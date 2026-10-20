Мишустин заявил о готовности России наращивать агроэкспорт в страны ШОС

Мишустин: На страны ШОС приходится больше половины агроэкспорта России

Tекст: Елизавета Шишкова

«Россия является основным партнером стран ШОС в сфере сельского хозяйства, играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности Евразии», – приводит его слова ТАСС.

Выступая на заседании Совета глав правительств ШОС в узком составе, глава кабмина уточнил, что в государства объединения направляется более 54% от общего объема поставок российской сельхозпродукции за рубеж.

Мишустин также добавил, что в 2025 году экспорт продукции российского АПК вырос на 12,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 22 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Михаил Мишустин предложил странам ШОС расширить взаимодействие в сфере искусственного интеллекта.

Он анонсировал план организации по упрощению импорта и экспорта.

Премьер-министр сообщил о росте товарооборота России и государств ШОС.