  • Новость часаБюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
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    20 октября 2026, 13:11 • Новости дня

    Депутат Луговой предложил закрыть посольство Великобритании в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой выступил с инициативой о закрытии британского посольства в Москве 14 декабря.

    Парламентарий высказал свою идею в ходе выступления на пленарном заседании палаты, передает ТАСС.

    «Хотелось бы обратиться к МИДу, пора закрыть британское посольство, предлагаю это сделать в день открытия выставки, 14 декабря – день борьбы с колониализмом», – заявил Луговой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме.

    Летом глава МИД Британии осудила «культуру отмены» во внешней политике. В прошлом году британские власти назвали санкции США против России большим достижением.

    17 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Глава Генштаба Британии призвал граждан готовиться к войне

    The Independent: Глава британского Генштаба Уокер призвал готовиться к войне

    Глава Генштаба Британии призвал граждан готовиться к войне
    @ Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании Роли Уокер заявил, что британским военным вскоре придется участвовать в боевых действиях, а гражданскому населению предстоит пойти на жертвы ради обороны страны, сообщает The Independent.

    Издание The Independent пишет, что начальник Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании генерал Роли Уокер выступил с предупреждением о возрастающих военных угрозах. По его словам, вопрос военной службы вновь становится актуальным для нации, передает РИА «Новости».

    «Было время, когда наша страна не хотела даже думать, что ей понадобятся солдаты для участия в войне. Но, как поймет любой, кто изучает ход мировых событий и геополитическую систему, в настоящее время в мире царит крайняя опасность», – заявил Уокер.

    Генерал подчеркнул, что гражданское население Британии также должно будет поддерживать армию и участвовать в обеспечении безопасности. Уокер выразил уверенность, что вскоре британские политики начнут откровенный разговор с гражданами о существующих рисках и необходимости пойти на жертвы ради обороны. Издание отмечает, что подобные заявления звучат на фоне призывов Лондона увеличить военные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Британии рассказал о новом плане против России.

    В субботу The Times сообщила о планах военных отработать переброску сил на Украину.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что британские разжигатели войны подрывают мир.

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    18 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии

    Британовед Егоров: Шотландия пытается получить дополнительные полномочия

    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Текущий премьер Британии Энди Бернем приветствует принципы децентрализации власти, поэтому под его управлением обсуждение темы независимости Шотландии становится менее трудным. Тем не менее для организации голосования по вопросу о выходе из Соединенного Королевства Эдинбургу все еще необходимо разрешение Лондона, сказали газете ВЗГЛЯД британоведы Олег Охошин и Василий Егоров. Ранее в Шотландии вновь высказались за организацию референдума о независимости.

    «Независимость региона – это центральная тема идеологии правящей Шотландской национальной партии (ШНП). Чтобы воплотить эту идею в реальность, она использовала самые разные легальные формы давления на центральное правительство: направляла в Лондон официальные запросы, устраивала митинги и демонстрации, обращалась в Верховный суд Британии. Но все это значительного результата не принесло», – сказал Олег Охошин, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.

    Он напомнил, что еще в 1998 году был принят закон о Шотландии, который строго разграничил полномочия между Лондоном и Эдинбургом. В соответствии с документом, именно центральная власть принимает окончательное решение: стоит ли проводить референдум о независимости страны. Причем число сторонников подобного сценария на протяжении последних десяти лет остается практически неизменным.

    Собеседник подчеркивает: текущий премьер государства Энди Бернем в своей политике опирается на принципы «манчестеризма». «Это течение политической философии Британии выстраивается вокруг делегирования полномочий на места и предполагает расширение деволюции внутри Соединенного Королевства. Соответственно, кельтские регионы восприняли этот проект децентрализации власти как прямой сигнал к действию», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне 14 сентября в Кардиффе главы националистических партий Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали совместный меморандум о праве их регионов на самоопределение. «В нем они указали, что Лондон не вправе блокировать демократию или подрывать принцип, по которому народ сам решает свое будущее, и призвали его обеспечить конституционные изменения в каждой юрисдикции», – уточнил он.

    «Таким образом, кампания за референдум о независимости Шотландии, которую сейчас проводит ШНП, имеет целью привлечение к данному вопросу внимания со стороны СМИ. Однако изменить решение центральных властей она не способна, ведь Лондон неоднократно отвечал на схожие инициативы отказом», – продолжает собеседник.

    Сами же шотландцы, по его мнению, больше заинтересованы в том, чтобы автономное правительство решало актуальные социально-экономические проблемы региона, а не пыталось отвлечь внимание электората очередным обещанием повторного референдума о независимости. «А дел на повестке дня действительно немало: начался кризис стоимости жизни и жилья, ухудшение системы образования и здравоохранения», – перечисляет Охошин.

    С тем, что представители ШНП регулярно затрагивают тему необходимости организации второго референдума, согласен и эксперт по британской политике Василий Егоров. «Тем не менее политики, на мой взгляд, прекрасно помнят, что вышло из попытки протолкнуть вопрос голосования по вопросу суверенитета в 2019-2020 годах. Реакция Лондона тогда оказалась крайне негативной, да и Верховный суд подобное рвение Эдинбурга не поддержал», – уточняет он.

    При этом Шотландия остается главным по числу сторонников независимости регионом во всем Соединенном Королевстве. «Здесь таковых около 48%. Для сравнения: в Уэльсе этот показатель колеблется в районе 30-35%. И число это в последние годы остается стабильным», – считает эксперт, добавляя, что карту референдума Эдинбург разыгрывает и из-за сместившихся ориентиров внутри центрального правительства.

    «Администрация Бернема сейчас сконцентрирована на решении экономических проблем Британии. При этом лейбористы пытаются реализовать реформу, переосмысляющую пропорцию власти между Лондоном и регионами. На этом фоне Шотландия и пытается получить дополнительные полномочия. Хотя их у Эдинбурга и так немало», – заключил Егоров.

    Ранее в Шотландии объявили о начале кампании в поддержку проведения второго референдума о независимости региона от Британии. С соответствующим заявлением выступил первый министр региона Джон Суинни, который также занимает пост лидера ШНП. По его словам, инициатива получит название «Выбери Шотландию», и она окажется наиболее сложной из всех, что организация когда-либо проводила.

    Политик подчеркнул, что, по его мнению, Шотландии уже недостаточно автономии и местного самоуправления в составе Британии, поскольку регион является не просто административной единицей, а отдельной нацией. При этом еще в сентябре, как сообщала The Herald, лидеры правящих партий Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии подписали в Кардиффе меморандум о взаимопонимании.

    В частности, стороны заявили в документе о «праве каждой нации на самоопределение». Суинни назвал саммит «поворотным моментом на конституционном пути» Соединенного Королевства, настаивая на том, что никаких препятствий для выбора пути развития у регионов быть не должно. При этом Бернема он назвал «последним премьером» единого государства.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
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    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    18 октября 2026, 01:21 • Новости дня
    Первый министр Шотландии Суинни объявил о кампании за референдум о независимости
    Первый министр Шотландии Суинни объявил о кампании за референдум о независимости
    @ Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Джон Суинни объявил о начале кампании в поддержку проведения второго референдума о независимости региона от Великобритании.

    «В эти выходные мы запускаем новую кампанию, чтобы привлечь внимание тех, кого еще предстоит убедить в необходимости независимости. Она называется «Выбери Шотландию», и это будет самая сложная кампания, которую мы когда-либо проводили», – заявил Суинни, выступая на ежегодном съезде ШНП.

    Политик подчеркнул, что, по его мнению, Шотландии уже недостаточно автономии и местного самоуправления в составе Британии, поскольку регион является не просто административной единицей, а отдельной нацией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае парламент Шотландии поддержал призыв к проведению референдума о независимости.

    На региональных выборах в Уэльсе и Северной Ирландии также победили партии, выступающие за отделение от Британии.

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    17 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Советник премьера Британии задумался об отставке после скандала вокруг жены

    The Daily Telegraph: Советник премьера Британии может уволиться из-за стресса

    Tекст: Мария Иванова

    Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл рассматривает возможность уйти в отставку из-за крайнего утомления и стресса, сообщила газета The Daily Telegraph.

    Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл задумался об отставке на фоне сильного стресса и крайнего утомления. О желании чиновника покинуть пост передает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

    Собеседники издания в окружении Пауэлла утверждают, что он давно говорит об уходе. При этом источник в канцелярии действующего главы британского правительства Энди Бернэма опроверг эти данные, заявив об отсутствии у советника подобных планов.

    Пауэлл занял свою должность в декабре 2024 года при прошлом премьере Кире Стармере и сохранил ее после июльской смены кабинета министров.

    Статья о возможном увольнении чиновника появилась на следующий день после скандала вокруг его супруги, писательницы и бывшей журналистки Сары Хелм. Она публично поддержала пропалестинское движение Palestine Action, которое внесено в британский список запрещенных организаций. Скотланд-Ярд проверил публикацию Хелм, однако не выявил состава преступления и отказался принимать меры.

    МВД Великобритании запретило деятельность Palestine Action 5 июля 2025 года. Любая форма поддержки этого движения стала уголовным преступлением, за которое грозит до 14 лет тюремного заключения. С момента введения ограничений на протестных акциях в королевстве задержали более 3 тыс. человек, свыше 700 из них получили официальные обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Британии сняли с продаж книги ирландской писательницы Салли Руни из-за ее поддержки пропалестинской группы.

    В августе прошлого года на митинге в Лондоне задержали почти 500 сторонников движения Palestine Action. В июле 2025 года на акциях против запрета организации были задержаны более 100 человек.

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    20 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал кандидатуру Антона Силуанова на должность вице-премьера – министра финансов России.

    Парламентарии одобрили утверждение Силуанова на пост заместителя председателя правительства, передает РИА «Новости». Он руководит Минфином с 2011 года, а в 2018–2020 годах уже совмещал эту должность с постом первого вице-премьера.

    На должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморья Олега Кожемяко. Первого замминистра финансов Ирину Окладникову предложили назначить вице-премьером – руководителем аппарата правительства.

    Министр транспорта Андрей Никитин может стать вице-премьером, а на его место предложен глава Росавиации Дмитрий Ядров. Во вторник кандидаты проводят встречи с профильными комитетами, в среду их кандидатуры рассмотрит Госдума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства.

    В понедельник Кремль заявил о расширении полномочий Силуанова.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов кабинета министров.

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    19 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Британия уступила Украине в рейтинге энергетической безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британский аналитический центр Adam Smith Institute поместил Британию ниже Украины в мировом рейтинге стран по уровню энергетической безопасности из-за чрезмерной зависимости Лондона от возобновляемых источников.

    Британия заняла 41-ю строчку в списке государств по уровню энергетической безопасности, уступив 39-е место Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование центра Adam Smith Institute. Выше Соединенного Королевства в перечне из 187 стран также расположились Румыния, Азербайджан и Сербия.

    Низкая позиция Британии объясняется сильной зависимостью государства от ветровой и солнечной энергии, а также искаженным внутренним рынком. В документе отмечается, что высокая доля таких источников электричества сильно ограничивает возможности Лондона контролировать объемы генерации, поэтому при топливном кризисе страна не сможет оперативно найти другие ресурсы. Внутренние цены на энергию в Британии признаны одними из самых высоких среди развитых экономик.

    Если оценивать только снабжение электроэнергией, Британия оказалась на 175-м месте, а Украина заняла 99-ю позицию. Лидером общего рейтинга энергобезопасности стала Норвегия, Россия расположилась на девятой строчке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Британия и Евросоюз не договорились о совместных мерах против дизельного кризиса.

    В мае аналитики констатировали развал химической промышленности Европы на фоне проблем с энергоносителями.

    В прошлом году эксперты предупредили о возвращении британской экономики в состояние нищего острова XVII века.

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    19 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Володин заявил о затянутой Зеленским удавке на шее украинцев

    Володин: Зеленский затянул удавку на шее украинцев зарубежными кредитами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский затянул удавку на шее украинского народа, набрав зарубежных кредитов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Набрав кредитов и зарубежной помощи – а бесплатный сыр, как вы знаете, бывает только в мышеловке, – Зеленский затянул удавку на шее украинского народа», – написал он на своей странице в MAX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие своей страны в новом кредите Евросоюза для Киева. Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину концлагерем во главе с Владимиром Зеленским.

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    19 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Госдума назначила дату рассмотрения кандидатур в правительство

    Володин: Госдума рассмотрит кандидатуры новых членов правительства 21 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что рассмотрение предложенных премьер-министром кандидатур на должности заместителей главы кабмина и министра транспорта состоится на пленарном заседании 21 октября.

    Володин сообщил, что Совет Государственной думы утвердил порядок и процедуру рассмотрения кандидатур на должности заместителей председателя правительства и министра транспорта, которое состоится на пленарном заседании 21 октября в 15:00, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства.

    В кабмине оценили работу кандидата в министры транспорта Дмитрия Ядрова.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все вице-премьеры продолжат работу на своих постах до публикации соответствующих указов главы государства.

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    19 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Британия не поддержала отказ Трампа от антироссийских санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Правительство премьер-министра Британии Энди Бернема не согласно с решением президента США Дональда Трампа приостановить введение санкций на экспорт российской энергии.

    Министр здравоохранения Британии Иветт Купер заявила Sky News, что Лондон придерживается иного мнения относительно необходимости ужесточения антироссийских санкций, пишет Bloomberg.

    «Мы придерживаемся другого мнения по вопросу о необходимости продолжать усиливать санкции, и мы будем продолжать это делать», – сказала Купер.

    Министр подчеркнула необходимость сплочения НАТО по украинскому вопросу и сотрудничества с союзниками в британских национальных интересах. При этом она трижды отказалась назвать действия Трампа «ошибочными».

    Накануне Трамп приостановил введение пошлин на российский энергетический экспорт, заявив о соглашении с Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп объяснил паузу по санкциям. В воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине. Минэнерго США отвергло смягчение ограничений против российской нефти.

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    19 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Володин: Кандидатуры новых членов правительства рассмотрят в течение недели

    Tекст: Вера Басилая

    Государственная дума должна в течение недели рассмотреть представленные кандидатуры на должности членов правительства России.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин проинформировал депутатов о внесении представлений на должности членов правительства России, передает ТАСС.

    В соответствии с федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» Госдума должна рассмотреть представления председателя правительства по кандидатурам в течение недели со дня их внесения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства.

    Президент Владимир Путин поддержал кадровые перестановки в кабинете министров.

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    19 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Власти Крыма назвали Британию самым активным участником конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что Британия всячески способствует эскалации ситуации и является самым активным участником украинского конфликта.

    Лондон прямо не участвует в боевых действиях, однако делает все для разжигания кризиса, передает ТАСС.

    «Британия – самый активный участник украинского конфликта. Они исторические разжигатели войн. Сами они не воюют, но делают все, чтобы погибали другие, в данном случае – украинцы. Это часть их политики. И, в общем-то, это у них получается», – заявил Константинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Константинов заявил, что Владимир Зеленский сколотил баснословное состояние на украинском конфликте.

    Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине.

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    20 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Китай заявил протест Лондону после изъятия смартфонов у туристов

    SCMP: Китай выразил протест Британии из-за изъятия смартфонов у туристов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Посольство Китая в Лондоне заявило протест властям Великобритании в связи с длительными допросами китайских граждан на границе и изъятием у них электронных устройств.

    Китайские дипломаты направили официальное представление британской стороне после того, как пограничные службы Соединенного Королевства начали подвергать граждан КНР длительным допросам и изымать у них личные электронные устройства, включая мобильные телефоны, пишет South China Morning Post.

    В заявлении посольства Китая в Лондоне отмечается, что многочисленные туристы, торговые представители и люди, навещающие родственников, столкнулись с долгими задержками при прохождении контроля. Пограничники забирали у прибывающих смартфоны и другие гаджеты.

    Британские власти объяснили свои действия положениями закона о борьбе с терроризмом и безопасности границ от 2019 года. Дипломатическое представительство выразило серьезную обеспокоенность ситуацией и призвало Лондон прекратить безосновательные задержания и допросы китайских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай ужесточил правила въезда и выезда из страны. Россия, Китай и Монголия начали глубокую интеграцию охраны границ. В апреле постпред США при ООН допустил досмотры идущих в КНР судов.

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    20 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Госдума одобрила отмену обязательной установки счетчиков тепла в ряде новостроек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении правительственный законопроект, который отменяет требование об обязательной установке индивидуальных приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах с вертикальной разводкой отопления.

    Документ вводит единые требования к оборудованию приборами учета зданий, вводимых в эксплуатацию с 1 января 2012 года после строительства, реконструкции или капитального ремонта, передает РИА «Новости».

    Инициатива касается многоэтажек с вертикальной разводкой внутридомовых инженерных систем, где радиаторы подключены к вертикальным стоякам. В настоящее время такие дома должны оснащаться теплосчетчиками в обязательном порядке.

    Новый закон предусматривает установку приборов учета исключительно при наличии технической возможности. Это позволяет использовать альтернативные способы учета расхода тепловой энергии, в том числе распределители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Госдуме рассказали о двукратном росте оплаты воды без счетчиков.

    В январе эксперт Федорова объяснила способы экономии на платежах за жилищно-коммунальные услуги.

    В прошлом году парламентарии раскрыли схемы мошенничества с поверкой счетчиков ЖКХ.

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    20 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект о непубличных кредитных рейтингах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий институт непубличных кредитных рейтингов для защиты корпоративной информации в условиях санкций.

    Госдума приняла в первом чтении проект закона о непубличных кредитных рейтингах, информация о которых будет предоставляться ограниченному кругу лиц, передает РИА «Новости».

    Документ был внесен группой парламентариев во главе с председателем комитета парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. По словам депутата, в условиях санкционного давления непубличные рейтинги позволят инвесторам получать нужную информацию без риска ее утечки.

    Кроме того, инициатива предусматривает возможность присваивать кредитные рейтинги облигациям и цифровым финансовым активам до их официальной регистрации. Это должно ускорить процесс привлечения финансирования для бизнеса.

    Законопроект также расширяет перечень обстоятельств, которые считаются конфликтом интересов, включая сделки с рейтингуемыми лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Аксаков спрогнозировал сохранение ключевой ставки Банка России. В апреле он заявил о вере в криптовалюту. В марте в Госдуме назвали число введенных против России санкций.

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    20 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду и задействовал истребители Typhoon для защиты страны от атак йеменских мятежников-хуситов.

    Минобороны Британии выделило истребители Typhoon для защиты воздушного пространства Саудовской Аравии от ударов со стороны йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», передает ТАСС.

    «Британия будет выполнять оборонительные задачи по защите воздушного пространства Саудовской Аравии, задействовав истребители Typhoon королевских ВВС, для обороны саудовских городов и критически важной национальной инфраструктуры от воздушных атак», – говорится в заявлении британского военного ведомства.

    Отмечается, что боевые самолеты будут использоваться исключительно в оборонительных целях и не будут наносить ответных ударов по позициям хуситов.

    Кроме того, Британия предоставит военно-транспортный самолет RAF A400M для перевозки военных грузов внутри Саудовской Аравии, а также направит военных советников для оказания поддержки саудовским штабным офицерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия отменила форум «Давос в пустыне» из-за атак хуситов. Накануне мятежники нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    А в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

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