В ЕАЭС спрогнозировали рост цен на газ для Армении

В ЕАЭС оценили газовые расходы Армении вне союза в 657,5 млн долларов в год

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стоимость импорта газа в Армению в случае выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличится на 69%, достигнув 657,5 млн долларов в год, передает РИА «Новости».

В докладе, подготовленном членами Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, отмечается, что импорт газа Арменией в стоимостном выражении возрастет на 268,5 млн долларов, с 389 до 657,5 млн долларов.

Сценарная оценка импорта исходит из цены на уровне 300 долларов за тысячу кубометров при сохранении физического объема поставок. В документе уточняется, что по сравнению с действующей базовой ценой в 177,5 доллара за тысячу кубометров рост цены составит порядка 69%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник доклад ЕАЭС поставил под вопрос статус Армении из-за планов вступить в Евросоюз.

Ранее МИД России оценил долю республики в общем бюджете ЕАЭС.

Также в Минэкономразвития предрекли Еревану потерю дешевого газа вне союза.