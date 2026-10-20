Песков: Россия останется надежным поставщиком энергоресурсов

Tекст: Елизавета Шишкова

В Кремле подчеркнули неизменность статуса страны на мировом топливном рынке. «Россия была, есть и будет оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия отказалась снимать ограничения на закупки энергоресурсов из России.

В пятницу вице-премьер Александр Новак заявил о готовности Москвы увеличить поставки энергоресурсов в Европу.

На прошлой неделе стало известно, что с 2022 года Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов на 320,7 млрд долларов.