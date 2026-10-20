Раскрыты схемы обмана водителей через поддельные QR-коды на парковках

Мошенники начали похищать данные водителей через поддельные уведомления на парковках

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Самая массовая угроза – фишинг под видом официальных уведомлений. Водителю приходит сообщение о блокировке ЭПТС, просроченном техосмотре или штрафе со скидкой, а внутри ссылка или номер для уточнения. Цель – выманить данные карты или логин от личного кабинета. Еще опаснее поддельные QR-коды на парковках: переход ведет на сайт-клон, где крадут платежные данные», – рассказала Яковлева «Ленте.ру».

Также мошенники распространяют вредоносные приложения для оплаты штрафов или ОСАГО, которые перехватывают СМС и крадут деньги со счета. На дорогах злоумышленники могут имитировать поломку автомобиля, чтобы направить водителя в «свой» автосервис с завышенными ценами, или провоцировать ДТП на круговых перекрестках и в пробках.

При покупке и продаже машин мошенники часто требуют предоплату в криптовалюте, навязывают сомнительные приложения или используют анонимные кошельки на поддельных площадках. Опасны и сделки по генеральной доверенности, которые могут привести к дополнительным платежам или потере автомобиля, добавила Яковлева.

Во вторник стало известно о схеме кражи Telegram-аккаунтов через детское голосование. В понедельник сообщалось об обмане с выигрышами в мессенджере. В воскресенье Следственный комитет предупредил о вовлечении россиян в мошеннические схемы через установку сим-боксов.