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    20 октября 2026, 12:37 • Новости дня

    Глава Ryanair предсказал рекордный рост цен на авиабилеты в Европе

    Bloomberg: Глава Ryanair предсказал рост цен на авиабилеты в Европе на 20%

    Tекст: Мария Иванова

    Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что в следующем году цены на авиабилеты в Европе покажут рекордный рост на 20% из-за увеличения расходов на топливо.

    В следующем году цены на билеты европейских авиакомпаний значительно увеличатся. «В ближайшие 12 месяцев вы увидите, пожалуй, самое большое повышение цен на авиабилеты в истории Европы», – сообщил О'Лири, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    По его словам, прибыль авиакомпаний сократится, поскольку даже повышение топливных сборов не сможет компенсировать увеличение расходов на нефть.

    О'Лири также отметил, что большинству европейских перевозчиков, включая саму Ryanair, в следующем году не хватит существенного хеджирования для защиты от подорожания топлива. Кроме того, ситуацию в отрасли серьезно ухудшает повышение налогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за цен на топливо.

    В начале месяца Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель.

    В марте европейские авиакомпании спрогнозировали рост цен на билеты.

    19 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что республика достигла полной самодостаточности в обеспечении электроэнергией и готовится к ее масштабному экспорту.

    По его словам, ввод в эксплуатацию четвертого энергоблока атомной электростанции «Моховце» позволил стране полностью обеспечить внутренние потребности в электричестве, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство TASR.

    «Словакия становится полностью самодостаточной в электроэнергии. Более того, с 2027 года мы сможем экспортировать ее в большом объеме. Речь идет о 400–500 мегаваттах, которые сможем направить на международный рынок. Словакия становится крупной энергетической державой. Несмотря на то, что мы небольшая страна с небольшим количеством жителей, у нас действуют две АЭС», – заявил Фицо.

    Четвертый энергоблок АЭС «Моховце» был подключен к национальной энергосети на прошлой неделе и в настоящее время работает на 19% своей мощности. Ожидается, что после выхода на проектную мощность он будет обеспечивать около 13% потребляемого в республике электричества.

    Всего в Словакии функционируют две атомные электростанции – «Моховце» в центральной части и «Богунице» на западе страны. Обе станции были построены при содействии Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Владимир Путин пообещал сделать все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике.

    В апреле Роберт Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы.

    В прошлом году премьер Словакии и Европейская комиссия обсудили прекращение транзита российского газа через Украину.

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    19 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии

    Правительство Белоруссии запретило ввоз некоторых товаров из Латвии

    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров Белоруссии утвердил запрет на ввоз отдельных категорий товаров латвийского происхождения.

    Ограничения затронули широкий спектр латвийской продукции, передает ТАСС. «Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью», – сообщили в пресс-службе белорусского кабинета министров.

    Уточняется, что введенные ограничительные меры распространяются на рыбные консервы, а также на различные виды промышленных изделий латвийского происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе у границ с Россией и Белоруссией заметили разведывательный беспилотник Латвии.

    Летом Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    The Times: Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    The Times: Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен создать специальный центр для наблюдения за морскими судами и активностью подводных лодок в Арктике в рамках новой военной стратегии, пишет The Times.

    Евросоюз в среду представит новую арктическую стратегию, предусматривающую создание центра наблюдения за российским теневым флотом и активностью подводных лодок, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times. «Европейская безопасность – это арктическая безопасность», – подчеркнула Каллас.

    Документ также предполагает создание системы мониторинга и ремонта подводных кабелей связи на случай диверсий, развитие портов и аэропортов для быстрой переброски войск. На разработку военных технологий для использования в арктических условиях Брюссель выделит 260 млн евро. Речь идет о самолетах, способных действовать в экстремальных погодных условиях, и средствах обнаружения большой дальности.

    В Брюсселе обеспокоены расширением возможностей России и Китая в Арктике, в том числе их превосходством над западными странами по количеству ледоколов. Новая стратегия предусматривает расширение европейского ледокольного флота. Каллас призвала страны Евросоюза координировать действия с США и Канадой для контроля над Северным морским путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике.

    В субботу Евросоюз собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников.

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    19 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    В центре Парижа введен комендантский час

    BFMTV: Власти ввели комендантский час на нескольких улицах в центре Парижа

    В центре Парижа введен комендантский час
    @ Gauthier Bedrignans/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Парижа ввели комендантский час на нескольких улицах в центре города из-за продолжающихся беспорядков, сообщил телеканал BFMTV.

    Комендантский час установлен на площади Республики и нескольких улицах в квартале Ле-Аль в историческом I округе, передает ТАСС. Ограничение будет действовать с 22:00 понедельника до 06:00 вторника по местному времени и распространяется на всех граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    В этот же день премьер-министр Франции Себастьян Лекорню допустил введение режима чрезвычайного положения на фоне беспорядков.

    В воскресенье президент Эммануэль Макрон потребовал от правительства предотвратить новые погромы в стране.

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    19 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Дарья Григоренко

    Префектура департамента Нор объявила о введении комендантского часа в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен на фоне массовых беспорядков.

    Как передает телеканал BFMTV, власти ограничили перемещение граждан в вечернее и ночное время из-за охвативших регион протестов и уличных беспорядков. Ограничительная мера была полностью согласована с мэрами всех четырех населенных пунктов, передает ТАСС.

    Комендантский час начнет действовать с вечера понедельника и продлится в течение двух суток. Ограничения будут находиться в силе с 20.00 до 06.00 по местному времени, что соответствует периоду с 21.00 до 07.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети.

    Премьер страны допустил введение режима чрезвычайного положения.

    Глава французского правительства поручил ввести частичный комендантский час.

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    20 октября 2026, 05:21 • Новости дня
    Армия США приготовила сотни аэростатов на случай конфликта в Европе

    The War Zone: США применят тысячи аэростатов при конфликте в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский генерал Стивен Карпентер заявил, что Сухопутные войска США планируют использовать сотни высотных аэростатов в случае военного конфликта в Европе.

    На европейский театр военных действий в случае открытого противостояния могут быть переброшены сотни или даже тысячи подобных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на портал The War Zone.

    «США хотели бы заполнить стратосферу высотными аэростатами, причем по 200–300 единовременно», – заявил Стивен Карпентер.

    Предполагается, что аэростаты можно будет задействовать для выполнения широкого спектра задач, начиная с ретрансляции данных и обеспечения связи и заканчивая непосредственными пусками вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Армия США решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО.

    В прошлом месяце в Соединенных Штатах назначили исполняющего обязанности министра армии.

    Весной американское командование запланировало развернуть масштабную сеть аэростатов над Тихим океаном.

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    20 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян

    Telegraph: Страны Прибалтики и Скандинавии начнут изымать дома у россиян

    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти стран Прибалтики и Скандинавии начали принимать меры вплоть до экспроприации в отношении находящихся в этих государствах домов граждан России, пишет газета The Telegraph.

    Западные чиновники принимают меры вплоть до экспроприации против сотен домов в Литве, Швеции и Норвегии, которые принадлежат россиянам и находятся поблизости от инфраструктурных и военных объектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «В странах Балтийского региона существует обеспокоенность тем, что Россия может использовать право собственности… как своего рода «троянского коня», – заявил бывший посол Литвы в Британии Эйтвидас Баярунас.

    Издание не приводит никаких доказательств того, что загородные дома используются не по назначению. При этом в Москве неоднократно отвергали обвинения стран НАТО в гибридных операциях и подчеркивали отсутствие планов нападать на альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Кремль заявил о поддержке Европой русофобской риторики Лондона.

    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России.

    Летом премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил европейские элиты в русофобии.

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    19 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Установлены подозреваемые в поджоге антенн Starlink в Болгарии

    БНТ: Двух юношей из Германии заподозрили в поджоге антенн Starlink под Софией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двое молодых людей из Германии подозреваются в поджоге антенн системы спутниковой связи Starlink, расположенных в районе столицы Болгарии, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

    Инцидент произошел в ночь на 10 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на БНТ. По информации прокуратуры, подозреваемыми являются Тирпан Бейтула и Зека Ислам, родившиеся в Германии в 2007 году. Юноши прибыли в Болгарию в качестве туристов через КПП «Калотина» на сербско-болгарской границе и находились в стране несколько часов.

    В результате поджога пострадали 18 антенн: три полностью сгорели, две получили частичные повреждения, еще три были повреждены. Был риск распространения огня на административное здание.

    В понедельник в Софийском городском суде пройдет слушание по запросу прокуратуры о выдаче европейского ордера на арест подозреваемых. Им грозит от трех до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе неизвестные подожгли антенны Starlink в Болгарии.

    В конце сентября МВД Польши подтвердило поджог шлюза Starlink, раздававшего интернет Украине.

    В июле Германия собралась вывести на орбиту собственного военного конкурента Starlink.

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    19 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Власти польского Вроцлава объявили эвакуацию 3 тыс. человек из-за авиабомбы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В польском Вроцлаве из-за обнаруженной авиационной бомбы времен Второй мировой войны эвакуируют около 3 тыс. жителей, сообщила представитель пресс-службы города Агата Дзиковская.

    «На строительной площадке на Железнодорожной улице обнаружили неразорвавшуюся бомбу. Это авиационная бомба весом около 250 кг», – приводит РИА «Новости» слова Дзиковской.

    Она пояснила, что антикризисный штаб принял решение эвакуировать людей в радиусе 300 метров от места опасной находки. Операция по обезвреживанию запланирована на вторник.

    Директор департамента безопасности и управления чрезвычайными ситуациями Вроцлава Бартоломей Буяк добавил, что утром саперы извлекут бомбу и вывезут ее на полигон для утилизации. Зона эвакуации ограничена улицами Грабишиньской, Пилсудского и Зелиньского. Находящаяся в этом районе школа будет закрыта весь день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца школу в Варшаве эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе.

    В 2024 году в поселке Ильич на Кубани ввели режим ЧС из-за бомбы времен Великой Отечественной войны.

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    19 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Подозреваемого в шпионаже военного с паспортом Украины задержали в Польше

    Минобороны Польши: Военный с гражданством Украины арестован по делу о шпионаже

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о задержании слушателя Военно-медицинской академии с украинским гражданством, который подозревается в ведении разведки военных объектов.

    Заместитель главы военного ведомства республики уточнил, что задержанный является слушателем Военно-медицинской академии и имеет гражданства Украины и Польши. По его словам, фигурант вел разведку объектов Войска польского, передает РИА «Новости».

    «В таких ситуациях мы редко можем раскрывать подробности, но я могу подтвердить, что произошло задержание слушателя Военно-медицинской академии, который однозначно вел разведку объектов в Войске польском», – заявил Томчик.

    В военной жандармерии Польши добавили, что 31-летний мужчина в звании старшего рядового резерва был задержан в Лодзи по подозрению в шпионаже. Гарнизонный суд Варшавы арестовал его на три месяца. За последние три года в стране задержали 50 диверсантов и шпионов.

    При обыске у подозреваемого нашли несколько телефонов, комплекты документов и печатей, а также значительную сумму наличных денег и золото, сообщает радиостанция RMF FM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Германии задержали двух граждан Турции за поджог польской станции Starlink.

    В прошлом году премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Владимира Зеленского данные об устроивших диверсию в стране украинцах.

    В 2025 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о причастности Киева к теракту на польской железной дороге.

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    19 октября 2026, 21:02 • Новости дня
    Литва решила запросить у НАТО разрешение сбивать дроны без визуального контакта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс распорядился начать консультации с Североатлантическим альянсом о возможности перехвата нарушающих воздушную границу беспилотников без визуального подтверждения.

    Как пишет LRT, Вильнюс планирует обсудить возможность уничтожения дронов-нарушителей базирующимися в стране истребителями НАТО без визуального контакта с целью, передает ТАСС.

    «Я распорядился начать консультации с НАТО по пересмотру алгоритма реагирования на вторжение беспилотников. Надеюсь, месяца на это хватит», – заявил Синкявичюс.

    Глава правительства выразил мнение, что альянс может оставить форму реакции на нарушение воздушной границы на усмотрение стран-участниц, передав этот вопрос в компетенцию национального права.

    Согласно действующим правилам, в мирное время пилот истребителя не имеет права открывать огонь по беспилотнику до тех пор, пока лично не убедится в типе летательного аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Литве нашли обломки залетевшего со стороны Польши беспилотника. Вильнюс попросил Варшаву помочь в расследовании инцидента.

    Киев извинился за нарушение воздушного пространства Литвы украинским дроном.

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    19 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Испанская полиция применила силу к бастующим преподавателям в Мадриде

    El Pais: Испанская полиция применила силу к бастующим преподавателям в Мадриде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице Испании правоохранителям пришлось оттеснять участников протестной акции преподавателей, которые окружили вход в здание, где должно было пройти мероприятие с главой региона Исабель Диас Аюсо, пишет El Pais.

    Около 500 человек собрались на митинг в Мадриде у здания, где было запланировано мероприятие с участием главы автономного сообщества Исабель Диас Аюсо, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

    Протестующие окружили вход в здание, и из-за их отказа уходить стражам порядка пришлось силой оттеснить собравшихся на несколько метров.

    Бессрочная забастовка преподавателей государственных учебных заведений автономного сообщества Мадрид началась 14 октября. Участники требуют увеличения финансирования, сокращения наполняемости классов и улучшения условий труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца испанские профсоюзы назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса. Жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в городах страны.

    В феврале масштабную забастовку устроили испанские врачи.

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    19 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Власти Италии решили направить военных в Милан после погромов

    Правительство Италии решило направить 500 военных в Милан после беспорядков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Италии планируют направить 500 военнослужащих в Милан для обеспечения правопорядка после недавних массовых беспорядков, сообщила газета Il Messaggero.

    Правительство Италии направит 500 военных для обеспечения соблюдения правопорядка в Милане, передает ТАСС со ссылкой на Il Messaggero. Отмечается, что соответствующий указ будет одобрен на чрезвычайном заседании Совета министров во вторник.

    Решение принято на совещании представителей служб охраны правопорядка и МВД во главе с премьер-министром Джорджей Мелони.

    Военнослужащие направляются в город в качестве подкрепления после погромов в минувшие выходные. Ущерб торговому сектору, включая закрытие магазинов и ресторанов, оценивается в 700 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция задержала более 270 человек в ходе протестов в Милане.

    В воскресенье протестующие разгромили магазины в центре города.

    В пятницу итальянские студенты устроили массовые протесты против политики Мелони.

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    19 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Болгария усилила патрулирование побережья Черного моря с помощью дронов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Болгарские военные задействовали беспилотные летательные аппараты для усиления наблюдения за побережьем Черного моря и прилегающим пространством, сообщает министерство обороны страны.

    Как уточнили в ведомстве, вооруженные силы Болгарии начали использовать беспилотники для наблюдения за побережьем, а также прилегающей акваторией и воздушным пространством Черного моря, передает РИА «Новости».

    В военном ведомстве уточнили, что эти действия являются частью превентивных мер. Они призваны повысить безопасность и обеспечить своевременное предоставление данных об обстановке в регионе.

    Министерство также предупредило местных жителей, что полеты дронов вдоль побережья напрямую связаны с выполнением задач по мониторингу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу атакованное дронами в Черном море торговое судно отбуксировали в Бургас.

    В среду Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

    Во вторник у берегов Болгарии спасли пять моряков с затонувшего после атаки беспилотников судна.

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    19 октября 2026, 22:22 • Новости дня
    Сербская оппозиция назвала вступление в Евросоюз угрозой национальным интересам

    Лидер Новой демпартии Сербии Йованович отверг вступление страны в Евросоюз

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милош Йованович заявил, что присоединение Белграда к Европейскому союзу потребует введения антироссийских санкций, что абсолютно недопустимо.

    Оппозиционный политик отверг возможность европейской интеграции из-за необходимости согласовывать внешнеполитический курс с Брюсселем, передает ТАСС.

    «Сербии пришлось бы привести свою внешнюю политику в соответствие с их политикой. Это противоречит нашим национальным интересам. Россия – союзное нам государство. Для нашего избирательного списка введение санкций исключено», – заявил Йованович.

    Политик подчеркнул, что к переговорам о статусе Косово и Метохии необходимо привлечь Россию, Китай и другие государства, которые не признают независимость сербского края. По его словам, смещение центра тяжести в международных отношениях и движение мира к многополярности открывают для Белграда новое пространство для маневра.

    Внеочередные парламентские выборы пройдут в Сербии 25 октября. Йованович возглавляет на них коалиционный избирательный список «Подлинные правые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Сербии Александр Вучич заявил о поддержке со стороны российского руководства.

    В пятницу глава МИД Ивица Дачич пообещал сохранить курс на сотрудничество Белграда и Москвы после выборов.

    В четверг заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о попытках Запада вмешаться в избирательный процесс в республике.

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