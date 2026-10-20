Житель Новокузнецка избил соседку после замечания о курении в подъезде

В Кузбассе мужчина избил соседку из-за просьбы не курить в подъезде

Tекст: Алексей Дегтярёв

Житель Новокузнецка жестоко избил соседку после того, как она сделала ему замечание из-за курения в подъезде, передает «Лента.ру» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Конфликт произошел возле одного из домов на улице Кирова. Накануне соседи шумели всю ночь и громко слушали музыку, из-за чего женщине пришлось вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Утром горожанка попросила их не курить на лестничной площадке. В ответ на это сожитель соседки набросился на нее с кулаками. В порыве злости мужчина нанес женщине несколько ударов и швырнул о металлическую трубу.

Пострадавшей потребовалась помощь врачей. Ей наложили 12 швов, также женщина повредила колено и шею и начала заикаться из-за перенесенного стресса. После инцидента россиянка обратилась в полицию и прошла судебно-медицинскую экспертизу.

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