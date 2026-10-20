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    20 октября 2026, 12:02 • Новости дня

    Samsung представила первые наушники с доступом к ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Южнокорейская компания Samsung Electronics на следующей неделе начнет продажи своих первых беспроводных наушников открытого типа с поддержкой искусственного интеллекта.

    Устройство под названием Galaxy Buds On поступит в продажу на внутреннем рынке 27 октября. Новинка будет доступна в черном цвете по цене 299 тыс. вон (около 225 долларов), пишет Yonhap.

    Специальный дизайн наушников позволяет слушать музыку и смотреть видео, оставаясь в курсе происходящего вокруг. Продукт ориентирован на бегунов и людей, которым важно слышать окружающие звуки в повседневной жизни. При разработке корпорация использовала технологии оптимизации на базе искусственного интеллекта с четырехмерными вычислениями.

    «Если в голову внезапно приходит идея, пользователи могут вызвать Gemini Live, чтобы развить ее в ходе разговора, или быстро записать идеи и списки дел с помощью Quick Voice Memo, что делает наушники очень практичными для повседневного использования», – заявил представитель подразделения носимых устройств Samsung Нам Хен Чжон.

    При сопряжении со смартфоном или планшетом наушники поддерживают голосовые команды без помощи рук. Устройство также распознает движения головы пользователя и оснащено сенсорным управлением. График выпуска новинки на рынках других стран пока не определен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Samsung представила новые технологии памяти для инфраструктуры ИИ. Летом производитель электроники впервые за 25 лет уступил титул самой дорогой корейской компании. В прошлом году предприниматель Илон Маск заявил о помощи Samsung в выпуске чипов AI6 для компании Tesla.

    20 октября 2026, 12:07 • Новости дня
    Фантасты объяснили разницу в страхах перед ИИ в Китае и на Западе
    Фантасты объяснили разницу в страхах перед ИИ в Китае и на Западе
    @ IMAGO/Piero Nigro/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Колумнист издания NewScientist Эннали Ньюиц сравнил западные страхи перед искусственным интеллектом с христианскими представлениями о едином Боге и показал, как это отличает отношение к ИИ в США от восприятия технологии в Китае.

    Эннали Ньюиц напомнил, что в США на фоне обсуждений угроз искусственного интеллекта президент Дональд Трамп в прошлом месяце подписал указ, по которому технология больше не должна называться «искусственным» интеллектом, а только «суперинтеллектом», и объявил в соцсетях «врагом» тех, кто продолжает употреблять прежний термин, передает NewScientist.

    По словам автора, идея «суперинтеллекта», популяризированная философом Ником Бостромом, повторяет христианскую модель мира, где всемогущий Бог управляет через «класс жрецов», а в массовой культуре Запада споры пессимистов и сторонников ускоренного развития ИИ напоминают спор религиозных сект о намерениях Бога и отражаются в фантастике о «машинах-спасителях» и «машинах-карателях». Ньюиц считает, что такие духовные и научно-фантастические образы затем перетекают в политику и регулирование технологий.

    Китайский писатель-фантаст Чэнь Цюфань в беседе с Ньюицом отметил, что в китайской традиции нет единого всесильного Бога, а божества воспринимаются как «могущественные соседи с должностными обязанностями», поэтому в местном воображении ИИ выглядит скорее как инструмент, бюрократ, помощник или член семьи и рассматривается как шанс возглавить новую индустриальную революцию. По словам Чэня, «самый глубокий страх» в Китае связан не с восстанием машин, а с риском «опоздать к очередной промышленной революции», тогда как американцы задают ИИ богословский вопрос «кто спасет или осудит нас», а китайцы – исторический: «успеем ли мы на этот раз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek. На прошлой неделе Москва выразила озабоченность решением США переименовать искусственный интеллект в «суперинтеллект». В прошлом месяце Конгресс США объединился ради разработки регулирования искусственного интеллекта.

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    17 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Нобелевский лауреат предрек уничтожение рынка труда из-за развития ИИ

    Нобелевский лауреат Аджемоглу предрек уничтожение рынка труда из-за развития ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Лауреат Нобелевской премии по экономике Дарон Аджемоглу предупредил, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта и создание сверхинтеллекта уничтожат мировой рынок труда в ближайшие десять лет.

    Продолжение текущего курса развития технологий и стремление индустрии создать сверхинтеллект, превосходящий возможности человека, несут угрозу обществу, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.

    Экономист подчеркнул, что приближение к подобной технологии приведет к исчезновению не только рабочей силы, но и демократии в целом.

    «Если мы хотя бы приблизимся к такому сверхинтеллекту, рынка труда больше не будет – останутся только рабочие, инженеры узкой специализации или предприниматели… Эта угроза не появится сегодня или завтра, но может возникнуть в ближайшие десять лет», – заявил Аджемоглу.

    Ученый призвал к радикальной переориентации развития искусственного интеллекта на нужды рядовых сотрудников, отметив, что подобный шаг идет вразрез с интересами представителей отрасли.

    В 2024 году профессор Массачусетского технологического института Дарон Аджемоглу совместно с Саймоном Джонсоном и Джеймсом Робинсоном получил Нобелевскую премию по экономике за исследование процессов формирования институтов и их влияния на процветание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МВФ назвала опасной зависимость мировой экономики от искусственного интеллекта.

    В понедельник директор организации Кристалина Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за развития этих технологий.

    В прошлом месяце разработчик ИИ Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству со стороны новых систем.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek

    Власти США обязали ведомства удалить из своих систем китайский ИИ DeepSeek

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны и запретило его закупки.

    Гражданским ведомствам США предписано удалить из своих информационных систем искусственный интеллект DeepSeek и отказаться от его закупок, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, из правительственных систем должны быть удалены все продукты DeepSeek и связанных с ней организаций, а также разработки сторонних компаний, созданные с использованием китайских технологий. Гражданским властям Соединенных Штатов также запретили приобретать любые услуги компании Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце Вашингтон и Пекин договорились о диалоге по вопросам его развития.

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    19 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Минздрав сообщил о регистрации 60 медизделий с ИИ в России

    Замглавы Минздрава Ваньков: В России зарегистрировали 60 медизделий с ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков сообщил, что в стране зарегистрировано 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    Большинство из этих разработок предназначено для анализа радиологических изображений, передает РИА «Новости». «Шестьдесят медицинских изделий зарегистрировано. Большинство из них – анализ радиологических изображений, действительно, начиналось все именно с этой технологии. Она на сегодняшний день показала устойчивое использование в регионах Российской Федерации и при должном уровне реализации соответствующих сценариев показывает свою эффективность», – заявил Ваньков в ходе парламентских слушаний.

    Замминистра добавил, что до конца текущего года во всех российских регионах планируется начать использовать не менее пяти медицинских изделий с нейросетями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о регистрации 48 программ с искусственным интеллектом в медицине. Он также назвал следующий этап развития подобных технологий в российских клиниках.

    В 2024 году президент Владимир Путин рассказал о планах расширить применение нейросетей при лечении россиян.

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    19 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Германия договорилась с Nvidia о партнерстве в сфере промышленного ИИ

    Германия и Nvidia заключили соглашение о внедрении ИИ в промышленность

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Документ был подписан на международном инвестиционном саммите Invest in Germany в Берлине, сообщает ТАСС.

    «Согласно документу, партнеры договорились о продвижении инициативы по разработке передовых моделей искусственного интеллекта для сферы физического ИИ», – заявили в пресс-службе правительства ФРГ.

    Инициатива нацелена на систематическое внедрение промышленного ИИ и создание в Европе современной экосистемы с участием немецких компаний и институтов.

    Центральным элементом станет платформа «Индустрия 4.0», которая переориентируется на эту тематику и останется открытой для международного сотрудничества.

    Приоритетом станет разработка решений на базе платформ Nvidia Nemotron и Cosmos, для чего компания расширит присутствие и инвестиции в ФРГ.

    В правительстве отметили, что партнерство объединит «немецкое инженерное искусство с передовыми технологиями ИИ», повысит производительность труда и обеспечит технологический суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Nvidia выпустила инструмент, блокирующий опасные действия ИИ. Компания представила платформу защиты от его несанкционированных действий.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу во время выступления на сцене.

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    19 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Швыдкой сравнил созданную ИИ литературу с генно-модифицированными продуктами

    Швыдкой: Литературу с использованием ИИ необходимо маркировать

    Швыдкой сравнил созданную ИИ литературу с генно-модифицированными продуктами
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сравнил литературу, созданную с использованием искусственного интеллекта (ИИ), с генно-модифицированными продуктами и предложил маркировать такие произведения.

    «Это как генно-модифицированные продукты. Надо ставить соответствующую маркировку. А дальше пускай решает жюри», – приводит слова Швыдкого ТАСС. При этом он отметил, что сам искусственный интеллект выступает лишь инструментом, который заменяет традиционные способы поиска информации, такие как карточки в библиотеках.

    Швыдкой подчеркнул, что ИИ способен находить информацию быстрее, однако качество не всегда бывает на высоте.

    По его словам, к нейросетям следует относиться с благодарностью, но проверять выданную ими информацию нужно очень внимательно, так как ИИ может быть лукав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг YouTube Music начал маркировать сгенерированную нейросетями музыку.

    В прошлом месяце Швыдкой предупредил о риске выхода ИИ из-под контроля.

    В июле Госдума приняла закон об обязательной маркировке созданного нейросетями контента.

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    19 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Разработчик чат-бота Claude передал 5% акций в фонд общественного блага

    Компания Anthropic передала 5% своих акций на общественные инициативы

    Tекст: Мария Иванова

    Американская технологическая компания Anthropic, создавшая чат-бот Claude, передаст 5% своих акций в специально учрежденный «Фонд общественного блага», сообщила пресс-служба разработчика.

    «Мы передаем часть акций Anthropic в Фонд общественного блага Anthropic – новую структуру, доля которой будет увеличиваться по мере роста компании», – заявили в пресс-службе.

    При условии одобрения акционерами в фонд перейдет 5% ценных бумаг предприятия. Они будут распределяться среди некоммерческих организаций для реализации различных общественных инициатив, в том числе для изучения влияния искусственного интеллекта на рынок труда, передает ТАСС.

    В Anthropic заверили, что не станут использовать новую структуру для политического лоббирования.

    Размер переданного пакета акций может быть увеличен на 2% за каждые 50% роста стоимости компании. Кроме того, руководство и сотрудники разработчика также пожертвуют часть своих долей, в результате чего фонд в общей сложности может получить около 20% акций.

    По информации Reuters, в этом году ожидается первичное публичное размещение акций (IPO) Anthropic, которое может стать одним из крупнейших в истории. Капитализацию компании оценивают в 1,5–2 трлн долларов, поэтому стоимость первоначального взноса в 5% может составить 75–100 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания Anthropic предрекла превращение искусственного интеллекта в компьютерные вирусы.

    В начале месяца разработанная ею ИИ-модель отправила в полицию Филадельфии ложный сигнал об убийстве.

    В прошлом месяце разработчик предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству.

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    19 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Маск предрек поражение людей от искусственного интеллекта

    Маск допустил поражение человечества от искусственного интеллекта

    Tекст: Мария Иванова

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может победить людей, и допустил, что сам окажется в числе проигравших.

    «Так много людей будут враз повержены суперубедительным суперинтеллектом, и я, возможно, окажусь одним из них», – написал Маск в соцсети.

    В мире все чаще выражают обеспокоенность по поводу угроз, которые может представлять искусственный интеллект, включая риск выхода технологии из-под контроля, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призывал замедлить разработку мощных моделей ИИ ради безопасности.

    Маск, владеющий компанией xAI, и глава OpenAI Сэм Альтман уже согласились с этой идеей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лауреат Нобелевской премии по экономике Кристофер Писсаридес предрек уничтожение рынка труда из-за развития искусственного интеллекта.

    В тот же день глава МВФ Кристалина Георгиева назвала опасной зависимость мировой экономики от ИИ.

    На прошлой неделе сооснователь Microsoft Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ в 2027 году.

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    19 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Взломавшего сеть пиццерий с помощью ИИ хакера задержали в Барнауле

    МВД: В Барнауле хакер с помощью ИИ взломал базу данных крупной сети пиццерий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Барнауле хакера, который с помощью искусственного интеллекта взломал базу данных одной из крупнейших сетей пиццерий.

    Сотрудники БСТМ МВД задержали в Барнауле подозреваемого, который применил инструменты искусственного интеллекта для взлома баз данных крупной сети пиццерий. Благодаря новым технологиям время на подготовку кибератак сократилось с нескольких недель до нескольких часов, сообщила Ирина Волк.

    Злоумышленник специализировался на целевых атаках с использованием фишинга и обхода средств защиты. Через виртуальные серверы он получал доступ к информации о заказах, адресах доставок и телефонных номерах клиентов для последующей продажи этих сведений третьим лицам. Атаки преступной группы отличались высокой автоматизацией.

    При обысках правоохранительные органы изъяли технические устройства и программные средства, инфраструктура группировки ликвидирована. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, он отправлен под домашний арест. Полиция продолжает розыск соучастников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хакеры похитили данные 13 тыс. японских полицейских.

    Ранее Рособрнадзор приостановил исследования качества образования из-за кибератак.

    Кроме того, стало известно, что злоумышленники начали активнее использовать искусственный интеллект для взломов.

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    19 октября 2026, 06:34 • Новости дня
    Челябинские ученые разработали обучающий курс для рабочих с ИИ-консультантом

    В Челябинске создали курс по бережливому производству с ИИ-консультантом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Научная команда Южно-Уральского государственного университета запатентовала дистанционную образовательную программу со встроенной нейросетью.

    За основу курса взяты реальные производственные процессы нефтесервисной компании, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Программа состоит из теоретического блока, практических заданий, трех мини-игр по системе 5С в офисе, на складе и слесарном участке, а также итогового тестирования. Старший преподаватель кафедры цифровой экономики и информационных технологий университета Владимир Переведенцев отметил комплексность продукта. «По отдельности есть программы, которые делают что-то одно: присутствие, тесты, игрофикацию. А вот чтобы все вместе – и методические материалы, и эффект присутствия на предприятии, и нейросетевое тестирование, и мини-игры в одном решении – такого я не видел», – заявил Переведенцев.

    Курс рассчитан на корпоративные учебные центры, его можно пройти самостоятельно за 16 часов без отрыва от работы. Элементы обучения созданы на основе фотографий и видео реальных рабочих зон. Апробация материалов прошла на 2,5 тыс. слушателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ФАС впервые возбудила дело о картеле с помощью искусственного интеллекта. До этого Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей. Россия открыла первый центр искусственного интеллекта в Африке.

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    20 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    США ввели санкции против пяти китайских компаний из-за кражи секретов Google

    Госдеп США ввел санкции против пяти китайских компаний за кражу секретов ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний, которые связаны с бывшим инженером Google Дин Линвэем и подозреваются в краже коммерческих секретов.

    Госдепартамент США объявил о введении масштабных санкций в рамках закона о защите американской интеллектуальной собственности против пяти китайских компаний, подозреваемых в краже коммерческих секретов, пишет South China Morning Post.

    В санкционный список попали венчурная фирма MiraclePlus, компания Shanghai Zhisuan Technology, основанная бывшим инженером-программистом Google Дин Линвэем, а также три связанные с ними структуры.

    В январе Дин Линвэй был признан виновным по семи пунктам обвинения в краже коммерческой тайны. При этом федеральный судья оправдал его по семи дополнительным пунктам об экономическом шпионаже из-за недостатка доказательств намерений инженера принести пользу китайскому правительству. Обвинительные приговоры за кражу остаются в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минфин США ввел санкции против пяти китайских компаний. Власти запретили гражданским ведомствам использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek. В прошлом месяце США ввели санкции против китайской онлайн-платформы Xinbi Guarantee.

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    20 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    Минпросвещения решило создать центр изучения ИИ в школах

    В России решили создать центр изучения ИИ в школьном образовании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Института содержания и методов обучения Максим Костенко сообщил, что Министерство просвещения России приняло решение сформировать центр изучения искусственного интеллекта в школах.

    Центр изучения искусственного интеллекта в школьном образовании появится на базе Института содержания и методов обучения (ИСМО) им. В. С. Леднева, передает ТАСС.

    «Министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым на базе нашего института принято решение сформировать центр изучения искусственного интеллекта в школьном образовании именно в контексте российской действительности», – сообщил Максим Костенко.

    Сейчас идет подготовка нормативного акта, который урегулирует все аспекты применения искусственного интеллекта в школах. Специалисты института будут оказывать методологическую поддержку отечественным компаниям, которые занимаются развитием суверенных нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МВФ Кристалина Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за ИИ. Также эксперты определили четыре принципа использования ИИ в науке и образовании. Президент Владимир Путин поручил развивать суверенный искусственный интеллект.

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    20 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Пекин пообещал защитить DeepSeek после запрета в госструктурах США

    МИД КНР: Пекин обеспечит защиту DeepSeek после запрета в госструктурах США

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Китая обеспечат защиту национальной высокотехнологичной компании DeepSeek в ответ на запрет применения ее разработок в правительственных структурах США, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    «Мы будем решительно отстаивать законные права и интересы китайских предприятий», – заявила она на брифинге, комментируя запрет, передает ТАСС.

    По ее словам, Пекин выступает против политизации научно-технических и торговых вопросов, а также абстрагирования понятия национальной безопасности.

    Министерство внутренней безопасности США ранее запретило использовать в компьютерных системах американского правительства продукцию DeepSeek, специализирующейся на искусственном интеллекте, посчитав ее угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek.

    На прошлой неделе в работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой.

    В сентябре создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН.

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    20 октября 2026, 11:31 • Новости дня
    Мишустин предложил странам ШОС расширить взаимодействие в сфере ИИ

    Мишустин призвал страны ШОС расширить взаимодействие в сфере ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Россия предлагает странам ШОС расширить сотрудничество в области искусственного интеллекта для укрепления технологического суверенитета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Предлагаем расширить взаимодействие в сфере искусственного интеллекта. Для укрепления технологического суверенитета, для улучшения конкурентоспособности наших экономик», – заявил Мишустин на заседании Совета глав правительств ШОС в узком составе.

    Премьер-министр отметил, что Россия последовательно развивает собственные большие языковые модели и наращивает вычислительные мощности, передает ТАСС.

    Кроме того, масштабируется практика применения искусственного интеллекта в экономике, государственном управлении и социальной сфере, добавил глава российского кабмина. Он предложил поручить профильным ведомствам совместно проработать предложения, выдвигаемые странами ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин анонсировал план ШОС по упрощению импорта и экспорта. Он сообщил о росте товарооборота России и государств организации.

    Глава кабмина предложил использовать ШОС для формирования многополярного миропорядка.

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    20 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Китай создал госкомпанию для развития искусственного интеллекта

    В Китае создали госкомпанию National Data Group для развития ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учреждена государственная компания National Data Group, которая займется использованием информационных ресурсов для развития сферы искусственного интеллекта.

    Новая структура сосредоточится на разработке и применении массивов данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Работа предприятия призвана раскрыть потенциал информации как фактора производства, поддержать развитие технологий искусственного интеллекта и сформировать экосистему индустрии данных.

    National Data Group также поручено укреплять координацию между центральными и местными органами власти, углублять взаимодействие в отрасли и способствовать обмену опытом. Создание такой госкомпании должно усилить позиции Пекина в глобальной конкуренции за информационные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце разведка США испугалась кражи Пекином технологий истребителей F-35 в Саудовской Аравии.

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