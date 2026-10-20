Обвиняемые в убийстве россиян в Таиланде полностью признали вину

На заседании суда подсудимые признали себя виновными по всем пунктам обвинения, передает РИА «Новости» со ссылкой на таиландский новостной портал Пхучаткан.
Ранее обвиняемые Тхана Кэттхонг и Тхонгчай Сринин отрицали вину в изнасиловании и предумышленном убийстве с особой жестокостью. На заседании 1 октября они согласились с обвинениями лишь по ряду эпизодов, категорически отвергнув причастность к умышленному убийству группой лиц по предварительному сговору.
Учитывая возможность сурового наказания вплоть до смертной казни, прокурор ходатайствовал о продолжении судебного процесса. По местным законам признание вины позволяет сразу перейти к вынесению приговора, однако в случае тяжелых статей стороны вправе потребовать рассмотрения дела по существу с представлением дополнительных доказательств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца подозреваемые в убийстве россиян в Паттайе частично признали вину.
В прошлом месяце власти Таиланда предъявили обвинения подозреваемым в преступлении.
Летом МИД Таиланда передал письмо Сергею Лаврову в связи с убийством россиян.