских милитаристов

    SCMP: МГУ отчислил студента из Китая за флаг японских милитаристов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Московский государственный университет принял решение об отчислении студента из Китая, который пришел на занятия завернувшись во флаг с японским восходящим солнцем.

    Учащегося обязали покинуть Россию после демонстрации флага во время занятий, пишет South China Morning Post со ссылкой на газету Global Times.

    Отмечается, что решение об отчислении было принято после того, как действия студента подверглись жесткой критике со стороны Народно-освободительной армии Китая и газеты «Жэньминь жибао». В публикациях подчеркивалось, что поступок прославляет японский милитаризм.

    Флаг с восходящим солнцем использовался японскими войсками в период имперской экспансии и до сих пор применяется Морскими силами самообороны Японии. В Китае и других азиатских странах он считается символом японской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии. Пекин призвал уважать итоги Второй мировой войны после критики со стороны Токио.

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    20 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах

    Песков: России нужен легитимный представитель власти Украины на переговорах

    Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для России важно, чтобы на мирных переговорах со стороны Украины присутствовал легитимный представитель власти, который сможет принять необходимые решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны», – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о готовности Москвы вести переговоры с кем-либо из киевских представителей помимо Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в США сообщили об открытости к действиям по завершению украинского конфликта.

    В воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    На прошлой неделе Песков отметил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине.

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    20 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Польша выдворила 15 россиян и белорусов за попытку выступить на ЧМ по каратэ

    TVP World: В Польше задержали приехавших на ЧМ по каратэ россиян и белорусов

    Tекст: Мария Иванова

    Польша обязала 15 граждан России и Белоруссии покинуть страну после попытки спортсменов принять участие в чемпионате мира по каратэ в Бельско-Бяле.

    Группа из 11 белорусов и четырех россиян въехала в Польшу по туристическим визам и была задержана пограничниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на TVP World.

    По словам представителя пограничной службы, всем 15 лицам дали восемь дней на выезд из страны – это кратчайший срок по процедуре.

    Чемпионат мира по каратэ среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года прошел в Бельско-Бяле с 14 по 18 октября. В 2022 году Всемирная федерация каратэ отстранила россиян и белорусов от соревнований.

    Ранее российские СМИ сообщали о возможном участии спортсменов в чемпионате под нейтральным флагом, однако Польский союз каратэ заявлял, что они не были включены в официальный список участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литву лишили этапа Кубка мира по пятиборью из-за недопуска россиян.

    В пятницу генсек World Gymnastics назвал печальной невыдачу виз россиянкам в Нидерландах.

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    20 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    ФСБ предотвратила диверсию против объекта Минобороны

    ФСБ: На Кубани задержали готовившего подрыв объекта Минобороны россиянина

    ФСБ предотвратила диверсию против объекта Минобороны
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае гражданина России, который по заданию украинских кураторов готовил подрыв объекта Министерства обороны.

    В отношении мужчины 1981 года рождения возбуждено уголовное дело о государственной измене, он заключен под стражу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

    По данным ведомства, фигурант сам установил контакт с представителем военизированного объединения в составе Нацгвардии Украины. Чтобы подтвердить свои намерения, он записал на видео присягу террористической организации.

    После этого куратор поручил обвиняемому подорвать объект Минобороны в Краснодарском крае. Мужчина получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством, а также инструкции по его сборке и активации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце задержанный в Севастополе за госизмену россиянин раскаялся в содеянном.

    Правоохранительные органы задержали в Крыму брата и сестру по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

    Ранее ФСБ сообщила о поимке троих жителей ЛНР по делам о государственной измене.

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    20 октября 2026, 08:02 • Новости дня
    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе ночных ударов беспилотниками поразили логистическую и портовую инфраструктуру на Украине, а также четыре морских сухогруза, перевозивших военные грузы, сообщило Министерство обороны.

    Удары наносились беспилотными летательными аппаратами по объектам логистики и портовой инфраструктуры Украины, а также судам, работающим в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В Одесской области в порту Рени были поражены три сухогруза, которые выгружали военные и двойные грузы для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры. Кроме того, на переходе в порт Одессы было поражено еще одно судно, доставлявшее военные грузы.

    В Хмельницкой области удар пришелся по логистическому центру «Гранд импорт» в Хмельницком, а в Волынской области – по транспортно-логистическому центру в Ковеле. Оба объекта использовались для хранения грузов военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов. Военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ. В четверг российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для украинских военных.

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    20 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Финские спутники собрали базу целей для ударов Украины по России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финско-американские радиолокационные спутники-разведчики ICEYE-X36 используются для формирования банка целей Вооруженных сил Украины, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    Спутники-разведчики применяются для наведения украинских дальнобойных дронов при нанесении ударов по территории России. «Де-факто – это группировка микроспутников-разведчиков, которая обеспечивает набор широких данных дистанционного зондирования Земли, в том числе позволяет обеспечить наблюдение перемещений военной техники, а также поддержку логистики и разведывательных задач в интересах ВСУ», – заявил Степанов ТАСС.

    По словам эксперта, компанию ICEYE часто ошибочно называют исключительно финской. Он пояснил, что хотя оператором выступает Финляндия и там же находится центр управления, пусковые возможности обеспечивает SpaceX. Степанов добавил, что ICEYE снабжала украинское командование результатами дистанционного зондирования Земли с первых дней спецоперации.

    Ранее сообщалось о сближении российского аппарата «Космос-2612» с радиолокационным спутником ICEYE-X36 на высоте 550–560 км.

    Кроме того, Степанов напомнил о приоритетной задаче Евросоюза по созданию собственной независимой спутниковой разведки. В рамках ключевой программы IRIS2 планируется вывести на орбиту около 290 аппаратов, на реализацию этого проекта выделено 10 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет». В тот же день в Киеве назвали эти спутники главной угрозой для ВСУ. Сенатор Марко Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям в работе системы Starlink на Украине.

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    19 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что гордится своей работой в команде Владимира Путина на протяжении более 20 лет.

    Политик заверил, что не собирается оставлять начатые в макрорегионе проекты, передает РИА «Новости». «Я могу только одно сказать: я горжусь тем, что уже более 20 лет работаю в команде Владимира Владимировича Путина», – сказал Трутнев.

    Отвечая на вопрос журналистов о том, не бросит ли он Дальний Восток, полпред отметил, что ему некуда деться от этой работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин представил к госнаграде покинувшего пост вице-премьера Трутнева.

    В прошлом месяце Трутнев сообщил о масштабном участии бизнеса в Восточном экономическом форуме.

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    20 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отношения Москвы и Вашингтона останутся испорченными на долгие годы, несмотря на временный отказ американского президента Дональда Трампа от новых ограничений, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками», – указал Медведев в Max.

    Он отметил, что принятый в США акт является системным русофобским документом, рассчитанным на долгое время. По его мнению, закон представляет собой незаконное ущемление прав граждан России.

    «Этот закон абсолютно противоправен с точки зрения основ международной жизни и представляет собой незаконное ущемление прав России и российских граждан, которое может быть квалифицировано даже как акт геноцида (особо тяжкого преступления)», – подчеркнул Медведев.

    Политик подчеркнул, что решения о заморозке применения отдельных частей документа превратятся в попытки долгосрочного шантажа со стороны Вашингтона, а история с санкциями переживет не одно поколение.

    «Какие выводы из этого? Очень простые. Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками.

    И второе. Хрен с ним, с этим законом и поблажками америкосов. А санкции… Как говорил старик Ницше, «Was mich nicht umbringt, macht mich starker («То, что не убивает нас, делает сильнее» – Прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.

    В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заморозил предусмотренные «законом Грэма» санкции.

    В понедельник США объяснили отмену санкций против Москвы потребностями Индии.

    Британия не поддержала отказ американского лидера от антироссийских ограничений.

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    19 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на СКИФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых принять участие в совместной работе на отечественной мегаустановке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

    Чернышенко на 30-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств предложил китайской стороне расширить сотрудничество в области мегасайенс, передает РИА «Новости».

    «Для расширения сотрудничества в области мегасайенс приглашаем к совместной работе на российской установке СКИФ, созданию российско-китайской экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения HEPS. Выражаем надежду на поддержку китайской стороной инициативы Объединенного института ядерных исследований в городе Дубне», – заявил он.

    Кроме того, вице-премьер пригласил исследователей из КНР принять участие в шестом Конгрессе молодых ученых, проведение которого запланировано на декабрь.

    СКИФ представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Масштабный научный комплекс строится в наукограде Кольцово под Новосибирском на участке 30 га, периметр кольца ускорителя составляет 476 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МЧС Александр Куренков оценил возможности пожаротушения на научной мегаустановке.

    В воскресенье ученые запланировали проведение первого эксперимента на синхротроне СКИФ до конца года.

    Летом президент Владимир Путин поделился впечатлениями от СКИФа в Новосибирске.

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    20 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой

    Упавший в Литве дрон со взрывчаткой оказался украинским

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что упавший на территории страны беспилотник принадлежал Украине, нес взрывчатку и прилетел со стороны Польши.

    Упавший 18 октября в Литве беспилотный летательный аппарат имел украинское происхождение, прилетел со стороны Польши и был оснащен взрывчаткой, пишет Deutsche Welle.

    Власти в Киеве попытались объяснить инцидент тем, что беспилотник мог потерять курс в результате воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литва решила запросить у НАТО разрешение сбивать дроны без визуального контакта. В воскресенье вызвавший тревогу в прибалтийской республике беспилотник оказался запущенным по Петербургу дроном. Киев официально извинился за нарушение воздушного пространства Литвы украинским аппаратом.

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