Колокольцев: Число причастных к киберпреступлениям подростков выросло на 30%

Tекст: Алексей Дегтярёв

«С начала текущего года число подростков, причастных к киберпреступлениям, увеличилось на 30%, причем на 10% – по тяжким и особо тяжким составам», – приводит слова Колокольцева ТАСС.

Он отметил, что такая динамика отчасти связана с введением ответственности за предоставление платежных инструментов и номеров телефонов для незаконных операций.

Кроме того, в этом году силовые ведомства предотвратили 65 нападений на образовательные организации и не допустили 20 вооруженных нападений, добавил Колокольцев.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники похитили у москвички рекордные 450 млн рублей. На прошлой неделе в МВД рассказали о самом длительном дистанционном мошенничестве. Днем ранее сообщалось, что злоумышленники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта.