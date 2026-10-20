Цена газа в Европе превысила 1050 долларов впервые за четыре года

Биржевые цены на газ в Европе побили рекорд декабря 2022 года в 1050 долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Спотовая цена газа на европейских биржах во время торгов во вторник впервые с декабря 2022 года превысила 1050 долларов за тысячу кубических метров, пишет ТАСС.

На нидерландском хабе TTF цены с поставкой на день вперед достигли 1052 долларов за тысячу кубометров. При этом стоимость ноябрьского фьючерса поднялась примерно до 1042 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Рост котировок связан с рекордно низкими запасами топлива в европейских хранилищах перед предстоящей зимой, а также с продолжением конфликта на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе сохранили стабильность на уровне тысячи долларов. Хотя еще в понедельник стоимость топлива закрепилась выше этой отметки.

На прошлой неделе глава Газпрома Алексей Миллер предупредил о долгосрочном сохранении высоких цен на энергоносители в европейском регионе.