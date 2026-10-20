Глава Ryanair назвал Европарламент сборищем дураков из-за роста экосборов

Глава Ryanair раскритиковал Европарламент за рост сборов на авиаперелеты

Tекст: Елизавета Шишкова

Исполнительный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири выразил недовольство действиями европейских властей в сфере авиации. «Они поднимают экологические сборы за авиаперелеты, что ведет к росту цен. Это сборище дураков в Европарламенте выдумывает все больше требований, повышающих стоимость перелетов», – заявил он в интервью телеканалу Euronews, передает ТАСС.

По его словам, европейские политики усиливают контроль и вводят сборы, что способствует росту цен на билеты и лишает Евросоюз конкурентного преимущества перед США в сфере лоукостеров. Кроме того, О’Лири назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен бесполезной, упрекнув ее в бездействии в вопросе повышения конкурентоспособности европейской экономики.

Глава авиакомпании также подчеркнул, что экологические сборы взимаются только с местных перевозчиков за рейсы внутри ЕС, тогда как иностранные компании ничего не платят. В связи с ростом налоговой нагрузки Ryanair планирует сократить маршрутную сеть внутри Евросоюза предстоящей зимой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник О’Лири предсказал рекордный рост цен на авиабилеты в Европе.

В мае эксперты оценили перспективы изменения стоимости перелетов для россиян.

В апреле глава Ryanair предупредил о дефиците авиатоплива в европейских странах.