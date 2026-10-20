Песков: Арктика должна стать зоной сотрудничества вместо конфронтации

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва убеждена, что Арктический регион должен оставаться территорией взаимовыгодного сотрудничества и избегать противостояния, передает РИА «Новости».

«Мы убеждены, что Арктика не должна быть территорией противостояния. Арктика не должна быть зоной конфронтации – наоборот, Арктика должна быть территорией взаимовыгодного сотрудничества», – заявил Песков, отвечая на вопрос о возможных планах Евросоюза в регионе.

На разработку новых технологий для работы в экстремальных погодных условиях, включая самолеты и средства дальнего обнаружения, Евросоюз планирует выделить 260 млн евро. Россия при этом неоднократно подчеркивала, что не несет угрозы европейским государствам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник газета The Times сообщила о решении Евросоюза создать центр слежения за подлодками в Арктике.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о планах соперничать с Россией за Северный морской путь.

В прошлом месяце МИД указал на резкий рост военной активности НАТО в регионе.