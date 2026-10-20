Забивший до смерти прохожего калужский подросток оказался бойцом единоборств

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Калуге 15-летний юноша после словесной перепалки жестоко избил 46-летнего мужчину, который позже скончался в больнице, передает

«Подросток занимался единоборствами. Свои навыки он, к сожалению, применил не по назначению. В клубах единоборств учат уважению к старшим, терпимости», – заявил Сикулин РИА «Новости».

Отмечается, что 15-летний юноша после словесной перепалки жестоко избил 46-летнего мужчину, который позже скончался в больнице.

По словам представителя ведомства, появившаяся в некоторых средствах массовой информации новость о том, что нападавший является мигрантом, не соответствует действительности.

Инцидент произошел 3 октября из-за малозначительного повода. Приятели юноши стояли в стороне и просто наблюдали за избиением. Молодому человеку предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по этому происшествию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Приморье подросток получил срок за убийство в новогоднюю ночь. Весной на Урале несовершеннолетнего осудили на шесть лет за хулиганское убийство незнакомой женщины. В Челябинске трое подростков избили мужчину до смерти.