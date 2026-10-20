«Вкусвилл» проверил продаваемые роллы из-за сообщений о кишечной палочке

Во «Вкусвилле» провели проверку роллов после сообщений о кишечной палочке

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Вкусвилл» проверил роллы «Вакаба» с крабовыми палочками и авокадо после того, как в Сети появилась информация об обнаружении в них кишечной палочки Роспотребнадзором, передает РИА «Новости».

Как пояснили представители ритейлера, в рамках предостережения надзорного ведомства по продукции от 1 октября компания провела внутреннюю проверку. Результаты будут направлены в Роспотребнадзор и опубликованы в открытом доступе. Кроме того, «Вкусвилл» направил заявку на дополнительное исследование для проверки конкретной пробы.

В компании подчеркнули, что ранее отклонений по микробиологическим показателям в этой продукции не выявляли, еда полностью соответствует требованиям Евразийского экономического союза. Ритейлер также напомнил о чувствительности микробиологической среды к перепадам температуры и условиям транспортировки, пообещав провести внеплановый аудит в магазине, где продавались роллы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сеть магазинов «Вкусвилл» начала проверку из-за обнаружения кишечной палочки в пасте.