Доклад ЕАЭС предрек рост тарифов на перевозки при приостановке членства Армении

Доклад ЕАЭС: Приостановка членства Армении повысит тарифы на ж/д перевозки

Tекст: Елизавета Шишкова

Приостановление членства Армении в ЕАЭС приведет к повышению тарифов на железнодорожные перевозки грузов, следующих в страну, за счет прекращения применения унифицированного тарифа, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Кроме того, в транспортной сфере прогнозируется отмена безразрешительного режима осуществления автомобильных перевозок. В докладе также отмечается, что приостановка членства Армении приведет к реализации полноформатного санитарного, фитосанитарного и ветеринарно-санитарного контроля продукции из республики как из третьей страны.

При этом для экономик остальных государств – членов ЕАЭС экономический эффект от приостановления членства Армении не будет существенным. Доклад включает анализ принятых Арменией мер для вступления в Евросоюз, совместимости правовых режимов ЕАЭС и ЕС, а также правовых механизмов для предотвращения рисков от решения Еревана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник доклад ЕАЭС поставил под вопрос статус Армении из-за ее планов вступить в ЕС.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС.

В августе МИД России оценил долю Армении в общем бюджете ЕАЭС.