Захарова назвала мифическую российскую угрозу спасательным кругом Европы

Tекст: Елизавета Шишкова

Ранее министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус заявила, что рассматривает Москву в качестве врага, передает ТАСС.

«Что касается премьер-министра Нидерландов и других европейских политиков, то мифическая «российская угроза» стала для них «спасательным кругом» во внутренних делах», – подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что поиск внешнего противника очень удобен для оправдания собственных промахов. По ее словам, политики прикрываются таким врагом при проведении непопулярных мер, которые кардинальным образом расходятся с интересами жителей их стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца посол Нечаев отметил, что рядовые жители Европы перестали верить в миф о российской угрозе.

В прошлом месяце российский посол отверг обвинения Хорватии в угрозах безопасности континента.

Летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что европейцы придумали врага в лице России для повышения налогов.