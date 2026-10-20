Обвиняемые в убийстве россиян в Таиланде полностью признали вину

Пхучаткан: Подсудимые по делу об убийстве россиян в Таиланде признали вину

Tекст: Мария Иванова

На заседании суда подсудимые признали себя виновными по всем пунктам обвинения, передает РИА «Новости» со ссылкой на таиландский новостной портал Пхучаткан.

Ранее обвиняемые Тхана Кэттхонг и Тхонгчай Сринин отрицали вину в изнасиловании и предумышленном убийстве с особой жестокостью. На заседании 1 октября они согласились с обвинениями лишь по ряду эпизодов, категорически отвергнув причастность к умышленному убийству группой лиц по предварительному сговору.

Учитывая возможность сурового наказания вплоть до смертной казни, прокурор ходатайствовал о продолжении судебного процесса. По местным законам признание вины позволяет сразу перейти к вынесению приговора, однако в случае тяжелых статей стороны вправе потребовать рассмотрения дела по существу с представлением дополнительных доказательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца подозреваемые в убийстве россиян в Паттайе частично признали вину.

В прошлом месяце власти Таиланда предъявили обвинения подозреваемым в преступлении.

Летом МИД Таиланда передал письмо Сергею Лаврову в связи с убийством россиян.