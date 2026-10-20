МИД: Треть населения мира лишилась качественных продуктов из-за санкций Запада

Tекст: Мария Иванова

«Примерно треть населения мира не может позволить себе качественные продукты, стоимость которых увеличилась на 25% за последние пять лет», – заявил Логвинов на заседании Комитета по всемирной продовольственной безопасности в Риме.

Дипломат напомнил о недавнем заявлении стран G20, в котором осуждается использование продовольствия как оружия через принудительные меры в торговле для достижения геополитических целей, передает ТАСС.

По его словам, такие действия подрывают международные рынки, логистику и мировую торговую систему. В результате этих мер растет продовольственная инфляция, а сбалансированное питание становится недоступным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал АПК ключевым сектором для продовольственной безопасности.

В начале месяца миру предрекли продовольственный кризис из-за ситуации в Ормузском проливе.

В августе Дмитриев заявил о ключевой роли России в продовольственной безопасности ШОС.