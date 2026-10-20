Захарова призвала федерации не выбирать Нидерланды для проведения турниров

МИД: Нидерланды отказали в визах российским гимнасткам перед чемпионатом мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти королевства под надуманным предлогом не выдали визы наиболее сильным и титулованным российским спортсменкам для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, сообщается на сайте МИД.

«Скатиться до откровенно шовинистических мошеннических приемов, специально направленных на ослабление нашей команды, – это вполне отвечающий нынешнему моральному облику голландских властей поступок», – заявила Захарова.

Она также призвала международные спортивные федерации учитывать при выборе стран-хозяек соревнований, что Нидерланды не в состоянии обеспечить честное и беспристрастное проведение турниров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генсек World Gymnastics назвал печальной ситуацию с невыдачей виз россиянкам в Нидерландах.

Ранее организация выразила сожаление в связи с этим инцидентом.

Также Федерация гимнастики решила обратиться в МОК из-за недопуска спортсменок.