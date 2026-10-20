Верховный суд защитил взявшего кредит по СМС москвича

Верховный суд не признал СМС-код достаточным согласием на кредит

Tекст: Мария Иванова

Такое определение было вынесено в связи с делом жителя Москвы, который пытался аннулировать кредитный договор, сообщает РИА «Новости».

По словам истца, телефонные мошенники оформили на него кредит, получив код из СМС, и перевели деньги другому лицу.

Суды нижестоящих инстанций первоначально заняли сторону банка, сочтя, что тот правомерно посчитал действия истца самостоятельными. Однако Верховный суд отменил их решения и направил дело на новое рассмотрение.

Высшая судебная инстанция отметила, что банку следует принимать повышенные меры предосторожности при дистанционном оформлении кредитов, если средства немедленно переводятся третьим лицам. В данном случае между зачислением 751 тыс. рублей и их переводом прошло менее пяти минут.

В определении суда указано: «Банку надлежало установить, что порядок подписания договора соблюден, то есть убедиться, что намерение заключить договор исходит от надлежащего лица, и обеспечить безопасность дистанционного предоставления услуг, идентифицировать клиента надлежащим образом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МВД выпустило памятку для пострадавших от телефонных мошенников. В тот же день стало известно о новой схеме обмана с мусорными баками.

В прошлый четверг Банк России раскрыл уловки телефонных мошенников против пенсионеров.