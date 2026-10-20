Мирошник: ВСУ массированно атаковали Алешкинский округ

Tекст: Елизавета Шишкова

«Невзирая на заявления о якобы озабоченности судьбой жителей, находящихся в дронной осаде города Алешки, продолжались массированные атаки по Алешкинскому округу», – заявил Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, за дневные часы в Алешках зафиксировано 733 прилета ствольной и минометной артиллерии, а также 556 ударов беспилотников ВСУ. Мирошник добавил, что украинские дроны наносили удары по жилым объектам в населенных пунктах Тарасовка, Новая Маячка, Костогрызово, Виноградово, Подо-Калиновка и Приветное.

В Тарасовке сгорел магазин, в Новой Маячке – здание сельскохозяйственной компании, а в Костогрызове украинские беспилотники сбросили бомбы на школу, уточнил представитель российского дипведомства.

В понедельник Папа Римский Лев XIV в ходе телефонного разговора напомнил Владимиру Зеленскому о тяжелой гуманитарной ситуации в Алешках. Ранее, 16 октября, в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин дал понтифику подробные разъяснения относительно ситуации в городе, подчеркнув, что ответственность за нее несет Киев. Путин также поддержал намерение Ватикана содействовать обеспечению безопасности населения и организации поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в результате атак украинских вооруженных формирований на Алешкинский округ погиб один человек.

На прошлой неделе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал условия жизни в Алешках тяжелейшими из-за постоянных атак ВСУ.

В начале месяца украинские военные заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками.