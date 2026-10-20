Петербуржца задержали за похищение малолетней девочки в лифте

Вечером 18 октября злоумышленник напал на ребенка в лифте, ограничил ее свободу и силой вытащил на лестничную площадку девятого этажа, цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Девочка оказала активное сопротивление нападавшему. На шум борьбы вышла соседка, которая вмешалась в ситуацию и вызвала полицию. Пострадавшему ребенку потребовалась медицинская помощь.
Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье о похищении человека. Ему уже предъявлено обвинение, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд Петербурга арестовал подозреваемых в похищении подростка. В феврале задержанный за похищение другого малолетнего ребенка в Петербурге сознался в его убийстве. В прошлом году правоохранительные органы задержали подозреваемых в похищении несовершеннолетнего.