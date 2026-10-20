Депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства

Tекст: Елизавета Шишкова

Профильный комитет внес на рассмотрение Госдумы проект об утверждении Ирины Окладниковой на должность вице-премьера – руководителя аппарата правительства, передает ТАСС.

Вячеслав Володин сообщил, что депутаты также поддерживают кандидатуру министра финансов Антона Силуанова на должность вице-премьера. «Все те вопросы, которые надо решать, и задачи Минфин достаточно эффективно решает. И поэтому, оценивая этот труд, депутаты кандидатуру поддерживают», – заявил председатель нижней палаты парламента.

По его словам, Окладникова и Силуанов обеспечат качественное обсуждение проекта федерального бюджета на ближайшие годы, пишет РИА «Новости».

Володин отметил, что Минфину приходится работать в сложных условиях из-за санкционного давления, однако ведомство справляется с обеспечением социальных гарантий.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить Силуанова вице-премьером – министром финансов, а Окладникову – вице-премьером – руководителем аппарата правительства. Кроме того, на пост вице-премьера – полпреда в ДФО выдвинут Олег Кожемяко, вице-премьером по транспорту может стать Андрей Никитин, а министром транспорта – Дмитрий Ядров. Пленарное заседание Госдумы, на котором планируется утвердить кандидатуры, пройдет в среду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин усилил правительство новыми вице-премьерами.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил кадровые изменения инициативой Михаила Мишустина.

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