Минздрав предсказал рост числа случаев рака в России к середине века

Минздрав предсказал рост числа случаев рака в России на 15,9% к середине века

Tекст: Дмитрий Зубарев

К 2050 году количество новых случаев онкологических заболеваний в России может вырасти на 15,9% в соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина на Всероссийском конгрессе онкопациентов, передает ТАСС.

«Сегодня средний возраст пациентов с установленным зно тоже сдвинулся. Для женщин он сегодня у нас составляет 64,8 года, для мужчин сегодня составляет 65,9 года», – сказала Каракулина.

Она также отметила, что за последние десять лет средний возраст выявления рака увеличился на 1,8 года у мужчин и на 1,1 года у женщин.

Кроме того, по данным Минздрава, количество врачей-онкологов, включая детских, в России с 2018 года увеличилось на 27,5% и достигло 10 092 специалистов в 2025 году. Число гематологов за этот период выросло до 1 896, а радиологов и радиотерапевтов – до 1 660.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу главный онколог Москвы назвал возраст повышения риска развития рака.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко привел показатель выявляемости онкозаболеваний в России.

Между тем ВОЗ спрогнозировала резкий рост заболеваемости раком в Европе и России.